Kocaoğlu: 80 milyon kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , Türkiye Anayasa Değişikliği Referandum u için oyunu Urla'daki 80. Yıl Gazi Ortaokulu’nda kullandı. Okula eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte gelen Başkan Kocaoğlu; seçimlerin Türkiye’ye ve İzmir’e hayırlı olmasını diledi, bahçede vatandaşlarla sohbet etti. 1002 nolu sandıkta oy kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkegül Kocaoğlu’ndan anlamlı mesaj

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “ Üç buçuk senedir siyasetle yatıp siyasetle kalkıyoruz. Altını çizerek belirtmek istiyorum ki sandıktan ne çıkarsa çıksın yarın yine 80 milyon kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. Anadolu insanı olarak hem ekmeğimizi hem suyumuzu paylaşarak, asırlardır bu topraklarda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyoruz ve yaşamayı yine sürdüreceğiz. Artık ekonomiyi konuşmak, üretimi konuşmak, ülkenin kalkınmasını konuşmak, bizim hep beraber birincil görevimiz olmalı. O yüzden yarından itibaren ülkemizin kalkınması için yeniden hep beraber çalışmamız gerekmektedir. Başka türlü ülkemizdeki kara bulutları bertaraf etmemizin çaresi yoktur. Hayırlı olsun" dedi.Dr. Türkegül Kocaoğlu ise, “Tercihimi kullanmak üzere kabine girdiğimde, içerisi daha boy atmadan solmuş çiçeklerle doluydu. Ülkemizin de içinde bulunduğu acılı coğrafyada, acı dolu çocuklar vardı; onlar bana barış istediklerini söyledi. Ben onlarla birlikte şöyle dua ederek tercihimi kullandım. İçimden ‘Allah’ım laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin devamı için tercihimi kullanıyorum’ dedim. Bu seçim, barışa vesile olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yine bu kendini şaşırmış dünyaya, savaş sever dünyaya ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diye seslensin ve dünya silkinip kendine gelsin” diye konuştu.