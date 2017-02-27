Kocaoğlu: Çalmamaya, çaldırmamaya ve çalışmaya devam edeceğiz

İzmir Büyükşehir Davası 5 yılın sonunda sonuçlandı. Davada tüm sanıklar beraat etti. Dava sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bir açıklama yaptı

Beş yıl süren bir davada tüm sanıkların beraatiyle sonuçlanan kararın çıkmasının ardından basın açıklaması yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, davanın başından beri haksız yere yargılandıklarını ve bugün de alınlarının akıyla duruşma salonundan çıktıklarını söyledi. Kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:"2011 yılının ilk günlerinde başlayan soruşturma, 2 Mayıs 2011'de belediyemize yapılan operasyon, arkasından 22 Kasım'da Paris'te EXPO için çalışmalar yapılırken ikinci operasyon ve 2012'de hazırlanan iddianamenin ardından 3 Nisan'da davanın başlamasıyla beraber tam 5 yıl sürdü. Savunmamızı yaptık. Biz hep adalete inandık. Sadece ve sadece adalet istedik. Bugün adaletin vicdanı olduğunu tekrar görmüş bulunmaktayız. Ölen bir arkadaşımızın dışında, firesiz 129 arkadaşımız ile beraat ettik. Ne yapıldığı, neler yapıldığı savcı tarafından tek tek ele alınmış ve yasaya uygun olmayan, ahlak dışı hiçbir işimizin olmadığı tekrar teşhir edilmiştir. Dava açıldığında, 'Bu iddianame bizim şeref vesikamızdır' demiştim. Bu iddianame şeref vesikamız olduğu gibi Büyükşehir'in onurunun, gurunun ve nasıl çalıştığının göstergesidir. Bütün arkadaşlarımıza, bütün belediye çalışanlarına, arkadaşlarımız tutuklu iken daha fazla çalışıp özveride bulunarak, daha fazla evrağa imza atan ve elini taşın altına koyan arkadaşlarımıza, tüm İzmirli hemşerilerime, başından beri bize inanan, güvenen, bizim hile hurda yapmadığımıza inanan tüm İzmirlilere sonsuz teşekkür ediyorum. Konuşmamda her mahkeme çıkışı, 'Bizim ilacımız çalışmaktır' diyerek, biz bu sıkıntılı süreçlerde ancak ve ancak çalışarak halkımıza layık olacağımızı söyledik. Bize düşen en büyük görev, İzmirli hemşerilerimizin hizmetinde daha büyük projeler için çalışmaktır. Benim anladığım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarının anladığı bir düstur var: Çalmamak, çaldırmamak ve çalışmak. Çalmamaya, çaldırmamaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah tüm namuslu insanlara, bir daha böyle sıkıntılı zamanlar yaşatmasın."Kocaoğlu ve beraberindekiler daha sonra adliyeden ayrıldı.