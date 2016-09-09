09 Eylül 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kocaoğlu: 9 Eylül kalleş oyunlara 'dur' demenin günü

    Fuar İzmir'deki 9 Eylül resepsiyonunda davetlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "9 Eylül ülkemiz üzerinde oynanan kalleş oyunlara 'dur' demenin günü ve saatidir" diye konuştu

    09 Eylül 2016 Cuma 10:50
    Kocaoğlu: 9 Eylül kalleş oyunlara 'dur' demenin günü
    Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir'in kurtuluşunun 94. yıldönümü onuruna Fuar İzmir'de düzenlenen resepsiyon yine büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu. 1500’e yakın davetliyi, gecenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ile birlikte Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar, Gaziemir, Balçova, Çiğli, Narlıdere, Güzelbahçe, Torbalı, Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Selçuk, Menemen, Menderes, Tire, Dikili, Karaburun, Foça, Seferihisar, Çeşme, Bergama, Urla ve Beydağ belediye başkanları ile eşleri kapıda karşıladı. 94. yıl resepsiyonuna Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu da katıldı.

    9 Eylül kutlamalarına destek veren İzmir ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri de otomobilleriyle birlikte Fuar İzmir'deki resepsiyon alanında yerini aldı. Davetliler eşsiz güzellikteki otomobillere büyük ilgi gösterdi.

     
    Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

    Kültür Modern Brass Ensemble orkestrasının birbirinden güzel şarkılar seslendirdiği gecede konuklar 10. Yıl Marşı'nı hep birlikte büyük bir coşkuyla seslendirdi. Davetlilere seslenen Başkan Aziz Kocaoğlu, "9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluşu değildir. Aynı zamanda ülkemizin kurtuluşudur. Ülkemizin üzerinde oynanan kalleş oyunlara 'dur' demenin günü ve saatidir 9 Eylül. Onun için biz İzmirliler her 9 Eylül'ü, bu anlamlı güne yakışır bir şekilde kutlamak istiyoruz. Ülkemizin bağımsızlığı, devletimizin, milletimizin geleceği bizim birlik ve beraberliğimize bağlıdır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti!" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: 9 Eylül, Izmir Kurtuluk, 9 Eylül Resepsiyon, Aziz Kocaoğlu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Riski 5 milyar lira
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Tarihi bir gün
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz