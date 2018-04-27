Kocaoğlu: Bu seçim hayati önem taşıyor, mutlaka sandık başına gidin

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla Körfez’i kıyılarıyla birlikte tasarlamayı hedefleyen “İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesi" kapsamında Bayraklı 2. Etap kıyı düzenlemesini de tamamlayarak hizmete açtı. Törene Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 100 dönüm alanda gerçekleştirdiği ve kentlilerin büyük beğenisini toplayan Bayraklı kıyı düzenleme çalışmalarının ikinci etabını da tamamladı. Törende konuşan Başkan Kocaoğlu, 24 Haziran seçimleriyle birlikte dış politikanın ve ekonominin soğutulması, insanların rahatlaması ve kaynaşması için yeni bir sayfa açılma imkanının doğduğunu belirterek, "Herkes mutlaka sandığa gitmeli" çağrısı yaptı.

İzmirlileri denizle buluşturmak amacıyla 40 kilometrelik sahili düzenlemek için hazırladıkları İzmirDeniz Projesi'ne ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'de ilk defa katılımcı bir yönetim anlayışı ile 100'ü aşkın mimar, şehir plancısının üzerinde çalıştığı projenin önemli bir bölümünü tamamladıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, "Sahil şeridimizi 5'e bölerek çalışmalara başladık. Bayraklı 1. etabı, Bostanlı'da ilk etabı bitirdik. Mithatpaşa Alt Geçidi'nin üstündeki meydan çalışmamız da bittiğinde Üçkuyular-Konak sahili tamamlanmış olacak. Kordon 1. Derecede Doğal Sit olduğu için planlar devam ediyor" diye konuştu.

Yeni bir sayfa

Konuşmasında 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'nin en önemli seçimi olduğuna işaret eden Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Adına erken seçim, baskın seçim ne derseniz deyin, bu seçim Türkiye için çok önemli. Bugüne kadar yapılan seçimlerde partilerin iktidar mücadelesi vardı. Şu an ülkemizin bir numaralı sorunu dış politikadır. Diğer devletlerle ilişkilerimiz düzelmeden Türkiye'nin ekonomisi düzelemez. İçerdeki barış, adalet ve eğitim sistemi de düzelemez. Bu seçimle birlikte dış politikanın, ekonominin soğutulması, insanların rahatlaması, özgüveninin artması, kamplaşmaların pozitif yönde ortadan kalkması ve toplumun her kesiminin tekrar aynı hedef doğrultusunda kaynaşması için yeni bir sayfa açılma imkanı doğdu. Eğer biz ülkemizin bölünmesini istemiyorsak, o zaman İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin bölünmesini de istemeyeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, istiklalini ancak bu şekilde koruyabiliriz. Bu seçim kısaca özetlediğim gerekçelerden dolayı hayati önem taşıyor. Mutlaka ve mutlaka sandık başına gidip, katılım oranını artırıp başarıyla sandıktan çıkmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın, emniyet güçlerinin, partililerin desteği ile ne kadar sandık ve seçim güvenliği sağlanırsa ülkemize o kadar barış ve demokrasi gelecektir".

Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından Bayraklı 2. etap kapsamında düzenleme yapılan kıyı alanını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Tören alanında ayrıca sevilen grup Ezginin Günlüğü sahne aldı. Başkan Kocaoğlu da şarkılara eşlik etti.

Güneşlenme terasları da var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Şelale Deresi ve Adnan Kahveci Kavşağı arasında gerçekleştirdiği 2. Etap düzenleme çalışması kapsamında, sahil bandı boyunca kıyıyı ikiye böldü. Bir tarafında kumsal düzenlemesi yapıldı, diğer tarafında ise beton şezlong, gölgelik ve ahşap güneşlenme terasları oluşturuldu. Kıyı ile diğer fonksiyonları ayırıcı dalga desenli kesintisiz yaya yolunun yanı sıra, kara tarafından da kesintisiz bisiklet yolu ve Bisim alanları oluşturdu. Mevcut ağaçlar korundu ve ağaç yoğunluğu fazla olan yerlerde oturma birimleri, aydınlatmalar ve çocuklar için hamakların yer alacağı 2 piknik alanı yapıldı. Ağaç yoğunluğunun az olduğu bölgelerde ise yaş gruplarına göre çocuk oyun alanları ve bu alanları ayırıcı kuru havuz ile farklı spor dallarına hizmet verecek 4 spor sahası inşa edildi. Ayrıca Bornova Deresi üzer ine kurulan çelik köprü ile kesintisiz yaya geçidi ve bisiklet yolu bağlantısı da yapıldı.

Otomatik tuvalet, engelli parkı ve otopark

Engelli çocukların da kullanabileceği şekilde tasarlanmış çocuk oyun alanı; engelli salıncağı, ipli tırmanma, denge halkası, dinamik bar ve zıpzıp oyun birimleri ile donatıldı. Sosyal medya meydanını da içerisinde barındıran çeşitli amaçlara yönelik tasarlanmış rekreasyon alanına, kıyı projesi kapsamında kullanımına başlanmış olan kendini temizleyen taşınabilir “otomatik şehir tuvaleti” yerleştirdi. Ayrıca 125 araç kapasiteli açık otopark da bu alanda konumlandırıldı.

Toplam 93 bin metrekarelik sahil bandında iki etap halinde yapılan düzenlemelerin ardından Bayraklı kıyıları bambaşka bir çehreye büründü. "İzmirlilerin ‘sokakta’ yaşama alışkanlıkları göz önüne alınarak tasarlanan kıyı düzenleme projesi Bayraklı'nın sahilinde yeni bir cazibe merkezi yarattı. Henüz açılışı yapılmasa da, güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler yeni düzenlenen Bayraklı sahilinin tadını çıkarmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı 1. etap Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Şelale Deresi arasındaki 23 bin metrekarelik alandaki kıyı düzenleme çalışmalarını da geçtiğimiz yıl tamamlamışı.