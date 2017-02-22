Kocaoğlu: Her belediye bizim gibi destek verirse, tarım kalkınır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , kendisine teşekküre gelen muhtarları ağırladı. Kocaoğlu, bütün belediyelerin üreticiyi desteklemeleri durumunda tarım ın kalkınacağını söyledi

Sorunları çözmeye çalışıyoruz

'Önceliğimiz vatandaşın lokmasını büyütmek' anlayışıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in ilçelerinde süt, hayvancılık, tarım, çiçekçilik gibi konularda üreticiye destek verip, kalkınmalarını sağlıyor.İzmir Büyükşehir'in destek verdiği yerlerden biri de Kınık İlçesi. Bölge halkına fidan ve de küçükbaş hayvan dağıtan Belediye'ye bölgenin 25 mahallesinin muhtarı teşekkür geldi.Başkan Kocaoğlu'nu ziyaret eden muhtarlar, desteklerden memnun olduklarını belirterek, iki konuda da desteğin sürmesini beklediklerini söyledi.Kocaoğlu da yaptıkları desteklerin ve kooperatifleşmenin başka kentlere de örnek olduğunu söyledi. Kocaoğlu, bütün belediyelerin kendileri gibi üreticiyi desteklemeleri durumunda da ülke tarımının kalkınacağını söyledi. İzmir'deki tarımsal gelişmenin Belediye'nin desteği sayesinde olduğunu belirten Kocaoğlu, tarımın kalkınmasının ülkenin de zenginleşmesi anlamına geldiğini söyledi.Kocaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kooperatif enflasyonu olmadan, kurulan kooperatiflerin başına namuslu insanları getirir ve onları da kontrol edersek, kırsal kalkınma sağlanır. Tire Süt Kooperatifi bugün Türkiye'nin en güçlü kooperatiflerinden biri haline geldi. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi artık yurt dışına bile çiçek satıyor. Bademli Fidancılık Kooperatifi ihracata başladı. Kiraz'da, Bergama'da, Selçuk'ta aynı şekilde kooperatifleri destekleyerek, tesisler kurarak bölge üreticisinin güçlenmesini sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için bugüne dek 6 bin koyun-keçi dağıttık. Bu hayvanlar üreyecek, onların ürünlerini işleyecek tesisler kurulacak. Halkın gelirini artırabilirsek ne mutlu bize. 25-30 küçükbaş hayvanın geliri, bugün bir asgari ücret eder. Bu da bir ailenin çocuğunu üniversitede okutur.”Sorunların çözümü için çalıştıklarını belirten Kocaoğlu, yıllardır sorunların biriktiğini ve de bunları aynı anda çözmenin mümkün olmadığını söyledi. Kuzeyde ve de güneyde bölge şantiyeleri kurduklarını hatırlatan Kocaoğlu, hızlı bir şekilde en acil işlerden başlayarak sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi. İşten korkmadıklarını da belirten Kocaoğlu, işleri yapacak maddi güce de sahip olduklarını anlattı.