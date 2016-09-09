Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir'in kurtuluşunun 94. yıldönümü onuruna Fuar İzmir'de düzenlenen resepsiyon yine büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu. 1500’e yakın davetliyi, gecenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar, Gaziemir, Balçova, Çiğli, Narlıdere, Güzelbahçe, Torbalı, Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Selçuk, Menemen, Menderes, Tire, Dikili, Karaburun, Foça, Seferihisar, Çeşme, Bergama, Urla ve Beydağ belediye başkanları ile eşleri kapıda karşıladı. 94. yıl resepsiyonuna Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu da katıldı.



9 Eylül kutlamalarına destek veren İzmir ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri de otomobilleriyle birlikte Fuar İzmir'deki resepsiyon alanında yerini aldı. Davetliler eşsiz güzellikteki otomobillere büyük ilgi gösterdi.





Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!



Kültür Modern Brass Ensemble orkestrasının birbirinden güzel şarkılar seslendirdiği gecede konuklar 10. Yıl Marşı'nı hep birlikte büyük bir coşkuyla seslendirdi. Davetlilere seslenen Başkan Aziz Kocaoğlu, "9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluşu değildir. Aynı zamanda ülkemizin kurtuluşudur. Ülkemizin üzerinde oynanan kalleş oyunlara 'dur' demenin günü ve saatidir 9 Eylül. Onun için biz İzmirliler her 9 Eylül'ü, bu anlamlı güne yakışır bir şekilde kutlamak istiyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı, devletimizin, milletimizin geleceği bizim birlik ve beraberliğimize bağlıdır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti!" diye konuştu.





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