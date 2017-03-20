Kocaoğlu: Gelip, İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar

Kocaoğlu: Gelip, İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel kalkınma politikaları için "81vilayet içinde parmakla gösteriliyoruz. Gelip İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar” dedi


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kınık’ın en büyük mahallesi Poyracık’ı ziyaret etti; Yaylaköy’de hem Yaylaköylüler hem de Değirmencieli ve Kalemköylüler ile buluştu.

Yasa değişikliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine sonradan dahil edilen ilçelerin başta alt yapı olmak üzere biriken sorunlarının acil çözümü için yoğun mesai harcadıklarını, oluşturdukları ‘yerel hizmetler şube müdürlükleri’ ile bölge halkının sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözmeye çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gerçekleştirdiği gezilerle de vatandaşın ayağına kadar giderek sorunları “bizzat  yerinde” dinlediğini ifade etti.

Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarına hizmet veren iki yeni asfalt şantiyesinin, merkeze uzak ilçelere hizmeti hızlandıracağını kaydeden Başkan Kocaoğlu, yağışların dinmesiyle birlikte asfalt ve parke çalışmalarını dört koldan yürüteceklerini dile getirdi.

Kınık mahalle ziyaretleri sırasında vatandaşların sorularını da yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şunları söyledi:
 

Bir olduk, güçlü olduk


“Bizim uyguladığımız yerel kalkınma politikası, 81 vilayet içerisinde ‘Bir belediye kendi olanaklarıyla kenti ve halkını nasıl kalkındırır?’ sorusuna en güzel cevaptır. Üreticimize ciddi yatırımlar yaptık, onlara kol kanat gerdik. Bir olduk, güçlü olduk. Biz 13 senedir, Türkiye belediyecilik tarihinde ilk kez köylüye bu kadar destek veren belediyeyiz. Böylece hem tarımda hem de sanayide gençlerin iş bulup gelir düzeyinin artmasını sağlıyoruz. ‘Yerelde Kalkınma’ ideolojimizle birçok belediyeye örnek olduk. 81 vilayet içinde parmakla gösteriliyoruz. Gelip bizim projemiz hakkında bilgi alıyorlar ve İzmir modelini öğrenmeye çalışıyorlar.”
 

“Bize hiçbir başkan böyle sahip çıkmadı”

Zeytin üreticilerine yönelik fidan dağıtımının yanı sıra ilaçlama sorununa çözüm bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Ziraat Odaları işbirliğiyle ilaç ve hasat makinesi dağıtımı yaparak köylülerin bu araçlardan imece usulü yararlanmasını da sağlıyor. Verilen bu destekler, Kınık ziyareti sırasında Başkan Kocaoğlu’na en çok teşekkür edilen konuların başında geldi. Poyracıklı üreticiler adına söz alan Abdullah Göktürk, duygularını şöyle dile getirdi: “Bize hiçbir başkan böyle sahip çıkmadı. Seninle yüzümüz güldü. Hem zeytin fidanını veriyorsun hem de devamını getirerek ürünümüzün daha verimli olması için araç veriyorsun. Bize de bu ürünlerin değerini bilmek düşüyor. Zeytincilik sizin sayenizde yeniden gelişti, b&u uml;yüdü. Fidanlara her baktığımda size dua ediyorum. Sayenizde Edremitli zeytin üreticileri gibi olacağız.”
Etiketler; #izmir #aziz kocaoğlu #kınık
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