Kocaoğlu, çocukların sorularını yanıtladı

İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri, okul yönetiminin düzenlediği etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir araya geldi. 100'ü aşkın ilköğretim öğrencisiyle Meclis Salonu'nda buluşan Başkan Kocaoğlu, çocukların yönelttiği tüm soruları tek tek yanıtladı

Miniklerin merak ettiği konuların başında, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiği ve bu görevi yaparken neler hissettiği vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 13 yıldır görev yapan bir başkan olarak adımını attığı her yerde imzasını taşıyan bir eserle karşılaşmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirtti. Başkan Kocaoğlu, siyasete ve yerel yöneticiliğe ilgi duyan çocuklara ise şu nasihatte bulundu:



"Belediye başkanlığı meslek değildir. Önce iyi bir eğitimden geçeceksiniz. Sonra kendi mesleğinizi en iyi şekilde yapıp hayatınızı kazanacaksınız. Sonra istiyorsanız bir partiye üye olup politikaya atılabilirsiniz. Ama siyaset zor bir iştir, bütün zamanınızı alır. Hazırlıklı değilseniz, ekonomik olarak sıkıntıya girebilirsiniz, ona göre.."





