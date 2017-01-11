Kocaoğlu: Her türlü desteği vermeye hazırız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organize ettiği "Hedef Pazar Polonya" etkinliğinde iki ülke iş dünyasının temsilcilerine seslendi. Başkan Kocaoğlu, Ege ve İzmir olarak karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde TİMAKADEMİ 2023 organizasyonuyla gerçekleştirilen "Hedef Pazar Polonya" etkinliğinin İzmir buluşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz Eylül ayında EBSO ve Ege İhracatçılar Birliği ile birlikte Polonya'da düzenlenen iş forumunda 150 İzmirli işadamıyla birlikte yer aldığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 603 yıllık diplomatik ilişkilerle gelişen dostluğun ve yaşanan tarihi olayların iki ülke arasında organik bir bağ oluşmasını sağladığını ifade etti. Türkiye ve Polonya'nın ihracat ve ithalat kalemlerinin yüzde 90 oranında örtüştüğünün altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bu şu demektir: Birlikte çalışacağız, teknolojiyi ve inovasyonu birleştireceğiz. Ortak hareket ederek Polonya 'nın güçlü olduğu bölgelere Türkiye, Türkiye'nin güçlü olduğu bölgelere Polonya mallarını taşımak amaçlanmalıdır. Ege ve İzmir olarak, geniş bir yelpazede üretim yapan sanayicileri, limanı, yüksek tarım potansiyeli, yetişmiş işgücü ve dünyaya açık insan dokusuyla, Türkiye'nin en demokrat kenti olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de, iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirilmesi adına son derece uygun bir ortam bulunduğunu belirterek, bu anlamda umutlu olduklarını dile getirdiler.



Açılış konuşmalarının ardından "Polonya'nın Bölgedeki Konumu ve Pazar Analizi" ve "Derinlemesine Polonya Pazarı" başlıklı iki ayrı panel düzenlendi.