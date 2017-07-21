Kocaoğlu, AAA notunun faydasını anlattı

Karabağlar Belediyesi'nin toplantısında “Kalkınmada İzmir Modeli”nin sırlarını anlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bazen vatandaşlarımız soruyor; 'AAA notu çok güzel de bize ne faydası var' diye.. Ben de onlara diyorum ki, 'Biz bu yüksek notları almasaydık, yurt dışından çok uygun kredi olanakları bulamazdık. Bugün dünya piyasasında en ucuz kredi kullandırılan Türk kurumlarının başında geliyoruz." dedi

Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye'ye örnek uygulamaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar Belediyesi’nin yapımını tamamladığı konferans salonunun da ilk konuşmacısı oldu. “2004'ten 2017'ye Yerel Kalkınmada İzmir Modeli” başlıklı toplantıda “yerelde kalkınma” adına yaptığı önemli yatırım ve projeleri özetleyen Başkan Kocaoğlu, başarı sırrının güçlü finans yapısında yattığını vurguladı.





İzmir farkı



13 yıl önce başladıkları yolculukta nasıl bir yol haritası izlediklerini dinleyicilere anekdotlar halinde anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bizim ülkemizde belediye, kanunda yazılı işleri yapar. Yol yapar, plan yapar, otobüs çalıştırır, parası varsa ve güçlüyse metro yapar. Bunlar, belediye başkanlarının yapmazsa zaten ilk seçimde gönderileceği çalışmalar. Ama bizim belediyeciliğe getirdiğimiz yeni bir bakış açısı var. Planımızı, programımızı, yol haritamızı, teknik deyimle stratejik planımızı aklın ve bilimin rehberliğinde, hayalperest olmadan gerçekleştirdik ve ortaya koyduk. Kanunen verilen görevlerin yapılması dışında, kendimizi kentin kalkınmasından, refahından, üretimin artmasından ve sektörlerin büyümesinden de sorumlu saydık” dedi.





"AAA notu" geldi, böyle oldu



Daha önce ağır bir borç yükü altında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugün uluslararası değerlendirme kuruluşlarından en yüksek notları aldığını ve Türkiye'de itibarı en yüksek kurumlar arasında bulunduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Fitch ve Moddys’e değerlendirmeler yaptırıyoruz ve her ikisinde de kredi notumuz AAA. Bu son derece sevindirici bir şey. Ama buraya gelmek kadar sürdürülmesi de çok önemli bir şey. Hatta bu noktada kalabilmek, belki çıkmaktan daha da önemli. Onun için doğru bir finans politikasıyla belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti:



"Bazen vatandaşlarımız soruyor; 'AAA notu çok güzel, büyük başarı ama bize ne faydası var' diye.. Ben de onlara diyorum ki, 'Biz bu yüksek notları almasaydık, yurt dışından çok uygun kredi olanakları bulamazdık. Dünya piyasasında en ucuz kredi kullandırılan Türk kurumlarının başında geliyoruz. Metromuzu, tramvayı, İZBAN'ın eklerini hep bu sayede yaptık; yeni vapurlarımızı, yeni otobüslerimizi bu sayede aldık.' Biz geriye dönüşü olan yatırımlar için kredi kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Ama asfalt yaparken, opera binası ve kültür merkezi kurarken borçlanmıyoruz.”





İstanbul'a "geçmiş olsun" mesajı



Bir katılımcının “İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle" ilgili sorusuna da yanıt veren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Sürekli su hatları, yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları ve derelileri temiz tutmaya çalışıyoruz. Ahmet Piriştina döneminden bu yana başlayan yağmur suyu ayrıştırma projelerine büyük hız verdik. Evsel atık kanalizasyon suyuyla yağmur suyunu ayrıştırıyoruz. Tabii ki, bunu belirli bir toleransa kadar gerçekleştirebiliriz. Bütün sistemler belirli bir toleransa kadar yapılır. Bundan sonrası afettir. Afete karşı elbette mücadele edeceğiz. Ama afet karşısında büyük söylemek, büyük konuşmak yanlıştır. Afete dayanarak siyaset yapmak, eleştirmek de yanlıştır. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve belediye personeline buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.





Kent dönüşümünde öncüyüz



535 metrekare alana inşa edilen, 320 koltuklu Karabağlar Belediyesi Konferans Salonu’nun açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan, bize maddi ve manevi destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, bundan sonraki projelerde de bu destek sürecek. Karabağlar hizmete susamış genç bir belediye. Kentlerin sağlıklı gelişmesi, öncelikle planlamaya bağlıdır. Bu anlayışla yola çıkarak Büyükşehir Belediyesi’nin teknik elemanlarıyla yapılan çalışmalarda da bir hayli yol kat ettik. Bu yıl sonunda ya da 2018’in başlarında, eksik kalan bölgelerin planlama çalışmaları da bitmiş olacak" şeklinde konuştu.



İzmir'deki kentsel dönüşümün ilk defa Karabağlar’da başlamasından son derece memnun olduklarını da dile getiren Başkan Selvitopu, "Bu çalışmalar hem hızlı bir biçimde hem de İzmir’e ve Türkiye’ye örnek olacak bir biçimde yürütülüyor. Karabağlar’ın hızla gelişip dönüştüğünü hep birlikte göreceğiz. Amacımız Karabağlar’ı İzmir’in gelişmiş modern bir ilçesi haline getirmek” dedi.





"TOKİ'ye devir" tepkisi



Karabağlar’da Hazine'ye ait 87 bin hektarlık alanın TOKİ’ye devredildiğinin altını çizen Selvitopu, bu konudaki tepkisini ise şu cümlelerle dile getirdi:



“Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü Karabağlar’da yeni konuta ihtiyaç yok. Karabağlar’da yapılan kentsel dönüşüm projeleri ve yapılan planlama çalışmaları, konut ihtiyacını fazlasıyla giderecek biçimde. Böyle bir arazinin konut amaçlı olarak TOKİ’ye devredilmesi yerine Karabağlar’da kurulmuş olan Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilirse, ilçemizde böyle bir üniversite kampusumuzun gelişmesine olanak sağlanırsa; gelişmemize, dönüşmemize ve modernleşmemize büyük katkı olur. Bu arazi umarız yerel idareye ve üniversitemize verilir. Karabağlar’a bu olanağı tanıyın.”