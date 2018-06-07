Kocaoğlu: Buca metrosu için imza bekliyoruz

Çamlıkule’den Üçyol’a uzanacak Buca Metrosu'nun yapımı için 500 milyon Euro'luk kredi görüşmelerini tamamladıklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak proje için "İzmir'de bir kalemde yapılan en büyük ihaleyi" gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Kocaoğlu, Kalkınma Bakanlığı’ndan bekledikleri onayın gelmesi durumunda 6 ay içinde Buca Metrosu'nda temel atabileceklerini duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca'nın Dumlupınar ve Göksu mahalleleri ile Seferihisar ve Selçuk ilçe merkezlerini ziyaret etti. Belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve muhtarların eşlik ettiği Başkan Kocaoğlu, vatandaş buluşmalarında kentle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Belediye Başkanı Levent Piriştina ve İlçe Başkanı Kasım Akdağ’ın da eşlik ettiği Buca programı sırasında ulaşım yatırımlarına değinen Başkan Kocaoğlu, Buca Metrosu'nun yapım ihalesine çıkabilmek amacıyla hazırladıkları 13,5 km'lik hat projesinin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını, ancak ihale için Kalkınma Bakanlığı onayını beklediklerini duyurdu. Yüksek Planlama Kurulu tarafından imzaladıktan sonra Buca Metrosu için ihale sürecini başlatacaklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Hat Çamlıkule’den Üçyol’a kadar uzanacak. 2,5-3 milyar liraya mal olacak çok büyük bir proje bu. İzmir'de bir kalemde yapılan en büyük ihale olacak. 500 milyon Euro'luk kredi görüşmesini bitirdik. 5-6 aydır Kalkınma Ba kanlığı’ndan onay bekliyoruz" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, Cumartesi günü temelini atacakları Narlıdere Metrosu’ndan sonra, onay geldiği takdirde 6 ay içinde de Buca Metrosu’nun temelini atabileceklerini müjdeleyip "Buca, kent içi ulaşım açısından en zorlu bölgelerimizden biri. Bu yatırımla birlikte hem bölgenin yaşadığı sıkıntıları çözmüş hem de çağdaş, çevreci ulaşım adına büyük bir adım atmış olacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Kocaoğlu, Başkan Piriştina ile birlikte Buca'daki bir berber dükkanında sakal traşı da oldu.

Seferihisar'da halk buluşması

Buca ziyaretinin ardından Seferihisar'a geçen Başkan Kocaoğlu, Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte düzenlenen halk sohbetine katıldı. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için kritik önemine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Dış politikamızı düzeltmeden onurlu bir duruş sergilememiz mümkün değil. Dışarıda ödün değil güven verecek, sadece ülke çıkarını düşünen ve sadece vatanı ve milleti için siyaset yapan insanlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Millet kararını vermiş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, günün son durağı için Selçuk'a gitti. Geçmiş dönem Belediye Başkanı Vefa Ülgür ve CHP İlçe Başkanı Merve Çalışkan'la birlikte kalabalık bir grubun eşlik ettiği Başkan Kocaoğlu, kahve ziyaretlerinin ardından Muharrem İnce'nin Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışına katıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin de yer aldığı açılışta konuşan Başkan Kocaoğlu, seçimlerde yüksek katılımın ve sandıklara sahip çıkılmasının önemine değindi. 24 Haziran seçimleri sonuçlarından çok umutlu olduğunu söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Millet kararını vermiş. Susmuş. Gününü, saatini bekliyor" dedi.