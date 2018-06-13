Kocaoğlu: Eşe dosta değil, vatandaşa çalışıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etabın temelini attığı Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde bu kez 2. etabın kura çekimini gerçekleştirdi. Güvenle oturacakları konforlu konutlarının yerini “noter huzurunda” belirleyen Örnekköylüler'in heyecanı görülmeye değerdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Vatandaşlarımızı depreme dayanıksız binalardan kurtarıp sağlam, sağlıklı, parkı bahçesi olan binalara yerleştirmenin hazzı bize yeter. Başka bir şey istemeyiz" diye konuştu

Kent dönüşümünde “uzlaşma ve yerinde dönüşüm” prensipleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'deki ilk örnekten sonra projelerinde büyük hız kazandı. Karabağlar ilçe sınırları içindeki Uzundere'de 1. etap konutları hak sahiplerine dağıtmaya hazırlanan ve 2. etabın temellerini atan Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy bölgesinde de temellerini attığı ilk etabın ardından, uzlaşma görüşmelerinin sonuçlandığı 2. etap için kura çekimini de tamamladı.

Batısında Örnekköy Deresi, kuzeyinde 7442 Sokak, doğusunda Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve güneyinde 7505 ve 7414 sokaklar ile sınırlanan kentsel dönüşüm alanının 150 konutluk 2.etabı için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda “noter huzurunda” kura çekimini gerçekleştirdi. Kura çekimine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar birlikte katıldı.

Birbirimize inandık, güvendik

İlk hak sahibini kurayla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun belirlediği törende heyecan ve mutluluk vardı. "Yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşümle" Türkiye'de bir ilke daha imza attıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Sizlere güvendik ve inandık. Sizler de bize güvendiniz, inandınız. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Güven olmadan, birbirimize inanmadan hiçbir şey olmaz. Para dediğin şey gelir geçer; bugün vardır yarın yoktur. Önemli olan hakkaniyetli bir şekilde vatandaşına hizmet için çırpınmaktır” diye konuştu.

Eşe dosta değil, vatandaşa..

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşümden elde ettikleri tek kazancın, riskli konutlarda oturan vatandaşların çocuklarıyla birlikte sağlam ve konforlu konutlara yerleştirilmesinin verdiği mutluluk olduğunun altını çizdi. Uzundere’de çok zor şartlar altında işe başlarken herkesin kafasında bir soru işareti olduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Şimdi orada 2.etabın temelini attık sıra, 3.etap da hızlı bir şekilde gidecek. Bizim yaptığımız gibi kentsel dönüşüm yapan Türkiye’de başka hiçbir kurum yok. Bütün altyapıları da belediye bütçesinden yapıyoruz. Niye belediye bütçesinden yapıyoruz? Vatandaşa daha fazla hak kalsın diye.. Bir vatandaşımı depreme dayanıksız binadan kurtarıp depreme dayanıklı, sağlıklı, parkı bahçesi olan bir binaya yerleştirirsem, bunun hazzı bize yeter. Biz eşimize dostumuza, hısım akrabaya, kayınbiradere, bacanağa, amcaoğluna, dayıoğluna çıkar sağlamak için değil, vatandaşımız ve devletimiz için çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yıllarca uğraştık. Önce vatandaşımızla anlaşalım, projemizi çizelim, buradan ne çıkıyorsa hakkaniyetle mal sahibi insanlarımıza dağıtalım diye.. Ama dağıtırken de, fiyatı belirlerken de kimseye bir dirhem hak geçirmeyelim diye çok özen gösterdik. Allah hepinize güle güle oturmak nasip etsin.”

Akpınar'dan teşekkür

İkinci hak sahibini ise Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar belirledi. Akpınar, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Örnekköy’de başlayan bu hamle ile vatandaşlarımız sağlıklı konutlarda oturacak. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve bürokratlarına güveniyoruz. Örnekköy Pazar yeri sosyal donatı alanlarıyla trafiğin de çok sıkıntılı olduğu yelerden biriydi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kentsel dönüşüm atağı ile nefes alacak bir yer olacak. Şimdi herkes orada eşit sağlıklı bir hayat sürdürecek” dedi.

Örnekköy’de 6 farklı konut tipi olacak

Tüm kentsel dönüşüm alanlarında olduğu gibi Örnekköy'de de yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla öncelikle bir İletişim Merkezi açıldı. Sonraki süreçte hak sahipliklerini ve var olan durumu tespit eden Büyükşehir Belediyesi, proje tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ardından, Temmuz 2015'te hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanmasına başladı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde de alan genelinde yüzde 93 oranında uzlaşma sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki kentsel dönüşüm yapım çalışmaları için 28 Aralık'ta ihale kararı aldı. 1. Etap için 6 Şubat’ta y&u uml;klenici firmaya yer teslimi yapıldı ve 3 haziranda 130 konut ve 13 iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında mevcut durumda 705 adet yapı ve 91 adet işyeri olmak üzere toplam 1291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3520 konut ve 338 adet işyerinin inşa edileceği proje alanında 60 m² (1+1) ,70 m² (2+1), 83 m² (2+1), 96 m² (2+1), 108 m² (3+1) ve 123 m² (3+1) olmak üzere toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Proje bölgesinde 30.000 m² yeşil alan ve rekreasyon alanı, 10.000 m² semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3.500 m² Belediye Hizmet Alanı ile birlikte yaklaşık 4.000 m² büyüklüğünde 3 meydan bulunuyor. Ayrıca otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki im ar planında ayrı yerlerde bulunan 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul tek bir yerde toplanarak toplam 15.000 m² büyüklüğünde bir eğitim alanı planlandı.