Kocaoğlu: Eskiden İzmir'e köy diyenler, şimdi 'bir tane' diyor!

Bornova muhtarlarıyla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Eskiden İzmir’e 'köy' diyenler, şimdi 'İzmir bir tane' demeye başladı. Yatırımcıların gözü İzmir’de, Türkiye’nin gözü İzmir’de. Bu hepimizin eseri ve henüz başlangıçtayız. İzmir daha da yaşanılacak bir kent olacak” dedi

Kentteki muhtarların sorunlarını ve taleplerini yüz yüze dinlemek üzere seri toplantılar başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu; Karabağlar, Buca, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Konak’ın ardından Bornova ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilçedeki 45 muhtarın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi bürokratları da katıldı. Muhtarların farklı konulardaki taleplerini tek tek not alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir gibi bir şehre hizmet verdiği için gurur duyduğunu ifade ederek, “4 milyon 250 bin nüfus ve 1 milyon 200 bin hektarlık kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Zorluklarını aştık. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Yunt Dağı’nın tepesinde de var, Beydağ’da da var, Madra Dağı’nda da var. En ücra köşelere kadar ulaşmış durumdayız. Bu hizmet bitmeyecek” dedi.





Bu daha başlangıç

İzmir’in malını İzmir’e vermiyorlar

Son dönemde hızlı bir gelişme sergileyen İzmir'in çok hareketlendiğini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette eksikler var ama onları bir bir aşıyoruz. Dünyanın, Avrupa’nın, yatırımcıların gözü İzmir’de; Türkiye’nin gözü İzmir’de. Eskiden İzmir’e 'köy' diyenler şimdi İzmir 'bir tane' demeye başladı. Bu hepimizin eseri, İzmirlilerle kenti noktaya getirdik. Ve bu daha başlangıç. İzmir çok daha iyi koşullarda yaşanılacak bir kent olacak. İstihdam olanakları daha da artacak. Aklı ve bilimi rehber alıp İzmirli hemşerilerimizle birlikte, şerefimizle namusumuzla çalıştığımız ve bu güven ortamı devam ettiği müddetçe, önümüzde hiçbir engel yok. Bunu 13 senedir dünya aleme de ispat etmiş bulunmaktayız.”İzmir’de İl Özel İdaresi Hizmet binası olmak üzere restore edilen, Büyükşehir Belediyesi’nin de hizmet binası yapmak üzere talip olduğu ancak Valilik Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na devredilen Kemeraltı eski Tekel Tütün Deposu konusuna da değinen Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olması gereken bu yapının bile kendilerine verilmediğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, “Milli Eğitim Müdürlüğü’nün taşındığı bina, belediyelere verilmesi gereken parayla restore edildi. Biz bu yeri kendimiz için, ailemiz için, cebimize girsin diye değil İzmirli için istiyoruz. İzmir’in malını İzmir’e vermiyorlar" dedi.