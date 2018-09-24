Kocaoğlu: 81 milyona aynı nazardan bakacak siyasetçi istiyorum

Başkan Aziz Kocaoğlu, ötekileştirme ve adaletsizliğe karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "81 milyona aynı nazardan bakacak siyasetçi istiyorum ben. Öyle bir belediye başkanı, öyle bir bakan istiyorum. İşte biz o zaman bu ülkede barış içinde yaşarız" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu yıl Bornova Belediyesi katkılarıyla dördüncüsü düzenlenen Gökdere Köyü geleneksel aşure günü etkinliklerine katıldı. Üretici kadınların açtığı stantları gezen Başkan Kocaoğlu, köy meydanında düzenlenen açılış töreninin ardından dualar eşliğinde aşure kardı. Kerbela Olayı'nda Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki yarenlerinin katline değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, daha sonra da Anadolu’da pek çok katliamın yaşandığına dikkat çekti. Bu olayları ülkeyi ayrıştırarak yönetmek ihti yacı duyanların yaptığını belirten Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Bir ötekileştirme furyasıdır gidiyor. İnsan haklarının, adaletin yok olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Ya birbirimize sahip çıkacağız ya da artık bu kürsüden bunları da konuşamayacağız. İnsan sevgisini yücelterek, adalete olan inancımızı koruyarak bu adil olmayan gidişe ‘dur’ diyeceğiz. Bütün gayretimiz budur. 81 milyona aynı nazardan bakacak siyasetçi istiyorum. Öyle bir belediye başkanı, öyle bir bakan istiyorum. O zaman biz bu ülkede barış içinde yaşarız. Yokluğumuzu, varlığımızı paylaşarak, kimseyi aç yatırmadan derdine koşarak mutlu bir şekilde yaşamak durumundayız. Bizim bunu yapacak gücümüz var. Anadolu insanının en büyük iki özelliği sabır ve yardımlaşmadır. Bin yıldır bu coğrafyada insanlar devlet kurdular, devletler yıkıldı. Ama sabırla bugüne kadar geldiler. Sabırla çalışıp yardımlaşmalı, dik durmalıyız. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı kavgaya ihtiyacımız var. Bir belediye başkanının görevi sadece su, kanal yapmak değil ülkeyi de düşünmektir. Geliştirerek, ayrıştırmadan kentimizi yöneteceğiz”.

"Başkan Kocaoğlu'nun çizgisinden ayrılmadan.."

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da geçmişte yaşanan acılara değinerek dini, dili, ırkı ne olursa olsun farklıkları ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde yaşanması gerektiğini söyledi. Atila, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun tarımı, üreticiyi güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğu İzmir Modeli’nin çok önemli olduğunu hatırlatarak Başkan Kocaoğlu’nun çizgisinden ayılmadan İzmir’in daha da güzelleşmesi için çalışacaklarını söyledi.

Gökdere Muhtarı Ataran Budak, köylerine destekten ötürü Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti.

Etkinlikte Sivas Divrikliler Kültür Derneği Başkanı Ahmet Doğru, Alevi Dedesi Nesimi Dede ve Bornova Alevi Dernekleri Başkanı Veli Zengin de birer konuşma yaparak Muharrem Ayı’nın önemine dikkat çekti.

Aşurenin narları Büyükşehir’den

Yolcu Bilgiç, Kerem Tuna ve Baran Çelebi’nin türküleriyle renklenen aşure gününde konuşmaların ardından Alevi dedesinin dualarıyla aşure kazanının başına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila birlikte aşure dağıttı. Gökdere Muhtarı Ataran Budak, aşure kazanındaki narların Başkan Kocaoğlu’nun köylerine dağıttığı nar fidanlarının meyveleri olduğunu söyledi.