Kocaoğlu: Birlik olup oyunu bozmalıyız

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar buluşmalarında kentin Kuzey aksındaki muhtarları ağırlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, ruhun dinlendiği ve bedenlerin oruçla terbiye edildiği Ramazan ayında, kırgınlıkların ve dargınlıkların giderilmesiyle toplumdaki problemlerin de çözülebileceğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ramazan ayının ikinci iftarında eski ve yeni belediye meclis üyeleri, kentin kuzey bölgesi muhtarları ve ailelerini ağırladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki buluşmaya CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İyi Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli ve Aliağa Başkan Vekili Mehmet Ali Özkurt da katıldı.

Konuşmasına Gazze kentindeki gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 62 Filistinli'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak başlayan Başkan Kocaoğlu, Filistin'de şehit olan Müslümanlara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Bölgenin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bölünmez bütünlüğümüz için..

"Bölgemizde çok büyük oyunlar oynanıyor. Komşularımız teker teker bölünmeye çalışılıyor. Ortadoğu'daki doğal zenginliklerden çıkar sağlayanlar ve oradan beslenenler tarafından gerçekleştirilen bu paylaşım kavgası bölgemizi, Ortadoğu'yu kana buluyor. Biz de birlik ve beraberlik içinde olup bu oyunu bozmalıyız. Hem ülkemiz içerisinde, hem de yakın komşularımız ve dindaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Hep birlikte birbirimize sarılıp bölgemizi, ülkemizi ve milletimizi korumak durumundayız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak zorundayız. Ramazan ayının anlamı çok büyük. Bir ay ruhen dinleneceğimiz, bedenimizi oruç tutarak terbiye edeceğimiz, kırgınlıkları ve dargınlıkları gidereceğimiz, toplumun problemlerini, komşularımızla, akrabalarımızla olan problemleri çözeceğimiz; kısaca harç olacağımız bir aydır. Ben bu güzel gecede, bu güzel ayda dini görevlerimizi yaparken, bir yandan da insanlarımızı birlik ve beraberliğe çağırıyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 22 Mayıs Salı akşamı gerçekleştirilecek bir sonraki geleneksel iftar yemeğinde şehit aileleri ile gazileri ağırlayacak.