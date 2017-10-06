Kocaoğlu: Ben olsaydım Çamlı Barajı'nı yapardım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar, Buca ve Gaziemir'den sonra Güzelbahçe muhtarlarıyla bir araya geldi

Güzelbahçe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Kocaoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi bürokratlarıyla birlikte muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların farklı konulardaki taleplerini tek tek not alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çamlı Barajı ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: 'Ben oraya altın arama ruhsatı vermedim. Devlet Su İşleri 'Baraj yapmayacağım, önce altını çıkarsınlar gitsinler, sonra izin vereceğim' diyor. Oysa burası, Yarımada'nın su ihtiyacını karşılayacak en büyük kaynak. Altın arandığı sürece baraj yapılmayacak diyen Devlet Su İşleri ile görüşüyoruz. Biz işin ucunu bırakmıyoruz; DSİ de bırakmıyor. 13 senedir bu ipi bir onlar çekiyor bir biz çekiyoruz. Bana kalsaydı, ben barajı yapardım. Oraya da altın ruhsatı vermezdim.'



