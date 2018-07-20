Klima borusu değiştirirken düşüp öldü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, klima borusunu değiştirmek isterken dengesini kaybederek 4'üncü kattan beton zemine düşen Veysel Akgün (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Bahariye Mahallesi 1856/1 Sokak'ta meydana geldi. Veysel Akgün evindeki klimanın borusunu değiştirmek için dışarıdaki klima motorunun üzerine çıktı. Burada klima borusunu değiştirmeye çalışan Akgün, dengesini kaybederek 4'üncü kattan beton zemine düştü. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Akgün hayatını kaybetti. Veysel Akgün'ün cansız bedeni, savcının incelmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.