Kocaoğlu: Gelip, İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel kalkınma politikaları için "81vilayet içinde parmakla gösteriliyoruz. Gelip İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar” dedi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kınık’ın en büyük mahallesi Poyracık’ı ziyaret etti; Yaylaköy’de hem Yaylaköylüler hem de Değirmencieli ve Kalemköylüler ile buluştu.
Yasa değişikliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine sonradan dahil edilen ilçelerin başta alt yapı olmak üzere biriken sorunlarının acil çözümü için yoğun mesai harcadıklarını, oluşturdukları ‘yerel hizmetler şube müdürlükleri’ ile bölge halkının sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözmeye çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gerçekleştirdiği gezilerle de vatandaşın ayağına kadar giderek sorunları “bizzat yerinde” dinlediğini ifade etti.
Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarına hizmet veren iki yeni asfalt şantiyesinin, merkeze uzak ilçelere hizmeti hızlandıracağını kaydeden Başkan Kocaoğlu, yağışların dinmesiyle birlikte asfalt ve parke çalışmalarını dört koldan yürüteceklerini dile getirdi.
Kınık mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların sorularını da yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şunları söyledi:
Bir olduk, güçlü olduk
“Bizim uyguladığımız yerel kalkınma politikası, 81 vilayet içerisinde ‘Bir belediye kendi olanaklarıyla kenti ve halkını nasıl kalkındırır?’ sorusuna en güzel cevaptır. Üreticimize ciddi yatırımlar yaptık, onlara kol kanat gerdik. Bir olduk, güçlü olduk. Biz 13 senedir, Türkiye belediyecilik tarihinde ilk kez köylüye bu kadar destek veren belediyeyiz. Böylece hem tarımda hem de sanayide gençlerin iş bulup gelir düzeyinin artmasını sağlıyoruz. ‘Yerelde Kalkınma’ ideolojimizle birçok belediyeye örnek olduk. 81 vilayet içinde parmakla gösteriliyoruz. Gelip bizim projemiz hakkında bilgi alıyorlar ve İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar.”