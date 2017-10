Kocaoğlu: Balon projeler peşinde koşmuyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’nin yaz aylarındaki su sıkıntısını çözecek tarihi bir yatırıma start verdi. İlçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekelerini yenilenmesini kapsayan çalışmalar, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı törenle başladı. Başkan Kocaoğlu, önümüzdeki üç yıl içinde sadece Çeşme'nin altyapısı için 400-450 milyon TL yatırım yapacaklarını açıkladı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'nin su sıkıntısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yatırımla tarihe karışıyor. Şebekedeki su kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu ilçede özellikle yaz aylarında yaşanan sorunun çözümüne yönelik çalışmalar başladı. 30 yıllık eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için proje çalışmalarını tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, ilçeye 712 kilometrelik içme suyu ile 84 kilometrelik iletim hattı döşeyecek. Tarihi yatırımın ilk etabının startı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından Ildır Mahallesi’nde düzenlenen törenle verildi.



Su problemini kökten çözeceğiz

2 yeni arıtma müjdesi

Çeşme'ye üç senede 450 milyon TL yatırım

"Köy diyenler, şimdi iltifat ediyor"

Dedikodulara kanmayın

100 yıllık çözüm

İlk etapta 37.4 milyon TL'lik yatırım

Başkan Aziz Kocaoğlu burada yaptığı konuşmada, Çeşme'de Aşk Festivali'nin düzenlendiği pırıl pırıl bir sonbahar gününde ilçenin altyapısına yönelik böylesine önemli bir projenin temelini atmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne son bağlanan ilçelerde biri olan Çeşme'nin kışın 40 bin olan nüfusunun yazın 1 milyona çıkması nedeniyle çok büyük bir dengesizlik yaşandığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:"Çeşme'nin su şebekesi, zamanında "yap-işlet-devret" yöntemiyle verilmiş. Bugün oluşan tablo bu yöntemin başımıza ne açacağının göstergesi. Tamamen karşı değilim ama sihirli değnek gibi her iş 'yap-işlet-devret' yapılmaz. Bugün Çeşme altyapısı iflas etmiştir. Bize bağlandıktan 6 ay sonra yüklenici firmanın sözleşmesi bitti ve şebeke bize devredildi. Bugün bizim sadece su şebekesi için Çeşme'ye öngördüğümüz yatırım 250 milyon TL'dir. Bunun arkasından çok büyük bir kanalizasyon yatırımı gelecek. Mevcut arıtma yüzde 50 oranında büyütülecek, 2 yeni arıtma daha yapılacak. İlçedeki su kaynaklarının da artırılması gerekiyor. Merkezi yönetimimiz Karareis Barajı'nı yapıyor. Ancak oradan verilecek su miktarı sınırlı. Biz bunun üzerine Urla'da su sıkıntısı olduğunda 7-8 sene önce merkez şebekesinden getirdiğimiz hattı Çeşme'ye uzatmaya karar verdik. İçmeler'deki 115-120 litre saniye kapasitesi olan kuyularımız atıl duruyordu. Biz Ildır kuyularına, Karareis Barajı'na, Kutlu Aktaş Barajı'na takviye olarak İçmeler'deki bu suyu da getirmeye karar verdik. Şu anda projesi bitmek üzere hemen ihaleye çıkacağız. Bu yatırımlarla Çeşme'nin su problemini kökten çözmüş olacağız."İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçede kanalizasyon, su şebekesi ve isale hattı için kazılar yapılacağını, bu süreçte bir takım sıkıntılar yaşanabileceğini de vurgulayarak, "Vatandaşımızın suya kavuşmasını sağlamak için bunları sabırla sineye çıkacağız. Çeşme'ye 3 sene içinde su, kanal ve arıtma için 400-450 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. Bize ilk bağlandığında Menemen, Torbalı, Menderes gibi ilçelerimiz de altyapı anlamında çok kötü durumdaydı. Zaman içinde hepsini hallettik. Şimdi son bağlanan 9 ilçenin sorunlarını çözüyoruz" diye konuştu.İZSU'nun her yıl bir önceki senenin yatırım rakamını geçerek çalışmalarını sürdürdüğünü ve önümüzdeki 3 sene içinde tüm İzmir'in altyapı problemlerinin çözüleceğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu yatırımları sürdürdüğünüz için dünyanın dikkatini çekiyorsunuz. Her yerden insanlar buraya geliyor. Çevre yatırımları ile gelişen, Körfezi temizlenen İzmir'e yerli ve yabancı yatırımcılar geliyor. Hizmet ve turizm sektörü büyüyor. Kent kalkınıyor, gençlerimize istihdam yaratılıyor. Bunun için İzmir, 2010 yılından beri Türkiye'de en hızlı gelişen, en sağlıklı ve sürdürülebilir büyüyen kent. Bunun için dünyada en hızlı gelişen kentler sıralamasında önce 6. sonra 4. ve 2. oldu. Hayal peşinden koşmazsanız, balon projeler peşinde koşmazsanız; ihtiyaca, altyapıya, geleceğe, doğaya, insana yatırım yaparsanız bu bir müddet sonra dünya alem tarafından görülüyor ve ona göre değerlendiriliyor. 5-6 sene önce 'İzmir köy, İzmir'in eli yüzü sümüklü' diyenler şimdi geliyorlar aynı salonlarda 'İzmir şöyle iyi, İzmir bizim gözbebeğimiz' gibi laflar ediyor. Bu da son derece sevindirici. İzmir'in iltifat görmesinden dolayı mutlu oluyoruz."Başkan Aziz Kocaoğlu, ilçede tarıma verilen suyun kesileceği yönündeki söylentilere de dikkat çekerek, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi'yiz. Biz tarımı desteklemeyi, kırsalı kalkındırmayı, yerelde kalkınma modelimizi ülkenin bir numaralı projesi yaptık. Siz tarım yapın, ben her zaman suyu vermeye hazırım. Bir dedikodu kumkuması gidiyor. 'Şunu söylemişsin, şunu demişsin'. Bir bilgi kirliliği söz konusu. Bir kent ve ülke bu şekilde yönetilemez. Biz ilk gün geldik aynı adam, gidiyoruz aynı adam. Karşılıklı öğrendik. Çalıştık. İzmirli hemşerilerimize layık olmaya çabaladık. Dedikodulara kanmayın. Dedikodu toplumu uyuşturuyor. Toplumun enerjisini aşağı çekiyor. İnsanları birbirinden uzaklaştırıyor. Ötekileştiriyor. Bizim tam tersi yaşadığımız coğrafyada birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bizim varlığımız barıştan geçiyor, birbirimizi sevmemizden geçiyor, sabır ve yardımlaşmayı sürdürmemizden geçiyor. Biz siyaset için, para için, manevi çıkar için ne yaparsak yapalım, insan olarak hangi kompleksimizi tatmin etmek için yaparsak yapalım, bu ülkeye zarar veriyoruz. Çocuklarımızın geleceğine zarar veriyoruz."Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kocaoğlu'nun verdiği destekleri vurgulayarak, "Büyük Başkanımız her zaman yanımızdaydı. Hem madden ama en büyük desteği manendir. Çeşme'nin de bir hemşerisidir. Çeşme 40 bin nüfuslardan yazın günde 1 milyon nüfuslara çıkan bir ilçemiz. Yıllar önce yapılan yatırım eskimişti, yetmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu yatırımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayesinde Çeşme'nin 100 yolluk su sorunu çözülmüş olacak" dedi.Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara da ilçeye 40-50 yıl hizmet veren ömrünü tamamlanmış şebekenin yenilenmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Tarih boyunca insanlar için en büyük sorun içme suyuydu. Artık Büyükşehir imkanlarıyla 800 km şebekeyle içme suyu evlerimize ulaşıyor. Bu sorunun giderilmesinden dolayı katkısı olan Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve projeleri hazırlayan ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.İlk etapta Ildırı, Germiyan, Şifne ve Reisdere mahallelerini kapsayan çalışmalar 37.4 milyon liraya mal olacak. İlçeye bu kapsamda 143 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı döşenecek. Ayrıca yeni şebekeden evlere bağlantı amacıyla 61 kilometrelik branşman borusu da yatırım kapsamına alındı.Çeşme ilçesi 1. Kademe İçme Suyu Şebekesi İnşaatı, Ildır kuyular bölgesi ile Çeşme Ilıca İstanbul Depo arasına döşenecek 45 kilometrelik ana isale hattının imalat çalışmalarıyla başladı. Hattın 7 kilometresi tamamlandı. İletim hattı döşeme çalışmaları Çayağzı mevkiinde sahil yoluna paralel devam ediyor. Yeni isale hattı, Ildır bölgesindeki kuyular ve kaynakların suyunu Çeşme’ye aktaracak. Mevcut isale hattında yaşanan arızalar ve su kaçakları böylelikle sona ermiş olacak. Turizm sezonu bittiği için İZSU tüm ekipleriyle ilçenin pek çok yerinde iletim hattı ve şebeke yenileme çalışmalarına başlayacak. Çalışmaların tamamı 2019 yılında Haziran ayında bitirilecek.İZSU, kısa bir süre sonra Çeşme içme suyu ve iletim hattının 2. etabı için de ihaleye çıkacak. Alaçatı Barajı ile İstanbul Depo, Reisdere Depo ile Belkent Depo arasında terfi hatları ile Ilıca ve Alaçatı mahallelerini kapsayan ikinci etap, 315 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattından oluşuyor. Projesi hazır olan Çeşme 3. etap şebeke yenileme çalışmaları Çeşme Merkez, Dalyan, Çiftlik Mahallesi, Altınkum Mevkii ile Ovacık mahallelerini kapıyor. 3. etap içme suyu yatırımı kapsamında 288 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve iletim hattı yenilenecek.