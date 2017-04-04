Kocaoğlu: Çeşme'den akan suyu da gönül rahatlığı ile içebilirsiniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , belediyenin su satış istasyonlarının yasal zorunluluktan dolayı kapatıldığını, kente damacana suyu ekonomik ve sağlıklı şekilde sunmak için kurdukları İzmir Su –Homeros’un ise kısa bir süre sonra satışa sunulacağını açıkladı. İzmir'de çeşmelerden akan suların da arıtmadan geçirilerek sürekli kontrol altında tutulduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile şebeke suyundan içebilir” dedi.



Şebeke suyu içilebilir

Gençlere güveniyoruz

Ege TV'nin canlı yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent ve ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kocaoğlu, anayasa değişikliği referandumunun yanı sıra su satış istasyonlarının kapatılmasına ve Büyükşehir'in yeni içme suyu yatırımına ilişkin açıklamalar yaptı.Sağlık Bakanlığı’nın açıkta su satışını yasaklamasının ardından İZBETON’a ait su satış istasyonlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin el değmeden ürettiği İzmir Su –Homeros’un kısa bir süre sonra satışa sunulacağını belirtti. Bornova’da 19 litrelik polikarbon damacana kaynak suyu dolum tesisi kurduklarını ve bu sektörde kar marjı olmasına rağmen böyle bir hedefleri olmadığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Biz su satış istasyonlarımızı vatandaşlarımız mağdur olmasın diye damacana dolum tesisimiz kurulana kadar izin alarak uzatmaya çalıştık. Şimdi tesisimiz kuruldu. Su satış pazarına göre vatandaşlarımızın evlerine yüzde 60 – 70 ucuz su ulaştıracağız ” diye konuştu. İzmir’e verdikleri suyun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ standartlarına göre uygun, içilebilir su kalitesinde olduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Çeşmelerimizden akan sularımızı arıtmadan geçiriyoruz. Düzenli olarak pek çok noktadan numune alarak analiz ediyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile şebeke suyundan içebilir” dedi.Referandum süreciyle ilgili soruları yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anayasanın toplumun mutabakat metni olduğunu belirterek ülkenin huzuru için iç ve dış politikayı biraz soğutmak gerektiğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, referandumdan "hayır" çıkmasının ülke için daha hayırlı olacağına inandığını ifade ederek, "Gençler en az bizim kadar konuya vakıf. Gençlerde hayır cephesinin daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'de alınacak sonucun hayır oylarının ülke ortalamasını da yukarıya çekeceğine inandığını dile getirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yoğun olarak sürdürdüğü köy ve mahalle ziyaretlerinin referandum süreciyle bir ilgisi olmadığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:"Vatandaşlar ısrarla evet-hayır konusunda ne söyleyeceksin diye sorduklarında çok kısa düşüncemi söylüyorum. Ama ben referandum için gezmiyorum. Bunu benim yanımda olan insanlardan, oradaki yerleşim yerlerinden de teyit etmeniz mümkün" diye konuştu. Özellikle yeni bağlanan 9 ilçede yapılması planlanan hizmetlerle ilgili vatandaşlarla ve muhtarlarla yüz yüze iletişim kurduklarının belirten Başkan Kocaoğlu, "Son 15 gün içerisinde yaklaşık 70-80 köye gittim. Toplasanız 3 kere konuşmuşumdur referandumu. O da ısrar ettikleri için. Biz kırsala gittiğimiz zaman sağ olsunlar oy veren de vermeyen de geliyor."Referandum sonucuyla ilgili bir tahminde bulunamayacağını belirten Başkan Kocaoğlu, "Sonuca bir şey söyleyemem. Ama uzmanlar, İzmir’de “hayır”ın açık ara önde olduğunu söylüyor" diye konuştu.