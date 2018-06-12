Kocaoğlu: Bizde telefon talimatı ile belediye başkanı değişmez

Büyükşehir meclisinde İZSU’nun ve İZBETON’un kredi çekebilmesi için belediyenin garantörlüğünü öneren maddeler gerileme neden oldu

Gamze Geçer- İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısında AK Partili meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Başkan Kocaoğlu, ‘İzmirli hemşerimiz yerel seçimde kimi seçeceklerini biliyor. Sizde belediye başkanı mı kaldı ya? Sen konuşuyorsun da siz de belediye başkanı yok ki. Ankara, İstanbul, Bursa gitti. Seçim yatırımı diye konuşuyorsunuz. Bizi İzmirli değiştirir. Bizde telefon talimatıyla belediye başkanı değişmez. Bizi sadece isterse İzmirli değiştirir’dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleştirildi. Oturumda İZSU’nun 50 milyon Euro, İZBETON’un da 136 milyon liralık kredi çekebilmesi için belediyenin garantörlüğünü öneren maddeler tartışmalara neden olurken her iki maddede oturumda AK Parti Gurubu’nun ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

“Seçim yatırımımı yapmak istiyorsunuz?”

Oturumda AK Parti Grubu İZSU’nun 50 milyon Euro, İZBETON’un da 136 milyon liralık kredi çekebilmesi için belediyenin garantörlüğünü öneren başkanlıktan gelen önergelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini teklif etti. Bunun üzerine söz alan AK Partili Meclis Üyesi İmet Tunç, borçlanma yetkilerine itiraz ederken, “Bu borçlanmayla ilgili bize bilgi verin. Yerin altında temiz su ile kirli su birbirine karışıyor. Bu parayı nerede ne için kullanacaksınız?” diye sordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ise“İlerideki yatırımlar için kullanılacak” cevabını verdi. Kocaoğlu’nun ardından tekrar konuşan AK Partili Tunç “Çeşme mi Ildır mı, Karabağlar mı? Bize komisyonda bildirin. Son 8 ay kalmışken bir seçim yatırımımı yapmak istiyorsunuz? Şimdiye kadar neredeydiniz?” dedi.

“Telefon talimatıyla belediye başkanı değişmez”

AK Partili Tunç’un sözleri üzerine sert açıklamalarda bulunan Başkan Kocaoğlu, “Şimdiye kadar da buradaydım. 14 senedir sadece alt yapı yatırımları yapıyorum. İZSU eğer şebeke yapmıyor diyorsanız, eleştiriyorsanız Menderes’te yapılan su şebekesinden dolayı ve Torbalı’da başımıza gelenlere bakar, belediyenin İZSU’nun çalışıp çalışmadığını anlarsınız. Ankara’ya, İstanbul’a bakarsınız. Seçim yatırımıyla alakası yok. İzmirli hemşerimiz yerel seçimde kimi seçeceklerini biliyor. Sizde belediye başkanı mı kaldı ya? Sen konuşuyorsun da siz de belediye başkanı yok ki. Ankara, İstanbul, Bursa gitti. Seçim yatırımı diye konuşuyorsunuz. Bizi İzmirli değiştirir. Bizde telefon talimatıyla belediye başkanı değişmez. Bizi sadece isterse İzmirli değiştirir” diye konuştu.

“Suç arıyorsan telefonla görevden aldığın başkanlarda ara”

AK Partili Tunç ayrıca, Kocaoğlu’nun ‘Buca- Üçyol Metrosu için benzinlikte kredi sözleşmesini imzaladım’ sözlerini hatırlattı. Tunç, “Bunların tamamı seçim yatırımı. Bütçe seçim bütçesidir. Neden benzinlikte kredi sözleşmesi imzalıyorsunuz?” dedi. Kocaoğlu ise, ‘Sabah erkenden bir ilçemize gitmek durumundaydım. Arkadaşlar hazırladılar. Ben de yolda benzinlikte durup imzaladım. Suç mu işlemişim? Suç arıyorsan telefonla görevden aldığın belediye başkanlarında arayacaksın. Bende arayamazsın. Gücün de yetmez’ açıklamasında bulundu. AK Parti sıralarından, ‘Ne alakası var?’ sesleri yükseldi. Kocaoğlu da ‘Çok alakası var’ dedi.

“Terör örgütüyle dirsek temasına girdiniz”

AK Partili Tunç’un ve Başkan Kocaoğlu’nun ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz konuşması ise oturumda gerileme neden oldu. Kökoğuz, İZSU’nun kar eden bir kuruluş olduğunu belirterek ‘50 milyon Euro borçlanmaya ne gerek var? İzmirli hemşerilerimizin geleceğini ipotek almaya ne gerek var? Hiç alakası olmayan bir şekilde belediye başkanlarının görevden alınmasına getirdiniz konuyu. Bu sizi ilgilendirmez. Sizin zamanın genel başkanınız ahlaksız, şerefsiz, namussuz bir şekilde kaset kumpası sonrasında istifa etti, ses çıkarılmadı. Siz ilgilendiren bir şey varsa budur. Zamanın milletvekili Birgül Ayman Güler ne dedi? ‘Biz FETÖ’yle dirsek temasına girdik’ dedi. İstifa konusu varsa siz edin. Ahlaksız, şerefsiz, namussuz terör örgütüyle dirsek temasına girdiniz’ ifadelerini kullandı.

“Kim ne istediniz de vermedik dedi?”

Kökoğuz’un bu söz üzerine mecliste Cumhuriyet Halk Partili (CHP) ve AK Partili üyeler karşı karşıya geldi. Söz alan Kocaoğlu, “Sayın Ali Kökoğuz böyle bir savunma yapmak ihtiyacını duydu. Ona bir şey diyecek halimiz yok. Bugün kimin kimle ne iş yaptığını biliyoruz. Kim kiminle ortak, kim kime ne dedi, bu memleket 2002 yılından 2013 yılına kadar nasıl idare edildi, bunu herkes, Türkiye Cumhuriyeti, dünya biliyor. Kim ne istediniz de vermedik dedi, kim aldatıldık dedi, kandırıldım dedi?” diye konuştu. AK Partili Kökoğuz, ‘Pensilvanya’nın suçu, günahı yok’ dediniz. Youtube’dakayıtlı’ çıkışını yaptı. Kocaoğlu, ‘Kim dedi?’ diye konuştu. Kökoğuz, “Deniz Baykal dedi” cevabını verdi. Kocaoğlu bu kez, “Onu Deniz Baykal’a soracaksınız” dedi. Kocaoğlu ayrıca, “Bunlar bugün bu meclisin konusu değil” diye konuşunca Kökoğuz da, ‘Başka belediye başkanlarının da nasıl görevden alınacağı sizin konunuz değil’ cevabını verdi. Kocaoğlu ise, ‘Güzel kardeşim, bizim söylemek istediğimiz şey şu; bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda konuşmaya hakkı vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 2 Mayıs 2011 tarihinde 700 polisle operasyon yapılmıştır. Biz İzmir’e EXPO’yu getirmek istediğimizde yine 22 Kasım 2011 tarihinde operasyon yapılmıştır. Arkadaşlarımız, üst düzey yöneticilerimiz tutuklanmıştır. 22 aya varan tutuklamalar yapılmıştır. Ben bu konuyu niye açtım? Seçilmiş belediye başkanını, dünyanın en büyük 10 kentine giren belediye başkanını telefonlar görevden alınması, Ankara başkent belediye başkanının alınması ve dördüncü büyük kent Bursa Belediye Başkanı görevden alınmayacaktı. Görevden alıyorsan mutlaka bir suçu varsa onun savcılığa verilip aklanması gerekirdi’ dedi.

“Gece yarısı yedi belediye başkanı değiştirmiş adamsın”

Kocaoğlu’nun bu sözleri üzerine AK Partili Tunç, “Siz yargıç değilsiniz, bu parti içi meseledir. Başkan, gece yarısı yedi belediye başkanı değiştirmiş adamsın” dedi. Tunç’un bu sözlerine CHP’li meclis üyeleri tepki gösteririken CHP’li Sırrı Aydoğan ile AK Partili İmet Tunç karşı karşıya geldi. Bunun üzerine Kocaoğlu, “Değerli arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın. Bir telaş içerisindeler” dedi.

“Suçumuz olsaydı mahpus arkadaşıydık”

Toplantıda söz alan AK Partili Meclis Üyesi Çağlar Haspolatise, “İZSU kredi borçlanması niye Euroyla? Bilginiz var mı? Euro mu düşecek? İzmir Büyükşehir Belediyesi bu krediye garantörlük yapacak. İZSU bunu nerede kullanacak? Atık su bedelleri var ya. O nerede kullanılıyor? O bedelden baya kar ediyoruz. Kredi kullanmayalım. Yüzde 10 kar bırakıyoruz. Krediyi çekmesek iyi olur. AK Partili belediye başkanlarının görevden alınmasını gündeme getirdiniz. Performansını beğenmedik aldık. Parti içi meselemiz. Metal yorgunu dedik. Sayın başkan büyükşehirde operasyon yedik. Kalkıp o gün söyledim. Bunu yapan o zamanın paralel devleti şimdinin FETÖ’süydü. Bana herkes güldü. Size operasyon yapan polisler, emniyet müdürleri, savcılar, hakimler bugün içeride. Bunu siz de biliyorsunuz” dedi. Kocaoğlu ise, “Ben sana saygı duyuyorum” diye cevapladı. Haspolat da, “Eğer suçumuz olsaydı mahpus arkadaşıydık. Sizi yalnız bırakmayacaktım” diye konuştu.

“Bizi aya mı bağlayacaksın?”

Haspolat ayrıca Kocaoğlu’nun Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu’nun temel atma töreninde yaptığı, ‘Biz sizin göz bebeğiniz olmak istemiyoruz’ açıklamasını hatırlatarak “Bunu kime söylediniz? Biz kim, siz kim? AK Parti’ye mi, merkezi hükümete mi söylediniz? İzmirliler adına mı konuştunuz?” dedi. Kocaoğlu da, “Sümüklü diyen, itikadı zayıf diyen sizsiniz. İzmir koca bir köy diye kim söyledi? İzmirli hemşerilerim adına konuşuyorum” şeklinde cevapladı. Haspolat, ‘Herkes sizinle aynı fikirde değil. Biz İzmir’i de seviyoruz. İzmir ayrı bir cumhuriyet değil’dedi. Kocaoğlu, ‘Orman ve Su İşleri Bakanımız, İzmir’in parasını tıkır tıkır gönderiyoruz dedi. İzmir’in kanunen verilmesi gereken parasını göndermezsen o zaman bizi nereye bağlayacaksın? Bizi aya mı bağlayacaksın? Biz başka bir yer istemeyiz. 14 sene içerisinde biraz önce söylediklerim de söylendi. Ama biz kırdık, sardık, bugün arıtmada da İZSU yatırımlarında da, raylı sistemde de diğer bütün yatırımlarda da öncü olduk. Tarımda da öncü olduk. Kentsel dönüşümde de öncü olduk. Bugün de Örnekköy’ün ikinci etabının kura çekimini yaptık. Haftaya Uzundere üçüncü etabın kura çekimini yapacağız. İzmir’in belirli müddet elini yüzünü sildik, sümüklerini sildik. Şimdi göz bebeğimiz diyorlar. Ben lafımı direk söylüyorum. Siyasetçilere söylüyorum. Hangi zihniyet gelip sümüklü dediyse 10 sene sonra dönüp göz bebeğimiz dediyse ona söylüyorum’şeklinde konuştu.