Kızılhaç'tan Başkan Atila'ya ziyaret

Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ve Alman Kızılhaç Heyeti, sosyal yardımlaşma projelerini hayata geçiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti. Heyet Başkan Atila'yla birlikte Büyükpark'taki +1 Down Kafe ve Gençlik Merkezi'ni inceledi.

Kızılhaç'tan Başkan Atila'ya ziyaret
21 Şubat 2019 Perşembe 13:13

Türk Kızılayı'nın Bornova Şube Başkanı Fahrettin Dokak ile Alman-Kızılhaç Borken Derneği'nden Başkan Jürgen Puhlmann, Gönüllü Başkan Aloys Eiting, Vestfalya-Lippe Bölgesi Yönetim Kurulu Birinci Başkanı Dr. Hasan Sürgit ve Başkan Yardımcısı Nilgün Özel, Almanya Gronau Kızılhaç Başkanı Sandra Cichon Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret etti.

Bilgi aldılar

Heyet üyeleri, Bornova Belediyesi'nin ilçede hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile birlikte Büyükpark'ta bulunan Gençlik Merkezi'ni ve +1 Down Kafe'yi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet üyeleri Bornova'da hayata geçirilen ve yardımlaşmayı öne çıkaran projeleri incelemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İlgiye teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile birlikte başta Dost Market olmak üzere pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Yardımlaşma alanında örnek projeleri işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ve Alman Kızılaç Heyeti'ne ziyaretleri ve projelerimize gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Bornova'nın yardımsever insanlarının dayanışmayı ve yardımlaşmayı her zaman öne çıkaracaklarına inanıyorum" dedi.

Etiketler; #Kızılhaç #bornova belediyesi #başkan #olgun atila
Önceki Haber
Yağmur suyu ayrıştı arıtma % 21 rahatladı
Sonraki Haber
Nihat Zeybekci: İzmir e-ticarete hazırlanmalı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.