Kızını hastaneye götüren anne, fren yerine gaza basınca...

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, ateşlenen kızını hastaneye götüren Nur Acet, fren yerine gaza basınca otomobiliyle acil servisin kapısına çarptı. Anne ve kızı kazayı yara almadan atlattı

Kızını hastaneye götüren anne, fren yerine gaza basınca...

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Ateşlenen küçük kızını hastaneye getiren Nur Acet, Acil Servis'in önüne kullandığı 35 SF 275 plakalı otomobili park etmek istedi. Ancak bu sırada fren yerine gaza basan Acet yönetimindeki otomobil, acil servisin kapısına çarparak durabildi. Yara almadan atlatan Acet ve kızı, uzun süre kazanın şokunu üzerlerinden atamadı. 

Acil servisin kapısında maddi hasar meydana gelirken, otomobil ekipler tarafından kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #hastane kaza #atatürk hastanesi kaza
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