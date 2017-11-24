Kocaoğlu, 60 yıllık fotoğrafını paylaştı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğretmeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, 60 yıl önce ilkokul öğretmeni Güner Basa ile çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşarak tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı. Kocaoğlu paylaşımında "Selam olsun Cumhuriyetin öğretmenlerine! Tüm kalbimle söylüyorum: Hiç bir teşekkür emeğinizin karşılığı olamaz. (Bu da benim sevgili öğretmenim Güner Basa. 60 yıllık fotoğraf.)" yazdı.



