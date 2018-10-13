Kocaoğlu: Bizim politikamız 'tüket' değil 'üret'tir

İzmir'in yeni cazibe merkezi Macera Park, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ekonomideki dış borç sarmalına dikkat çekerek, “Alınan her borç, siyasi ve ekonomik bağımlılığı artırıyor. Bizim uygulayacağımız politika 'tüket' değil 'üret'tir, 'yat' değil, 'çalış'tır. Bunu uygulayıp israftan kaçarsak, izzeti nefsimizi ve bizi millet yapan özelliklerimizi koruyabiliriz." dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı yeşil alan ve sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Bornova Atatürk Mahallesi’nde kurulan, açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ve dağcılık, kaya tırmanışı, zipline gibi aktivitelerin de bulunduğu Macera Park İzmir törenle açıldı. 30 dönüm alan üzerine yerleşen parkın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kıbrıs Dip Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve çok sayıda İzmirli katıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesisin kentin gençlerine faydalı olduğu ölçüde kendilerini başarılı sayacaklarını söyledi.

Kefil olacağım bir arkadaşa…

İçinde bulunulan yerel seçim sürecine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları ifade etti:

"Bir seçim sürecine giriyoruz. Birçok çalışmalar yapılıyor. Aday adayı arkadaşlar kendilerini tanıtıyor. Çeşitli söylemlerde bulunuyor, çalışmalarını sürdürüyor. Biz hepsini canı gönülden dinliyoruz. Ben de Pazartesi gününden itibaren bütün ilçelerimizi gezerek, beni 15 yıldır belediye başkanı yapan partime hizmet etmek için çalışacağım. Belediye başkanlığı meslek değildir. Hayatın bir döneminde önünüze bir imkan çıkar, bu görevi yaparsınız. Ben 10 sene yapmayı planlamıştım. 2014'deki şartlar gereği üç dönem yaptım. Şu anda yine CHP'nin, ama benim, ama başka bir arkadaşın adaylığında seçimi kazanmaması gibi bir tereddüt yoktur. Menfi propagandayla bir moral bozukluğu, bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. Ben inanıyorum ki, İzmir'in tanıdığı, duruşu, evrensel ahlak kurallarına uyuşu, çalışkanlığı ve hayatındaki başarılarıyla çıkaracağımız aday adaylarımız, aynı 2009'da olduğu gibi 30 ilçenin 30'unu da ve Büyükşehir'i almayı hedefleyerek bir destan yazacak. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Sağlıklı arkadaşların aday olmasını sağlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Arkasından koşacağımız ve kefil olacağımız bir arkadaşa bayrağı teslim etme mücadelesidir. 5,5 aylık görevimiz budur. Beni bırakıp, adayların sağlıklı seçilmesine katkı koymaya çalışırsak daha doğru bir iş yapmış oluruz."

Burada CHP zihniyeti, karşımızda AKP zihniyeti var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılışını yaptıkları 30 dönümlük tesisin karşısında açılan AVM'yi de işaret ederek şöyle devam etti:

"Karşımızdaki dev alışveriş merkezi, Milli Emlak arazisi veya Karayolları'nın yol yapmak üzere kamulaştırdığı araziye yapıldı. Aynı AVM'den Üçkuyular'dan 2 km. yukarıda yapıldı. İşte bu AKP zihniyeti, bizim yaptığımız Macera Park da CHP zihniyeti. Alışveriş merkezi yapıp amaç yandaşa imkan sağlamaksa, ülkeyi yönetmek başka bir iş. 81 milyona aynı nazardan bakıp hepsinin hakkını koruyarak ülkeyi kenti yönetmekse bizim işimiz. 15 yıl içinde hangi kökenden ve görüşten gelirse gelsin bir tek hemşehrimiz bana 'şurada haksızlık, ayrımcılık yaptın, şunun hakkını yedin' diyemez. Hemen üstümüzde Şehir Hastanesi yapılıyor. Bunun da içinde bir sürü AVM var. Devlet kendi arazisini birine veriyor. 'Burada hastane yap, içine AVM yap, çalıştır, hastaneyi de bana kiraya ver' diyor. Arazi devletin, ama hastane yapacak adamda para yok. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi kefil oluyor ve adam krediyi alıp buraya yatırım yapıyor. Şimdi o da zora girdi. Çünkü deniz bitti. Hadi yapıldı diyelim. Niye yapıldı? Bu hastaneden daha büyük, Ege Üniversitesi Hastanesi var. Türkiye'nin en gelişmiş hastanelerinden biri. O hastane zarar ettiriliyor. Şimdi Ege Üniversitesi Rektörü 'binalar eski' diyerek oranın da buharlaşmasının zeminini hazırlıyor. Rektör… Bunu söyleyen Rektör… Vatanını, insanını seven insan bunları yapmaz. Elini vicdanına koyar, yapamaz. Böyle bir mantık yok. Dünyanın hiçbir devletinde de böyle bir uygulama yok. Bunlar 'yap-işlet-devret' yöntemiyle yapılan işlerin tipik örneğidir."

Popülist yatırım ülkeyi batırır

Türkiye ekonomisinin dibe vurduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, ülkenin finans yapısının iflas ettiğini belirterek, "Borcunu ödeyemeyen 3-4 bin kişi nasıl konkordato ilan ettiyse, bizim ekonomimiz de aynıdır. Bunu moral bozmak için söylemiyorum. Ama bu zihniyetle bu çemberin içinden çıkılamayacağının tespitini yapıyorum. Siyasetçiler şov yapmak için popülist harcamalar yaparlar. Bu yanlıştır ama ülkeyi, beldeyi, ili yıkmaz. Bir de siyasetçiler popülist yatırım yaparlar ki, işte bu yatırımlar ülkeyi batırır. Yani taşıyamayacağın yükün altında kalıp ezilmek gibidir. Bunun en büyük örneği de Kanal İstanbul projesidir. Bu proje İstanbul'un son kalan rantının dağıtılmasıdır. Ama deniz bitti. Şimdi biz makro rakamlara bakıyoruz. Durumun kötü olduğunu görüyoruz. Sayıştay tarafından denetlenemeyen birçok fondaki uçurumu bilemiyoruz. Hiçbir siyasetçi seçime iki sene varken genel seçim yapmaz. O zaman bangır bangır bağırdım. Ekonomi patlayacak, bu seçimin tartışması, herşeyi ekonomi üzerinden olmalıdır diye. Yerel seçimi erkene alma konusu da, ekonomik açmazın daha da büyüyeceği endişesiyle, rakamların dilini okuyanların isteğiyle dillendirildi" diye konuştu.

Yerel seçimin gündemi ekonomi olmalı

Yerel seçim sürecinde ekonomi dışında bir konunun gündeme getirilmesinin doğru olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuşulacak tek şey ekonomi. Yerelde de, genelde de… Yerelde belediye başkanı, kenti kalkındıracak, insanların ekmeğini, lokmasını büyütecek, istihdam yaratacak. Bunu 15 senedir yapıyoruz. Her belediye başkanı adayımız, kentinin insanının hayat standardını nasıl yükseltirim diye düşünmeli. Bunun için proje yapmalıyız. Bütün belediye başkan aday adayları için söylüyorum. Adaylığı beklemeden bunun yol haritasını yapmalılar.”

Neoliberal politikaların sonu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ekranlarda boy gösteren iktisatçıların yıllarca toplumun beynini yıkadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bizi uyuttular. Bütün sistemler, ekonomik modeller, eğer doğru uygulayabilirseniz, sizin yapınız buna uygunsa başarıya ulaşır. Ülkenizi insanınızı kalkındırırısınız. Eğer onu kendi ülkenize, insanınıza, sektörlerinize uygulayamazsanız, doğru yol haritasını belirleyemezseniz. Hiçbir politika ve felsefe işe yaramaz. Biz gelişmiş ülkelerin finans gücü olan, dünyaya para satan, dünyaya mal satan, cari açığı olmayan ülkelerin uyguladığı neoliberal modelleri, 80'den bu yana şiddetli bir şekilde uyguluyoruz. Geldiğimiz nokta burasıdır. Bu yöntemle Türkiye Cumhuriyeti kalkınmaz. Her borç alışta siyasi ve ekonomik bağımlılık artar. Bu da ülke kaynaklarının yok olması, başka yerlere gitmesi anlamına gelir. Bizim uygulayacağımız politika 'tüket' değil 'üret'tir, 'yat' değil, 'çalış'tır. Bu politikayı uygularsak, israftan kaçarsak, izzeti nefsimizi koruyabiliriz. Bizi millet yapan özelliklerimizi koruyabiliriz. Biz bu noktadayız. AKP geldiği zaman borcumuz 45 milyar dolardı. 16 senede 450 milyar dolar oldu. Bu ülke bu krizden çıkacak. Papaz gidecek, papaz gelecek. Ama bundan sonra aynı ekonomik politikalar devam ederse, 5-15 sene içinde yine kriz olacak. Eğer 5 sene sonra olursa Türkiye'nin dış borcu 1 trilyon doları geçecek. Daha da bağımlı olacağız. Daha da zayıflayacağız. Özgürlüğümüz daha çok gerileyecek. Neoliberal sistem zenginlerin sistemidir. Bizim sistemimiz değildir."

Gündem değiştirmek için İsmet Paşa'ya yükleniyor

Hükümete danışmanlık yapması gündeme gelen Mckinsey şirketine ilişkin şaibelerin örtbas edilmesi amacıyla İsmet İnönü'nün elindeki bayrağın tartışma konusu yapıldığına işaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Arkadaşlar bırakalım birbirimizi, hiçbir koltuk boş kalmaz. Ne olursanız olun, nereye seçilirseniz seçilin ülke gidiyor, bağımsızlık gidiyor. Atatürk'ün, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti gidiyor. Milli Mücadele'nin Levazım Komutanı Kazım Dirik Paşa, İzmir Valiliği döneminde kente çok büyük hizmetler yapmıştır. Bugün hangi köye, hangi dağa gitseniz onun yaptığ ı yollar, yatırımlar var. Olmayan ordunun olmayan levazımını sağlayarak orduyu 9 Eylül'de İzmir'e soktular. Bu ülkede yaşayan, bu ülkenin ekmeğini yiyen hiç kimse İsmet İnönü'ye, Atatürk'e dil uzatamaz. Hakim varsa, savcı varsa hesabını sormalıdır" diye konuştu.

Olgun Atilla: "Yapılanları çabuk unutuyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ise açılan tesisin önemine değinerek hayallerin gerçeğe dönüşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bornova'nın tarih boyunca birçok ilke imza attığını vurgulayan Atilla, Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan hizmetlere de değinerek, "Başkanımız Aziz Kocaoğlu döneminde kurulan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Bornovamızın nefes aldığı, insana, doğaya, çevreye, hayvana hangi duygularla bakıldığını gösteriyor. Bornova Stadımız bugün İzmir'in en önemli stadı haline geldi. Bornova Atatürk Spor Kompleksi Büyükşehirimizin destekleriyle tamamlandı. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nin ulaşım anla mında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Atatürk Mahallesi 10 sene öncesine kadar her yağmurda sular altında kalıyordu. Biz yapılanlara çok çabuk alışıyor ve unutuyoruz. Ama yaşamımızın her alanında Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun çok büyük eserleri var" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerelde kalkınma hedefinin kente büyük katkı sağladığını dile getiren Olgun Atilla, "Büyük başkanımızın ifade ettiği gibi güneş İzmir'den doğacak, buna inanıyoruz. Bunun için daha çok çalışmamız gerekiyor. Kısa süre önce İzmir için köy gibi ifadeler kullanılıyordu. Bugün Türkiye'nin en önemli mevkilerindeki insanlarının yüzde 75'i İzmir'de yaşamak istediğini söylüyor. Özellikle 'yerelde kalkınma' modeli bütün Türkiye için bir ışık olmalıdır. Bornova'dan çıkan Başkanımız biz Bornovalıları hiçbir zaman yere baktırmadı. Biz üzerimize düşeni yeteri kadar yapamamış olabiliriz. Biz kendisini çok seviyoruz. Kendisinin her zaman destekçisiyiz. Her zaman ona layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye başkanımızın biz Bornovalıları yalnız bırakmayacağına, hep beraber iyiye güzele gideceğimize inanıyorum."

2019 Türkiye Şampiyonası’na evsahipliği yapacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise doğa sporlarına önemli katkı yapacak, İzmir'in kalbinde çok önemli bir eserin kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Burası bizim gibi doğa sporlarıyla uğraşanlar için çok önemli. Çağdaş yaşamın en önemli unsurlarından biri insanların kapalı alanlardan çıkması gerçeğidir. Bu park bizim açısından çok değerlidir. Başkan Aziz Kocaoğlu ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İzmir bölgesi, bizim kulüplerimizin yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Bu tesis önemli bir eksikliği giderecek. Olimpik sporcuların yetişmesinde önemli bir araç olacak. Bugün açacağımız tesisteki sportif tırmanış parkuru üç önemli disiplini bir arada bulunduran tek tesis olma özelliğini taşıyor. 2019 Türkiye Şampiyonası'nı bu nedenle İzmir'de yapacağız. Başta Ege ve İzmir olmak üzere sporcularımızın büyük başarı elde edeceğine inanıyorum. Çünkü bu tesisle bir adım öndeler. Bu tesisin gelecekte dağcılık sporuna başlayacak gençleri İzmir'e çekeceğine inanıyorum."

Dağcılık eğitimi de olacak

Açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran Macera Park İzmir'de, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin m² piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da bulunuyor.

Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, parkta projelendirilen spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu yer alıyor. Bu konsept dahilinde zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunuyor. Tırmanış üzerine lisanlı eğitimciler tarafından eğitimlerin de verileceği tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZULAŞ A.Ş tarafından işletilecek.



Ödüllü proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Macera Park İzmir" projesini hazırlarken, her türlü ziyaretçi profilinin kullanımına açık olması ve kolay erişilebilirliğine özen gösterdi. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje, doğal dokuya zarar verilmeden, aksine dokuyu güçlendirecek şekilde hazırlandı. Alanının eğimli yapısı yüzünden yok olmaya yüz tutmuş ya da yok olmuş bitki örtüsünün yeniden canlandırıldığı bir proje olmasına da ayrıca dikkat edildi. “Macera İzmir”de topografik yapıyla uyumlu 1 adet gölet ve 3 adet süs havuzu de yer aldı. Alanın 19 bin m²’sin e 360 ağaç, 21 bin çalı ve 20 bin yer örtücü, sarılıcı, soğanlı bitki dikimi yapıldı.

“Macera İzmir” projesi, ATRAX’S 2017 yılı eğlence fuarı “Sporlu Şehirler Daha Eğlenceli” teması ile "Yıldızlı Proje" ödülüne layık görülmüştü.