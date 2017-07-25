Kocaoğlu: Hak yemem, katakulli yapmam!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayraklı ilçesinin muhtarlarını makamında ağırladı. Kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, Uzundere’deki ilk uygulamayı örnek göstererek, “Bu işte garanti biziz. Bana güvenen adamın, hak yemeyeceğimi ve katakulli yapmayacağımı bilmesi lazım. Bizim kitabımızda böyle şeyler yazmaz” dedi

Bayraklı’nın 9 mahalle muhtarını makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarların kentsel dönüşüme yönelik tüm sorularına tek tek yanıt verdi. İzmir’in farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm hazırlıkları gerçekleştirdiklerini ve Bayraklı’da Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksi mahallelerinde bilgilendirme ve tespit çalışmalarının yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şunları dile getirdi:





Gök bedava ama..



“Bu işler birlikte yapılabilecek işler. İlk kazmayı biz Muhittin Selvitopu Başkanımız ile birlikte Karabağlar’da vurduk. Şimdi ilk etabın inşaatları neredeyse bitiyor. Kentsel dönüşümün ne demek olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’ne Uzundere örneğiyle göstereceğiz. Bizim ilk başlattığımız ve en çok emek verdiğimiz projelerden biri de Bayraklı projesiydi. Kentin aynası olacaktı ama orada ‘iki kat fazla verin, gök bedava’ dediler. Gök bedava ama bakın İstanbul nasıl yaşanmaz hale geldi. Bu yükselişin de bir haddi var; bu bir bilim. Bir şehrin kaldırabileceği insan gücü ve yoğunluğu var.”





Uzundere örneğini muhtarlar iyi takip etsin



280 konut ve 33 iş yerini kapsayan Karabağlar-Uzundere projesinin ilk etabının bitime yaklaştığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Muhtarlara düşen büyük görev var. Herkesin, özellikle de kentsel dönüşüm projesi uygulanacak bölgelerdeki muhtarların Uzundere örneğindeki işleyişi çok yakından takip etmesini ve vatandaş memnuniyetini iyi değerlendirmesini öneriyorum. Metrekare değildir değeri getiren.. Bayraklı gibi bir yerde İzmir değer kazanacak, senin malın da değer kazanacak. Uyguladığımız kentsel dönüşüm projesinde kimse kırılmıyor, komşuluk ilişkileri kaldığı yerden devam ediyor. İnsanlar oradan oraya sürüklenmiyor. Kendi istekleri doğrultusunda yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Ben kimseyi müteahhide ezdirmiyorum. Yüklenici firma da, mal sahipleri de bizimle muhatap olacak. Yani garanti biziz. Kentsel dönüşümün ne olduğunu nasıl yapılacağını bu projeyle herkese gösteriyoruz. Bu proje kentin aynası olacak” dedi.





Uzlaşmak ve anlaşmak



Uyguladıkları kentsel dönüşüm modelinin diğerlerinden farklı olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “İşin temelinde önce uzlaşmak, önce anlaşmak var. Bu memnuniyeti herkes görsün, örnek olsun diye hem yüklenici firma hem de biz elimizi taşın altına koyduk. Herkes ucundan kıyısından bir şeyler koparmaya çalışabilir ama benim her şeyim tescilli. Bana güvenen adamın benim hak yemeyeceğimi, katakulli yapmayacağımı bilmesi lazım” şeklinde konuştu.