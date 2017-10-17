Kocaoğlu: 6 sene üzerime geldiler, bir çizik bile bulamadılar

Konak muhtarları ile buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sert açıklamalar yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarlarla görüşmeye devam ediyor. Kocaoğlu şimdi de Konak ilçesinin muhtarları ile biraraya geldi. Muhtarların sorularına yanıt veren Kocaoğlu, önemli de açıklamalar yaptı.



Kültürpark ve Basmane Çukuru ile ilgili rant söylentileri hakkında konuşan Kocaoğlu, "Ben 6 ay değil, 3 yıl değil, tam 13.5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Nasıl durduğum, nasıl yürüdüğüm belli. Kültürpark'ın bir karış toprak satılamaz. Evet fuar eskidi, yıprandı. Kültürpark’ta artık Enternasyonal Fuar dışında fuar yapılmıyor. O yüzden yeşili çoğaltarak inşaatı azaltmak istiyoruz. Yıkılacak alan 35 bin metrekare; karşılığında sadece 11 bin metrekarelik bir alana hem İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ihtiyacını görecek hem de Kültürpark’ı Kültürpark yapacak kültür-sanat faaliyetlerinin olacağı bir yer yapalım dedik. Bizim tıynetimizde kenti bozmak yok, kentliye kente hizmet var" şeklinde konuştu.



Bir çizik bulamadılar

Basmane Çukuru açıklaması

Sadece yasaları uyguladıklarını da belirten Kocaoğlu, 2011 yılı Mayıs ayını hatırlattı. Ülkede ne kadar hakim, polis, savcı, vergi memuru varsa üzerlerine çullandığını belirten Kocaoğlu, davanın 6 sene sürdüğünü ve bir çizik bile bulunamadığı için beraat ettiklerini söyledi. Kocaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu adama bu söylenir mi ya! Bu kadar mı siyaset, mevki, makam bürüyor bu adamların gözünü ya! Bu fitne fücurun başında kimler var, kim kiminle dans ediyor, kim kimin başına fes giydiriyor, hepsini biliyorum. Ben burada kavga etmek için yokum, ben kente yararlı olmaya çalışıyorum. Benim ne mevki, ne makamla işim olmadı. Ama kendinden menkul adamlar da 3 sene önce 'beyaz' dediklerine 3 sene sonra çıkıp 'kara' demeyecekler. İzzeti nefis olacak adamda; adamına göre konuşmayacak.”Basmane Çukur konusunda da açıklama yapan Kocaoğlu, o araziye kendisinin vermediğini oradaki adamları da kendisinin iflas ettirmediğini söyledi. Orada belediyenin hissesinin yüzde 12 olduğunu belirten Kocaoğlu, yüzde 88'inin ise başkasına ait olduğunu açıkladı. Kocaoğlu şunları söyledi: "Ben yoğun çaba harcayıp Belediye hissesini yüzde 30’a çıkardım. Türkiye Cumhuriyeti’nde sözleşmesi bitmiş, anlaşması yapılmış bir konuda, masa başına oturup da yerel yönetimin hakkını 1.5 kat artıran başka bir belediye başkanı bulursanız, getirin benim karşıma, konuşun. Yazıktır günahtır! 12 bin metrekare inşaat hakkımız vardı, 30 bin metrekareye çıkarttım. Daha önce burada kamunun hakkı; belediyenin, İzmirli'nin hakkı yenilmiş diye çıkarttım. Türkiye Cumhuriyeti’nde bunu yapacak başka bir delikanlı varsa, çıksın gelsin. Adam gitti, TMSF’den 80 milyon dolara ihaleyle araziyi aldı. Benim hakkım da baki.. Belediye payını yüzde 12’den yüzde 30’a çıkartırken TMSF’de her yere kaydettirdim. Benim işim sağlam."