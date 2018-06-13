Kocaoğlu: Ekonomik krizin nedeni...

Karabağlar’da 6 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Dibi delik bakraçla bir şey artmıyor. Ekonomide kriz yaşıyorsak, popülist harcamalar yüzünden bu hale geldik. Denizin suyu, lambanın gazı bitecek” uyarısında bulundu

Türkiye Cumhuriyeti’nin popülist harcamalara bir an önce son vermesi gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Böyle giderse, gün gelir denizin suyu, lambanın gazı biter. Şu anda Türkiye’nin bütçesinde kaçak var. O yüzden dibi delik bakraçla bir şey artmıyor. Ekonomide kriz yaşıyorsak, popülist harcamalar yüzünden bu hale geldik” diye konuştu.

Karabağlar ilçesinde Esenlik, Vatan, Şehitler, Zaimağa ve Maliyeciler mahallelerini ziyaret eden, Basın Sitesi’nde Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Tanju Okan Parkı açılışı ve iftar yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde, ülkenin geldiği son durumla ilgili görüşlerini paylaştı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız’ın eşlik ettiği mahalle sohbetleri sırasında konuşan Başkan Kocaoğlu, özellikle komşu ülkelerle yaşanan politik sorunlar üzerinde durdu. Kocaoğlu, “Dış ülkelerle aramız açık, güven zedelenmesi yaşıyoruz. Biz ülkemizin böl ünmesini istemiyoruz; o zaman komşularımızın da bölünmesini istemeyeceğiz. ‘Şam’da namaz kılacağız’ diye Ortadoğu’nun çamurunu üzerimize sıçrattılar. Ülke olarak her türlü zenginliğimiz var. Ama dış politikada sürekli hata yapıyoruz. O yüzden de ABD ile Rusya arasında sarkaç gibi sallanıp duruyoruz. Güçlü olacağız. Üzerimize çamur sıçrattırmayacağız. Bugün mesele memleket meselesi” diye konuştu.

Kürt sorunuyla ilgili görüşlerini de aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Aldığını da verdiğini açık açık söyleyeceksin. Açık oynayacaksın. Anadolu bir söz var; ‘Açık yaraya kurt düşmez’ diye.. Kürt sorunu ancak böyle çözülür. Türkiye, Kürt yurttaşlarıyla barışmak zorundadır” dedi.