Kızlar kahvesi Pınar Kafe açıldı

Vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği mekanlar yaratan Bornova Belediyesi, Kızlar Kahvesi, Down Kafe, Engelsiz Kafe, Diyet Kafe ve Çınar Evi'nin ardından şimdi de Pınar Kafe'yi açtı

Pınarbaşı'nda tamamen yenilenen Çamlık Parkı'nın içerisinde Kızlar Kahvesi konseptiyle hazırlanan mekanın açılışı, Pınarbaşı Genç Girişimciler Derneği ile Bornova Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen Mart Dokuzu Şenliği kapsamında yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, muhtarlar ve meclis üyelerinin de katıldığı açılış töreni ve şenlik, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesi hep birlikte kesilirken, Mart Dokuzu Şenliği'nin bolluk ve bereket getirdiğine inanılan gelenekleri yerine getirildi.

Pınarbaşılılara, 'Biz her zaman sizlerle beraberiz ve sizlerin hizmetkarıyız' diye seslenen Başkan Olgun Atila, özellikle kadınlardan ve çocuklardan yenilenen park ile açılışı yapılan kafeteryaya sahip çıkmalarını istedi. Yeni Bornova Stadı'nın bölgeye büyük haraketlilik getirdiğini, Pınarbaşı Kültür Merkezi'nin de yakında tamamlanacağını söyleyen Başkan Atila, 'Down Kafe ile başlayan özel konseptli mekanlarımızla gittiğimiz heryere umut ve ışık götürüyoruz. Bornova Belediyesi olarak ülkemizin ekonomisine ve sosyo-kültürel yaşamına katkı koymaya devam edeceğiz. Cumhuriyetemize ve geleceğimize sahip çıkacağız' dedi.

Pınarbaşı Genç Girişimciler Derneği, Başkan Atila'ya bölgeye yaptığı hizmetler ve verdiği destek nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.



Pınarbaşı panayır yerine döndü



Senfoni Band, İZFEM Halk Oyunları Topluluğu, Rumeli Tapani Grubu, Bornova Belediyesi Cumhuriyet Evi Çocuk Orkestrası'ın sahne aldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Pamuk şeker, kağıt helva ve balon dağıtılan çocuklar, özel olarak kurulan oyun alanlarında palyaçolar ve masal kahramanları eşliğinde eğlendi. Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin el emeği ürenlerini sergilediği stantlar yoğun ilgi gördü. Evlerinde hazırladıkları yemeklerle baharın gelişini kutlayan Pınarbaşı sakinleri, dopdolu bir gün geçirdi. Halaylar çekildi, hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.



Park yenilendi



Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, açılışı yapılan Pınar Kafe'nin bulunduğu parkı tamamen yeniledi. Basketbol sahası ve koşu yolunun yapıldığı parka piknik masaları konuldu. Yeni oyuncakların konulduğu çocuk oyun alanının zemine kauçuk ile kaplandı. Parke taşlar yenilendi, eskiyen banklar değişitirildi. Parka, çeşitli türlerde 2 bin adet çiçek ile bitki de dikildi.

