Kocaoğlu: Bize dürüst, namuslu, çalışkan başkan lazım

Tire merkez ve köylerini ziyaret İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisine aday gösterilecek isim için net konuştu: “Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, büyük projeler yapacağım diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz.”

Yerel seçimlere 6 ay kala Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmama kararını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes ilçesi ile başladığı teşekkür turuna Selçuk’un ardından Tire ile devam ediyor. Sabah saatlerinde Tire ilçesine yola çıkan Başkan Kocaoğlu’nun ilk durağı Işıklar Köyü oldu. Burada Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, vatandaşlar ve çocuklar tarafından davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, görev süresi içerisinde kendine verdiği destekten ötürü vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişide aranacak özelliklere de dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, yaptıkları yenilikleri sürdürecek yeni bir ismin belediye başkanı olması için elinden geleni yapacağının altını çizerek, “Yoldan geçen adamdan, bilmem kimin akrabası, yakını, ‘aya gidiyordum İzmir’e düştüm; geldim, belediye başkanı oldum” yok arkadaş! Biz kentin kalkınması için bütün sektörler başta olmak üzere yaptığımız projelerin daha başlangıcındayız. Birbirimize güvenirsek bu işlerin üstesinden gelebileceğimizi, kentimizi, ülkemizi k alkındırabileceğimizi, birbirimize güvendiğimiz müddetçe yapamayacağımız iş olmadığını öğrendik” dedi.

Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu çalışmaları yaparken doğruyu bulmak, doğruyu yapmak, kabul ettirmek, onun için bilim insanlarıyla konuyu bilenlerle çalışmak kolay iş değil. Zaman alıyor. Ve biz bugün hemen hemen İzmir’de İzmir’in her yüz dönümünde ne yapılmasını gerektiğini, neyin kente ve yaşayan insanların yararına olduğunu biliyoruz. Bunu sadece ben bilmiyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrasisi de biliyor. Bizim yol haritamız belli. Bize namuslu, çalışkan, dürüst, hayal peşinde koşmayan, büyük projeler yapacağım diye belediyeyi batırmayacak birisi lazım. O kişiyi de inşallah el birliği ile bulup seçilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Güvenmediğim, kefil olmayacağım birisi için size gelip de oy istemem. Yalanı, dolanı bilmem&rdqu o;.