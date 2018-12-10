Kocaoğlu: Beni öldürmeden kimse buradan ağaç kesemez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 30 bin ağaç dikerek kurdukları İnciraltı Kent Ormanı sayesinde çok değerli bir araziyi rant tehdidine karşı koruma altına aldıklarını belirterek, "O ağaçlar sadece ağaç değildir. Onlar İnciraltı'nın koruyucusu, jandarmasıdır" dedi

"Akdeniz'in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam" konulu uluslararası sempozyumun "İzmir Modeli" özel oturumunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Körfez'in İzmir'in varlık nedeni ve kentin binlerce yıllık tarihi boyunca ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsur olduğunu söyledi. Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Adnan Akyarlı'nın yaptığı oturumda, Türkiye belediyeciliğine getirdikleri anlayış farkıyla ilk kez bir yerel yönetimin 'kenti nasıl kalkındırırım' sorusuna yanıt aradığını dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, TCDD ile birlikte geliştirdikleri projenin hayata geçirilmesiyle hem Körfez'deki sirkülasyonun artması sonucu temizlenmenin hızlanacağını, hem de büyük tonajlı gemilerin limana girişinin sağlanacağını açıkladı. İzmir için büyük önem taşıyan bu çevre yatırımının ÇED raporu sürecinin çok uzun bir zaman aldığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Hükümetin Körfez'de yapacağı tüp geçidin proje ihalesi ve ÇED raporu 8 ayda çıktı. Bizim yapacağımız projenin onaylanması ise 6 yıl sürdü" diye konuştu.

İzmir Deniz Projesi ile 40 km uzunluğundaki sahil şeridinde kentliyi denizle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, deniz ulaşımını geliştirmek için de 750 milyon yatırım yaptıklarını söyledi.

Biz yaptık, onlar el koydu

Kentin değerlerinin korunması adına yürüttükleri mücadelelerden örnekler veren Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuş Cenneti'nin korunması, imara açılmaması için çok çaba harcadık. 22 km uzunluğundaki doğal malzemeyle yol yaptık. Homa Dalyanı'nda ekiplerimizle iki sene çalışıp burayı yeniden balık üretebilir hale getirdik. Sonunda bütün yapılacaklar yapılıp iş bitince, Bakanlık da gelip buraya el koydu. Şimdi de bizim yaptığımız işleri sayarak şunu yaptık, bunu yaptık diye bir şeyler söylüyorlar. Etrafında 15 milyon insanın yaşadığı Ege Bölgesi'nde böyle bir kuş cennetinin olması çok önemli. Bu bölgede kurduğumuz Türkiye'nin en gelişmiş doğal yaşam parkını yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Bu çok büyük ve dünya ölçeğinde bir rakam."

Beni öldürmeden kesemezsiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İnciraltı'ndaki moloz döküm alanına 30 bin ağaç dikerek Türkiye'de insan eliyle oluşturulmuş en büyük kent ormanını kurduklarını da hatırlatarak, "İnciraltı Kent Ormanı'nda yaptığımız ağaçlandırma, çok önemli bir rant merkezini koruma altına alma projesidir. Bu nedenle o ağaçlar sadece ağaç değildir. O bölgenin koruyucusu, jandarmasıdır" şeklinde konuştu.

İzmir'in EXPO adaylığı sürecinde İnciraltı'nda bir takım yapılaşmaların gündeme getirildiğini ve bölgedeki lagünün ortasına bir kısmı karada, bir kısmı denize uzanan bina projesinin kendisine sunulduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Ağaç bu kesilir, yenisi dikilir" denilerek projeyi savunanlar olduğunu söyledi. Başkan Aziz Kocaoğlu, "Beni öldürmeden buradan kimse bir ağaç kesemez, bir metre küp beton dökemez" sözleriyle söz konusu projeye tereddütsüz bir şekilde karşı çıktığını anlattı.

Prof. Dr. Adnan Akyarlı ise "Bir çok şekilde tanımlanan İzmir Modeli, bana göre ilkeleri ve değerleri ile örnek bir yerel yönetim duayeninin geleceğe taşınan başarı öyküsüdür" diye konuştu.