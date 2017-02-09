Kocaoğlu hayır turuna çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, referandum öncesi 'hayır' turuna Menderes'ten başladı. Kocaoğlu, 2.5 yıldır seçimi konuşan türkiye'nin geçimi unuttuğunu, referandum sonucunu kararsız seçmenin belirleyeceğini söyledi. Kocaoğlu, kampanda 'Demokrasi Evi' adında ofisler kurulmasını önererek, "Oraya dili sivri olmayan arkadaşlarımızı koyalım" dedi

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, parti örgütüyle birlikte referandum çalışmalarına başladı. İlçe turlarına Menderes'ten başlayan başkanlar, nisan ayında yapılacak referandum için önemli mesajlar verdi. Ülkenin 2,5 yıldır sürekli bir seçim atmosferinde olduğunu ve ekonominin göz ardı edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:



"Türkiye'de rejimi, parlamenter sistemi geriye götürecek, başkanlık sistemini getirecek bir anayasa teklifi var. Anayasa değişikliğinin parlamentodan nasıl geçtiğini televizyonlardan izledik. Bugün anayasaya 'hayır' diyenler ve 'evet' diyenler diye toplum AKP tarafından kutuplaştırılıyor. Aslında uzun süredir kutuplaştırılıyor, ötekileştiriliyor. 'Hayır' diyenler FETÖ'cü, PKK'lı, IŞID'ci, 'evet' diyenler AKP'li. Böyle bir propaganda yapılıyor. AKP iktidarı yorulmuştur. 'Hayır diyenler şu cephede' dedikleriyle 2002 beri neler yaptıklarını biliyoruz. Hayır çıkarsa ülkenin yararına olacaktır. Hayır çıkarsa 'bir dur, kendine gel, dinlen, ülkeyi düşün ve yanlış noktalara gidiyorsun' diye millet ciddi bir frene basacaktır."



"2,5 YILDIR SADECE SEÇİM KONUŞULUYOR"



Kocaoğlu, 2.5 yıldır gündemin seçim olduğunu geçim sorununun arttığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2005 yılında iki seçim geçirdik. Sadece siyaset konuşuldu. 2016 yılının birinci altı ayı başbakanlık krizi oldu. Birinci altı ay sadece siyaset konuşuldu. İkinci altı ayda FETÖ'nün uğursuz darbe girişimi oldu. 2016'nın ikinci yarısını da öyle kaybettik. Tam artık işimize gücümüze bakacağız, ekonomiyi konuşacağız derken referandum çıktı. Bu altı ayda referandumla geçiyor. 2,5 sene sadece siyasetin ve seçimin konuşulduğu bir ülkede ekonomi diye bir şey kalmaz. Kim yaparsa yapsın, ülke ne kadar güçlü olursu olsun, sadece siyasi hırsların tatmini için 2,5 sene boyunca seçim yapılırsa o ülkede ekonomi kalmaz. Milletin geçimi düzeni kalmaz."



"KARARSIZLAR BELİRLEYECEK"



Kocaoğlu, referandum sonucunu kararsız seçmenin belirleyeceğini vurgulayarak, "Bugün vaziyet hiç de abartıldığı ve yandaş medya tarafından yazıldığı gibi değil. Yüzde 18-20 arasında kararsız var. Hayır cephesi sadece CHP değil. Bu cephede bizim solumuzdaki partiler de, sağımızda yer alan partiler de var. Ama MHP'de çok büyük bir kesim ve AKP'nin yüzde 9-9,5'u hayırcı. AKP'nin bütün çabası, kendi içindeki hayırcıları ‘evet’e dönüştürmek. Bütün gerilim, özellikle CHP'den uzaklaştırmak için yapılan manipülasyonlar, düzmece haberler bu noktaya kilitlenmiş durumda. Söylediğim gibi ne son ne başlangıç. Ama ‘hayır’ ülkeye nefes aldıracaktır" dedi.



"DEMOKRASİ EVİ VE POZİTİF DİL ÇAĞRISI"



Hayır kampanyası için Demokrasi Evi adında ofisler kuralmasını öneren Kocaoğlu, üslup ve tarz konusuna da değinerek, şöyle konuştu:



"Oraya dili sivri olmayan arkadaşlarımızı koyalım. Referandumun bu merkezden yönlendirilmesi daha doğru olacaktır. Bir de çalışmaların pozitif olması lazım. Bizim ne cumhurbaşkanı, ne başbakanla işimiz yok. Biz parlamenter sistemden yanayız. Bu belalı coğrafyada, Ortadoğu bataklığında, dünyanın en hareketli coğrafyasında bizim parlamenter sistemle, emniyet siboplarıyla yönetilmemizin daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Onun için 'hayır' diyoruz. Parlamenter sisteme inananlar, tek kişi yönetimine karşı olanlar, aklın ve bilimin önderliğinde bu ülke yönetilsin diyenler, hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilsin, can ve mal güvenliği güçlensin diyenler ‘hayır’ cephesinde yer alacaktır. ‘Hayır’ bu ülkeye gerçekten nefes aldıracaktır. Ekonomi oturacaktır. Bu süreçte hükümet palyatif tedbirlerle ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Eğer referandumdan evet çıkarsa, hemen bir gün sonra nereye doğru evrileceğimiz ortaya çıkacaktır. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacaktır. Onun için hepimize iş düşüyor. Hepimiz kapı kapı, adam adam çalışmak zorundayız."

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