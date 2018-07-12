Kocaoğlu: Çeşme’nin 30 yıllık sorununu çözüyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZSU’nun içme suyu yenileme çalışmalarını sürdürdüğü Çeşme Ildırı bölgesinde incelemelerde bulundu. Fen İşleri ve İZBETON ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Başkan Kocaoğlu, 16 kilometrelik yolda aralıksız sürdürdükleri asfaltlama çalışmalarının 20 gün içinde bitirileceğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, “Yaklaşık 250 milyon liralık yatırımla Çeşme’nin 30 yıllık sorununu çözüyoruz. Çekilen sıkıntılara değecek” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi, Çeşme’de toplam 712 kilometrelik içme suyu şebekesini baştan sona yenileyecek

Yoğun programı arasında bulduğu her fırsatta merkeze uzak ilçelere giderek yürütülen proje ve yatırımları denetleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bu seferki durağı Çeşme oldu. Son yıllarda Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntıları nedeniyle eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekelerini yenileme kararı alan İZSU’nun Ildırı’da gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen Başkan Kocaoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. İZSU’nun yoğun mesai verdiği içme suyu şebeke ve iletim hattı çalışmalarının hemen sonrasında bölgede hummalı bir faaliyete başlayan Fen İşleri ve İZBETON ekiplerinin asfalt serim çalışmalarını da denetleyen Başkan Kocaoğlu’na Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç eşlik etti. Vatandaşların şebeke döşeme ve yol yapım çalışmaları sırasında sıkıntı çektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı, “Yaptığımız tarihi yatırımla artık Çeşme’de susuz yazları bitirmek, ilçenin 30 yıllık sorununu çözmek istiyoruz. Çekilen sıkıntılara kesinlikle değecek” şeklinde konuştu.

Şifne-Ildırı, Ildırı-Balıklıova ve Günkent Sitesi ile anayol arasında çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa süre içinde 8.4 ton sıcak asfalt, 36 bin ton plentmiks temel ve 8.5 ton alt temel imalatını tamamladı. Toplamda 15.4 km.’lik yolun 6.3 km’lik kısmının sıcak asfalt imalatını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, hattın geriye kalan kısmının 2.4 km’sinin ise zemin hazırlığını yaptı. 3 gündüz 1 gece ekibinin aralıksız çalışmasıyla yolun tamamındaki asfalt dökümünün 20 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmalarıyla eşzamanlı olarak, Ildırı’daki ara sokaklarda da parke tamiratına devam ediyor.

Ana isale hattı imalatı tamamlandı

Şebekedeki kayıp ve kaçaklarının ciddi boyutlarda olduğu Çeşme’de özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İZSU’nun 3 etaplık tarihi yatırımı ile çözülüyor. 2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu alt yapısını yenilemek için 712 kilometrelik içme suyu şebekesi ile 86 kilometrelik yeni iletim hattı projelendirildi. Yapım ihalesinin ardından yaklaşık 250 milyon liralık dev projenin ilk etabı için 2017 yılı Mart ayında çalışmalar başladı.

İşe, özellikle Ildırı kaynaklarından gelen suyun Çeşme’ye aktarılmasını sağlayan ve çürüdüğü için sık sık arızalanan 17 kilometrelik iletim hattından başlandı. 143 kilometre içme suyu şebekesi ile 50 kilometre uzunluğunda iletim hattı çalışmalarını içeren Çeşme 1’inci kademe içme suyu ve iletim hattı imalatı kapsamında, bugüne kadar 70 kilometrelik içme suyu şebekesi ve iletim hattı yenilendi.

Reisdere Mahallesi’nin şebekelerini yenileyen İZSU Genel Müdürlüğü, branşman hatlarının da yapımını sürdürüyor. Ildırı Mahallesi’nin içme suyu şebeke ve branşman hatları yenilendi. Bu bölge yeni şebekeden su kullanmaya başladı.

Tarihi yatırımda ikinci perde

Çeşme 2. Etap İçme Suyu ve İletim Hattı, 38 kilometrelik iletim hattı ile 276 kilometrelik içme suyu şebekesinden oluşuyor. İmalat çalışmaları kapsamında Alaçatı, Ilıca, Paşalimanı ve Boyalık bölgesi, Vali Kutlu Aktaş Barajı ile İstanbul Depo arası, Belkent Depo ve İstanbul Depo ile Dalyan ve Çeşme Depo arasındaki içme suyu şebekesi ve iletim hatları baştan sona yenilenecek. İZSU, ikinci etap çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak.

Çeşme’deki tarihi alt yapı yatırımı, üçüncü etabın da tamamlanması ile sona erecek. Bu son etap çalışmaları kapsamında 5 kilometre iletim hattı ile 283 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenecek. Üçüncü etapta Çeşme merkez, Dalyan, Çiftlik, Altınkum ve Pırlanta Plajı’nın bulunduğu bölgeler yer alıyor.