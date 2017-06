Kızımın yanına gömülmek istiyorum

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve 2 gün sonra karşı apartmandaki komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ailesi bayramı kızlarından yoksun geçirmenin acısını yaşıyor

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ceylin Atik'in babası Murat Atik yaşadıkları evde, diğer kızıyla Ramazan Bayramı'nı karşılasa da yitirdiği evladının acısını unutamıyor. Ceylin'in fotoğrafı ve "seni unutmadık" yazısı asılı mezarını ziyaret eden baba Murat Atik, dua edip çiçek ekti. Atik, Ceylin'in mezarı başında zaman geçirirken mezarlığa yakınlarının kabrini ziyarete gelen vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Atik, AA muhabirine, iş yerine gider gibi her gün mezarlığa geldiğini söyledi.



Yaşanan olayın "hala hayal gibi" geldiğini ifade eden Atik, ''Katlanabilecek, kabul edecek gücüm yok. Böyle bir acının tarifi yok.'' dedi.



"Keşke rüyamda görebilsem"



Olay gününden bu yana ailece yorulduklarını, yaşlı anne ve babasının da rahatsız olduğunu aktaran Atik, şunları söyledi:



"O günden beri uyku nedir bilmedim. Ama keşke rüyamda bari kızımı görebilsem. Hiçbir bayramım onsuz geçmedi. Bayram gelmiş benim neyime? Herkes alışveriş yaptı gayet doğal, ateş düştüğü yeri yakıyor. Gel bir de bize sor. Allah düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir olayı. O kadar zor, kabullenmek dahi istemiyor insan. Benim çocuğum burada yatıyor, nefes almıyor. Benim bir yanımı kopardılar gittiler."



Suçluların yakalanıp cezaevine götürüldüğünü hatırlatan Atik, "Onların iki cihanda da yeri yok ama benimki benden gitmiş. Etrafımızdaki insanlara dikkat edelim. Çevremizi takip edelim böyle durumlarda vatandaşlar yardımcı olsun. 10 yıldır mahalledeymiş; biz 7 yıldır aynı mahalledeyiz. Demek ki insanlar dışarıdan göründüğü gibi değil. Kader desen kader değil, kaza desen kaza değil, hastalık desen hastalık değil. Ben bunu kabullenemiyorum. Adını koyamadım. Bir yanım eksik. Onun için ne hayallerim vardı. Anlatılmaz, yaşamamız lazımdı ama yaşayamadık. Yaşatmadılar. En azından mezarı var ama olmayabilirdi de. Buna da şükür diyorum. Diyecek bir şey yok. Sözün bittiği yer burası." şeklinde duygularını dile getirdi.



"Evladımın yanına gömün"



Sanayide çalışarak alnının teriyle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Atik, kızından ayrı düşmenin verdiği acıyı şu sözlerle dile getirdi:



"Her şeyimiz tamdı. Ta ki o güne kadar. On tane de, yüz tane de evladımız olsa artık Ceylin'i geri getiremez. Her gün başında ağlıyorum. Bir evlat kolay yetişmiyor. Her yanımız tamdı ama bir yanımız bir ömür boyu eksik kaldı. Evladımın yanına gömülmeyi bekliyorum. Öyle bir eksiklik var ki. Daha inanamıyoruz burada yatanın kızım olduğuna. Bizim dünyamızı o kadar allak bullak etti ki. Bu acının tarifi yok.



Benim kızım şunu alın demezdi. Hayatımdan kopardılar beni. Yaşama sevincimi her şeyimi aldılar. Çok hayalimiz vardı ama burada yatıyor. Babaannesi, 'Ne istiyorsa karışmayın' derdi. Üniversiteye gidecek olsa dahi babaannesi de onunla gidecekti. Kadının ona göre hayalleri vardı."



Tek tesellisinin 15 aylık kızı Rabia'nın varlığı olduğunu dile getiren Atik, Allah'tan, kaderinin ablasının kaderine benzememesini niyaz etti, benzer durumu yaşayan anne ve babalara sabır diledi.



Olay



Ödemiş'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı Ceylin Atik (10), 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan evin sahibi S.T. ile ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ve üvey annesi R.Ö. tutuklanmıştı.





