Kocaoğlu: Hakkımızdan başka bir kuruş destek görmedik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2004'ten 2016'ya Yerel Kalkınmada İzmir Modeli’ toplantısında 13 yıllık yatırım ve projelerini anlattı. Başkan Kocaoğlu başarının sırrını üç maddede özetledi: “Şeffaflık, adalet, çok çalışmak..”

“İzmirlilere hep minnettar kalacağız”

Şeffaf ihale yöntemi

Yatırımlar katlanıyor: 2 milyar, 4 milyar, 8 milyar..

“En fazla raylı sistem yapan kentiz”

2 milyar liralık kamulaştırma

Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye'ye örnek uygulamaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği “2004'ten 2016'ya Yerel Kalkınmada İzmir Modeli” konulu toplantıda ilçenin kanaat önderleriyle buluştu. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten itibaren geçen 13 yıllık süre içinde “yerelde kalkınma” adına yaptığı önemli yatırım ve projeleri özetleyen Başkan Kocaoğlu, başarıdaki en büyük sırrın ‘herkese eşit davranmak’ olduğunun altını çizdi.Başkan Aziz Kocaoğlu, “Siyasi liderin en büyük zırhı ve güvencesi adaletidir. Adil ve eşit davranan belediye başkanını halkı ve hemşerileri korur. Başımızdan bir olay geçti ve 6 yıl sonra, 27 Şubat 2017’de beraat ettik. Bu müddet içinde tüm İzmirli hemşerilerimiz, bizim dürüstlüğümüze inandı ve sonuna kadar destek verdi. Hiç biri ‘Bu davada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin suçu var’ demedi. O yüzden yaşadığımız sürece İzmirlilere minnettar kalacağız” dedi.13 senedir aklı ve bilimi rehber edindiklerini ve yatırımlarını mümkün olduğunca bu esas doğrultusunda gerçekleştirdiklerini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kaynakları doğru kullanmak ve tasarruf etmek zorunda olduklarının belirterek, “Başarımızda kaynak yaratmanın, sahip çıkmanın, doğru kullanımın ve şeffaf ihale yöntemi uygulamasının çok önemli rolü var. İhale yönteminde esasımız yarıştırmak oldu. İhale süreçlerinde amacımız kimsenin hakkını yemeden, tasarruf sağlayarak, işin doğru ve güzel bir biçimde yapılması oldu” şeklinde konuştu.Yatırımların tamamını Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarını ve bunun Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“İzmirlilerin ödediği vergiye bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti bütçesinin bize vermesi gereken bedelden, yani hakkımızdan başka bir kuruş destek görmedik. Kendi yağımızla kavrulduk, tasarruf ettik, öz kaynaklarımızı doğru yönettik ve yatırım yapmaya başladık. Göreve geldiğimiz ilk dönemimizde 2 milyar lira yatırım yapmışız. 2009- 2014’te ise 4.5 milyar lira.. Bu dönemde, yani son 3 senedir 5 milyarlık yatırım yaptık. Aynı doğrultuda gidersek, görev bitimimize kadar 8,5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız. 2-4-8 olarak gidiyoruz. İnsan hafızası unutuyor. Ama 13 sene önceki Çiğli’ye, diğer ilçelere, İzmir’e baktığımızda, bugün geldiğimiz noktayı daha iyi anlayabiliyoruz.”Büyükşehir Belediyesi’nin para harcadığı en büyük yatırımının ulaşım olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Körfezde eski vapur kalmadı. Alınan vapurların maliyeti 600 milyon liradır. 80 km. İZBAN attı için belediyemizin harcadığı para 750 milyondur. Tramvay yapıyoruz, şu an 400 milyon lirayı aşmış durumdayız. 11 kilometre raylı sistem devraldık; halen 130 kilometrede çalıştırıyoruz. Bu yılın sonuna doğru İZBAN 26 kilometre olarak Selçuk’a ulaşacak. Karşıyaka ve Konak tramvaylarını da saydığımızda, 50 kilometre daha ilave olacak. Yani yıl sonunda çalışan raylı sistem 180 kilometreyi bulacak. 20 kilometrelik Narlıdere ve Buca metrosu ile Aliağa-Bergama İZBAN hattıyla birlikte 2019 yerel seçimi geldiğinde, 250 kilometre raylı sistem inşaatının büyük bölü ;münü bitirmiş olacağız. Bugün Türkiye’de en fazla raylı sistem yapan iliz. Üstelik biz bunu kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Ne Ulaştırma Bakanlığı, ne Hazine’den hiçbir kaynak almadık. Kredi kullanabilmeniz için finans yapınızın çok sağlam olması gerekiyor. Biz ilk 2-3 yılın sonundan itibaren finans yapımızı çok güçlendirdik. Şu an Türkiye’de kredibilitesi en yüksek devlet kurumuyuz. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin aldığı nottan 9 basamak daha fazlayız” diye konuştu.İzmir gibi sıkışık bir kentte kamulaştırma yapmadan adım atmanın mümkün olmadığını da söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti:“Biz bugüne kadar 2 milyar liralık kamulaştırma yaptık. Bu, Türkiye tarihinde görülmüş bir kamulaştırma değil! Ayrıca bir belediye başkanın en büyük görevi kentin havasını, toprağını, suyunu temiz tutmak. Kirlendiyse onu da iyileştirmek. Biz belediye olarak çevre yatırımında Türkiye’ye örneğiz. Şu an Dikili, Kınık, Kiraz ve Beydağ kaldı. Bunları da yaptığımızda bu konuda dünyada en gelişmiş Almanya, Belçika gibi ülkelerle yarışacak duruma geliyoruz.”Raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşmasının finalinde Çiğlililere müjdeli bir haber de verdi. Başkan Kocaoğlu, “Gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu tramvay hattının Çiğli'ye uzatılması kararı onaylandı. Mevcut hat Mavişehir'in ardından Çiğli İZBAN İstasyonu, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne de hizmet edecek şekilde uzatılacak. Tramvay aynı zamanda Çiğli’nin deniz yoluna ulaşımını da sağlayacak” dedi.Göreve başladığından bugüne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun desteğini her zaman hissettiklerini ve ihtiyaç duydukları anda yanlarında gördüklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise “Çiğli size her zaman minnettar” şeklinde konuştu.