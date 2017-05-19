Kocaoğlu: Başkanın imar konusundaki duruşu, o belediyenin beratıdır

Kemalpaşalı sanayici ve işadamları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, imar sorunu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı: “Dağ taş dahil olmak üzere nereyi imara açarsan aç, kimse hayır demez. Ama bu doğru mudur? Bizim arazimiz kıymetli ve bu arazileri çok dikkatli, özenli kullanmamız lazım. İmar öyle bir silah ki, büyükşehir belediye başkanının elinde öyle bir güç ve belediye başkanının namusunu sorgulayan öyle bir kuyumcu terazisi ki, başkanlık imarda başlıyor, imarda bitiyor. Bir belediye başkanının imar konusundaki duruşu, o belediyenin beratıdır” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KESİAD) konuğu oldu. KESİAD Başkanı Zeki Yöndem, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Kemalpaşalı sanayilerle bir araya gelen Başkan Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırımlarını anlattı, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KESİAD Başkanı Zeki Yöndem, ülkenin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini, ekonomide olumlu bir ivme yaratılması için sadece sanayicilere değil hükümete ve yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sanayicilerle dirsek temasında bulunarak onların sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Yöndem, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem ve tramvay yatırımları ile ulaşımda Türkiye’ye örnek olduğunu ifade etti. Yöntem, Kemalpaşalı sanayiciler olarak ilçedeki yatırımların artması ve istihdam sorununun çözülmesi için Bornova’ya kadar ulaşan metronun Kemalpaşa’ya uzamasının, ilçede itfaiye ile toplu konut alanı oluşturulmasının çok faydalı olacağını söyledi.



Hedef Bergama

Popülist davranamayız

6 yıldır bekliyoruz

Kemalpaşa’ya da raylı sistem

“İzmir’in arazileri kıymetli”

13 yılda kentte 110 kilometrelik raylı sistem ağı oluşturduklarını, TCDD çalışmalarını tamamladığında İZBAN’ın Selçuk’a kadar uzanacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Hedefimiz İZBAN’ın Bergama’ya kadar ulaşması. Biz TCDD ile birlikte yürüttüğümüz bu önemli yatırımda üzerimize düşen görevi harfiyen yapmaya hazırız” diye konuştu.TCDD ile kader birliği yaparak hayata geçirdikleri bu projede en büyük sıkıntılarının şehirlerarası trenler ve yük trenleri nedeniyle istedikleri sıklıkta sefer koyamamaları olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Şu anda biz İZBAN hattıyla günde 280 – 300 bin yolcu taşıyoruz. Bu rakam TCDD’nin Türkiye’de taşıdığı yolcudan fazla. Bu kadar verimli çalışmasının nedeni de, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi ile hattı beslemesi. Ancak bizim günlük yolcu taşıma kapasitemiz 600 bin olarak görünüyor. Yük trenlerinin gece taşınması bile bizim işimizi rahatlatacaktır. Sistem hazır.. Onu becerebildiğimizde, Torbalı’dan Aliağa OSB’ye kadar servis taşımacılığını da bu hat üzerinden yapma imkanı bulacağız. Bu konuyu TCDD ile görüşüyoruz. Sinyalizasyonda bir eksiğimiz var. O hat üzerindeki sinyalizasyon, daha fazla treni hatta sokmamıza izin vermiyor. Ancak konuşarak çözüm üretmeye çalışıyoruz. Narlıdere ve Buca metroları ile ilgili de kredi görüşmelerimiz sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kimsenin kefaleti olmadan kredi bulacak bir finans yapısına sahip. Ancak Türkiye’nin notuna göre yurt dışında değerlendirme yapıldığı için, paranın maliyetini arttırıyorlar. Akıllı davranmamız lazım. Popülist davranmamamız gerekiyor. Çünkü imzayı attığımız zaman faiz bir daha düşmüyor, 15 yıllık borçlanıyoruz.”Kamil Tunca Bulvarı’nı 2006 yılında mahkeme kararıyla 22 milyon liraya TCDD’den satın aldıklarını ve Otogar-Halkapınar metro projesini hazırladıklarını da ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Üçkuyular metrosu ile ilgili o dönem çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Ulaştırma Bakanlığı’ndan ‘sen yapamıyorsun, biz yapalım’ gibi laflar oldu. Biz de ‘hiçbir işi yarım bırakmadık. ‘Yapacaksanız elimizde projesi var. 4.5 kilometrelik Otogar –Halkapınar metrosunu yapın’ dedik. ‘Gönderin’ dediler, gönderdik. 6 sene oldu, hala bekliyoruz” diye konuştu.Kemalpaşa, Manisa, Menemen ve İzmir limanı güzergahı üzerinden bir demiryolu hattı olduğunu ve hattı Kamil Tunca Bulvarı altından Basmane Garı’na ve İzmir Limanı’na ulaşacak şekilde yapmak için TCDD ile görüştüklerini belirten Başkan Kocaoğlu, Homeros Bulvarı’nı Onat Caddesi’nden şehirlerarası terminale kadar uzatacaklarını, Kemalpaşa’ya gidiş-geliş için bu yolun çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, ilçeye itfaiye kurmak için kamulaştırma yaptıklarını ancak Kemalpaşa Belediye Başkanı’nın ‘buraya itfaiye olmasın’ dediğini hatırlatarak, “Bu konu ile ilgili bir çözümü sonunda bulduk mu bulmadık mı ben de bilmiyorum. Benim de başım döndü. ‘Başka yer gösterin’ dedik. Gitti geldi, gitti, geldi. Buraya prefabrik bir yapı kurup içine üç adet itfaiye aracı da koyabiliriz ama biz ilçenin ihtiyacını karşılayacak bir itfaiye merkezi kurmak istiyoruz” diye konuştu.Sanayicilerin ilçenin konut ihtiyacı bulunduğunu ve imar sorunu yaşadıklarını dile getirmeleri ile ilgili de konuşan Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:“Kemalpaşa’da ihtiyacı karşılayacak konut yeri var. Büyük kentlerin en büyük problemi imar. Buna imar baskısı deniyor. Kemalpaşa’da dağ taş dahil olmak üzere nereyi imara açarsan aç kimse hayır demez. Bu doğru mudur? Buna doğru diyorsanız ayrı bir konudur. Ne olacak Kiraz bahçeleri? Tarım senede bir ürün alıyor, sanayi kaç ürün alıyor? Sanayi ile tarımın rekabet etmesi mümkün mü? Tarım karın doyuruyor, sanayi para getiriyor; ülkeyi büyütüyor. Bunun dengelenmesi lazım. Ankara’ya bakın; bozkırlar apartman apartman büyüyor. Bu doğru değil. Bizim arazimiz kıymetli. Kemalpaşa’nın arazisi kıymetli. Bizim bu arazileri çok dikkatli, özenli kullanmamız lazım. İmar öyle bir silah, büyükşehir belediye başkanının elinde öyle bir güç ve belediye başkanının namusunu sorgulayan öyle bir kuyumcu terazisi ki… Başkanlık imarda başlıyor, imarda bitiyor. Bir belediye başkanının imar konusundaki duruşu, o belediyenin beratıdır.”Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren sanayicilere de bilgi veren Başkan Kocaoğlu, “Minibüsçülerin ekmeği ile oynamadan, sisteme onları da dahil ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Ancak bu sistemi hayata geçirecek yasal zemin bulamıyorum. Çözmek için çok uğraştık. Hala da uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar Ankara’ya giderek Başbakanımız Binali Yıldırım ile görüşmek istiyorum” dedi.