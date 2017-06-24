Kocaoğlu erken saatte işçilerle bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sabah erken saatlerde İZSU Halkapınar tesislerine giderek işçilerin bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 26 bin kişilik bir aile olduğunu dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Birçok sıkıntıyı ve krizi birbirimize güvenerek aştık. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sabahın ilk saatlerinde İZSU Genel Müdürlüğü'nün Halkapınar'daki tesislerinde çalışanlarla buluştu. Başkan Kocaoğlu'na ziyarete İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu ile genel müdür yardımcıları eşlik etti. Tüm çalışanlarla tek tek bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı, bayramın herkese mutluluk getirmesini dileyerek şunları kaydetti:



"13 yıldır sizlerle beraberiz. Birçok sıkıntıyı, aşılmaz görünen krizleri birbirimize güvenerek ve dayanarak aştık. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sınırlarımızın genişlemesiyle birlikte 30 ilçede 1 milyon 200 bin hektarlık bir alanda konuşlandık. Böyle büyük bir dönüşümü hep birlikte başardık. Yeni bağlanan yerlerin problemlerini çözmek için zamanla yarışıyoruz."



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla 26 bin kişilik dev bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "İnsanı kazanmak, dünyayı kazanmaktır. İnsanı kazanacağız ama disiplini de elden bırakmayacağız" diye konuştu.



