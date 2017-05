Kocaoğlu'dan eleştirilere toplu yanıt

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, su kesintisi nedeniyle AK Parti'den gelen eleştiriler ve İzmir Kuş Cenneti protokolünün yenilenmemesi başta olmak üzere gündemdeki konularda açıklamalar yaptı. Afet ve kazanın siyasetinin ahlaki olmadığını belirten Kocaoğlu, "Sudan, patlayan borudan siyaset ayıp değil mi? Bu belediye başkanını yerden yere vurdunuz da ne oluyor kardeşim? Ben size kaç defa söyledim, bu kentle barışacaksınız. Bu kente bu kentli gibi bakacak, kenti ve kentliyi tehdit etmeyecek, kenti sevecek, hizmet edecek sonra da gelip oy isteyeceksiniz" dedi

"Afet ve kazanın siyaseti olmaz"



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi'nin ortak hizmet projesi kapsamında yapımı tamamlanan Gaziemir Sarnıç Çok Amaçlı Salonu hizmete girdi. 4 milyon 34 bin liraya mal olan ve maliyetinin yüzde 60'ı (2 milyon 420 bin) Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan çok amaçlı salonun açılış törenine CHP İzmir milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol'un yanı sıra CHP'li ilçe belediye başkanları, partililer ve ilçe sakinleri katıldı.





Açılış törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, salonun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin beldelerde yaptığı, İzmir'e kazandırdığı 27. spor salonu olduğunu söyledi. Gaziemir Belediyesi ile yapılan salonun hayırla olmasını dileyen Kocaoğlu son günlerde İzmir'le ilgili gündemde olan konularda çarpıcı açıklama yaptı. Önce, arıza nedeniyle 3 gün bazı ilçelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili konuşan Başkan Kocoğlu, isim vermeden, aralarında milletvekilleri, belediye başkanı, meclis üyeleri de olan AK Partili siyasetçilerin bu konuda yaptığı açıklamaları eleştirdi. Su kesintisinin Tahtalı Barajı'ndan suyu alan pompa istasyonu ile görece yerleşkesindeki en büyük su arıtma tesisi arasındaki hatta meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştiğini belirten Kocaoğlu, "Pazar günü gecesi arıza meydanı geldi. Ekipler alarma geçti. Geceli gündüzlü çalışarak 72 saatte tamamlanası beklenen arızayı 56 saate tamamlayarak suyu verdik. Yüksek yerlere ulaşamama sorunu da çözülüyor" dedi.





SİYASI PUAN KAZANACAKLARINI SANIYORLAR



Her zaman her koşulda afetin, kazanın, belanın siyaseti olmayacağını belirttiğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:



"Bunlar siyasi malzeme yapılmaz. Bunların siyasi malzeme yapılması ne bizim gelenek göreneklerimize, ne insana bakışımıza uyar. Ne de bana göre ahlakidir. Değerli arkadaşlar, 2.5 günlük su kesintisinde milletvekilinden meclis üyesine belediye başkanından siyasisine herkes seferber oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İZSU'nun yaptığı tüm çalışmalar yok sayılarak, yerden yere vuruldu. Sosyal medyada hiçbirisine yakıştıramadığım, İzmirli olmaya İzmir'in duruşuna yakıştıramadığım şekilde Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıda bulundular. Bunu yıllardır yapıyorlar. Bunu yaptıkları zaman iş yaptıklarını sanıyorlar. Bunu yaptıkları zaman siyasi puan toplayacaklarını, siyasi kazanç elde edeceklerini sanıyorlar. Kazanın belanın afetin siyaseti olur mu? Böyle bir şey var mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni tabii ki eleştireceksin. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni su üzerinden eleştiriyorsan demek ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eleştirilecek bir şey yok. Sen kazadan, beladan, afetten medet umuyorsun demektir. Bu de hangi durumda, konumda ve hangi sıfatta olduğunu gösterir."



"SU ARIZASINI SİYASET MALZEMESİ YAPARSAN OLMAZ"



İzmir'e her gelenin "İzmir'de su yoktu, biz getirdik" dediğini belirten Başkan Kocaoğlu, kurumları eleştirmeyi ve bu konularda konuşmayı da sevmediğini, ancak Gördes Barajı'nın hikayesini şimdi anlatmak istediğini söyledi. Gördes Barajı'nın 30 yıl önce yapılan protokolünde buranın suyundan 58 milyon metreküp suyun her sene İzmir'in ihtiyacına ayrılacağının imza altına alındığını belirten Kocaoğlu, "Bugüne kadar Tahtalı Barajı dahil tüm illerde barajı, ishale, temiz su hatlarını DSİ yapar. Daha sonra ise taksitle bu maliyeti alır. Gördes'le ilgili ise arıtmayı 'sen yap' dediler. Arıtmayı yaptık. İshale hattını onlar yapıyorlar. Suyu vereceklerin söylediler. Geçenlerde İZSU'ya 'Gördes Barajı'ndaki ödemen 2010 yılından itibaren 48 milyon TL" diye yazı geldi. Baraj delik. Baraj su tutmuyor. Üç sene önce boşaltıldı. Benim yaptığımız barajda da hata olabilir. Mühendislik hatası olabilir, eyvallah. Bugüne kadar 27 milyon metreküp yani 1 senede almam gereken suyun yarısını 7 senede aldık. İstenilen para 48 milyon TL. Aldığımız suyun parasını alın da vazgeçelim diye yazı yazdık. Ne yapacaklar bilmiyorum. Ama ben Gördes Barajı'yla problemleri anlatmadım. Kimseyle paylaşmadım. Ancak seçime 3-5 gün kala büyük büyük siyasetçiler İzmir'e gelerek 'İzmir su yoktu suyu biz getirdik' dediler. Yine yanıt vermedik. Ama su arızasını sen eğer topun, tüfeğinle siyaset malzemesi yaparsan olmaz. Bir belediye tankerle su getirip, dağıtabilir. Destek olabilir. Ama bunu siyaset malzemesi yapmaz, mizansen malzemesi yapmaz. Fotoğraflarla basın malzemesi yapmaz. Küçük işlerdir bunlar. Ve küçük adamlara yakışır. Böyle belediyecilik mi olur? Böyle insana bakış mı olur? Tüm tankerlerimizle su taşıdık. Bu kez de 'Bu sular içilecek su mu' dediler. Tankerlerin başına yığıldılar. Hayır kullanılacak su veriyoruz. Orada da problem arıyorlar. Ordan da belediyeyi yıpratmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz ya? Amaç ne? Bunu bilsek! Bu belediye başkanını yerden yere vurdunuz da ne oluyor kardeşim? Ben size kaç defa söyledim, bu kentle barışacaksınız. Bu kentli gibi bu kente bakacaksınız. Bu kenti ve kentliyi tehdit etmeyeceksiniz. Siz bu kenti seveceksiniz, bu kente hizmet edeceksiniz. Vergilerinin belli kısmına el insaf deyip elinizi vicdanınıza koyup bu kentin kalkınması için harcayacaksınız. Ondan sonra gelip oy isteyeceksiniz. İzmirli ister verir, ister vermez. İzmirlinin bileceği iştir. 'Oy verirseniz hizmet ederim' mantığı 80 vilayette sökebilir. On seçimdir bu kentten netice alamıyorsun, alamazsın. Çünkü bu kent Mustafa Kemal'in kentidir. 15 Mayıs'ta ilk kurşunu atan kenttir. 9 Eylül'de Hükümet Konağı'na Türk Bayrağı'nı diken kenttir. Siz kiminle oynuyorsunuz? Sonra utanmadan sudan siyaset, boru patlamış siyaset. Ayıp değil mi ya" dedi.



KUŞ CENNETİYLE İLGİLİ KARARIN GEREKÇESİNİ KINADI



Aziz Kocaoğlu, İzmir Kuş Cenneti'yle ilgili son dönemde tartışma konusu olan protokolün yenilenmemesiyle ilgili de sert açıklamalar yaptı. İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birlik başkanlığını 2009'dan bu yana üstlendiğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, flamingo adası başta olmak üzere bölgeye yaptıkları yatırımın toplam tutarının minimum 26 milyon TL olduğunu söyledi. Kocaoğlu, "Neymiş efendim belediye buraya bakmıyormuş. Yatırım yapmıyormuş. 3 milyon TL değil 3 kuruş harcamamış. Bu parayı da biz söylemedik. Kuşlarla ilgili bir öğretim üyesi belediyenin senede 3 milyon TL para harcadığını söylemiş. Az bile söylemiş. Kuş cenneti protokolünü siyaseten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni uygun görmeyebilirsiniz. Orman Bakanlığının Genel Müdürü protokol imzalamayabilir. İptal edebilir. Kendisinin daha iyi bakacağını düşünebilir. Ama hakaret etmez. Yapılan çalışmaları gözardı etmez. Herkesin hakkını verir. 'Ben daha iyi bakacağım kardeşim' der, alır. Biz de bakarız daha iyi mi bakıyor, yapıyor görürüz. Ama 'Bakmadı, görevini yapmadı' denirse olmaz. Suçlaması yanlıştır. Buradan tüm bu kararı verenleri kınıyorum. Kararlarından dolayı değil suçlamalarından dolayı, emeği, harcanan parayı yok saydıkları için kınıyorum" diye konuştu.



SAĞLIK TARAMASI; AGORA DUVARI; OKULLARA BAKIM-ONARIM



Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin geçmişte köy ve beldelerde sağlık taraması yaptığını, tahlil ve tedavileri ise hastanede gerçekleştirdiğini, ancak bunun daha sonra engellendiğini söyledi. Kocaoğlu, "Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kırsalda öne çıkartmaya başladı. 'Biz yapacağız' dediler ve yasakladıklar. İşi zorlaştırdılar. Vatandaşa verdiğimiz sağlık hizmetini engellediler. O dönemdeki sağlık müdürü engelledi. Bakanlığa kadar gider. Niye engelliyorsun? Siz bu sağlık taramasın yaptınız mı? Ne oranda yaptınız? Meçhul" dedi. Bunun dışında 2007-2008 yıllarında belediye şirketi İzbeton'la dönemin parasıyla 20 milyon TL üzerinde maliyetle okullarda bakım-onarım yaptıklarını daha sonra kendilerin okullara sokulmadığını belirten Kocaoğlu, kazı alanlarına yaptıkları destekler ve ilginç bir olayı da anlattı. Kentin zenginliklerinin su yüzüne çıkması için Agora, Roma antik tiyatrosu, Foça, Çeşme Ildırı, Bayraklı, Yeşilova Höyüğü, Teos antik keti, Menderes Klaros, Manastepe, Urla Klazomania, Ayasuluk tepesi olmak üzere 10 kazı için yılda toplam 4 milyon 700 bin TL destek verdiklerini belirten Kocaoğlu şöyle devam etti:



"Agora'da komik bir hikaye var. Agora antik kentinin İkiçeşmelik Caddesi'ne açılan kesiminde kamulaştırmalar yaptık. Agora'nın içinin görülebileceği şekilde çevresine duvar yapma kararı verdik. Kültür Bakanlığı yapamayacağımızı söyledi. Parasını verdiğimiz yere, tapulu arazimize duvar yapmamızı istediler. Sonra biz kendi arazimizin sınırı olan yere duvarı yaptık. Bakanlık kendilerine ait alanın sınırına yaptırmadı. Bakanlığın yerine duvar yapmadık."



İZMİR'E BAKIŞIMIZ FARKLI



Kocaoğlu, belediye başkanının boğazının dokuz boğum olduğunu, konuşa konuşa kimseyi rencide etmemek durumunda olduğunu söyledi. Hep sustuğunu belirten Kocaoğlu, "İzmir'in menfaati için hep sustum, hep yuttum. Ama artık iyice gemi azıya aldılar. Bu anlattıklarım ve daha birçok anlatacaklarım, bizim yapılanları, davranışları, İzmir'e bakışlarını unuttuğumuz yada bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Konuşmuyorsak İzmir için konuşmuyoruz. Ama konuşursak alasını konuşuruz. Hiçbiriniz de cevap veremezsiniz. Neden cevap vermezsiniz? Çünkü sizin İzmir'e bakışınızla, bizim İzmir'e bakışımız arasında fark var. Biz İzmir'e, insana doğaya bakıyoruz. Siz oya bakıyorsunuz. Bu kentin rantına bakıyorsunuz. Fal bakmayacağım ama ömrümüz olursa Kuş Cenneti arsalarını takip edeceğim. Ömrümüz olmazsa gençlerin Kuş Cenneti'ndeki arsaları önümüzdeki süreçte ne yapılacağını izlemesi gerekiyor" diye konuştu.



19 MAYIS DAVETİ



Kocaoğlu konuşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine İzmirlileri davet etti. Türkiye'nin farklı kentlerindeki 50-60 üniversiteden gelen gençlerin İnciraltı Kent Ormanı'nda kamp yapacağını ve kaynaşacağını belirten Kocaoğlu, 19 Mayıs akşamı Gündoğdu Meydanı'nda Şebnem Ferah konseri gerçekleşeceğini de söyledi.







