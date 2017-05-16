Kocaoğlu: Herkes benim İzmir'in zararına bir şey yapmayacağımı biliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret eden Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin daha fazla zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi için tam destek verdi. Başkan Kocaoğlu ise “Bu kentte yaşayan herkes, benim siyaset ayrımı yapmadığımı, İzmir’in zararına hiçbir şey yapmayacağımı biliyor. Bunu Katı Atık Bertaraf Tesisi için dava açanlar da çok iyi biliyor” diye konuştu

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu makamında ziyaret ederek Yamanlar’da kurulması planlanan “Katı Atık Bertaraf Tesisi”ne tam destek verdi.



Ziyarette konuşan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, “Büyükşehir Belediyemizin bu konudaki yapıcı tavrının yakın tanığıyız. Her gün 5 bin 500 ton çöpün üretildiği İzmir’de, sadece tesisin yer seçiminin bile 12 yıldan fazla sürmesinin izah edilebilir tarafı olmadığını düşünüyoruz. Yapılması planlanan tesisin ‘çöp tesisi’ olarak gösterilmesinin hatalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece çöp yakma tesisi değil, bir geri dönüşüm ve enerji üretim fabrikasıdır. Örnekleri dünyanın en gelişmiş kentlerinde, şehir merkezlerinde olan tesislerin bir benzerinin zaman kaybedilmeden inşa edilmesini destekliyoruz” diye konuştu.





Kalifiye işgücü meselesi

“Herkes çok iyi biliyor ki..”

Organize sanayi bölgelerine alt yapı desteğinden ötürü Başkan Kocaoğlu’na ayrıca teşekkür eden Vatansever, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda anaokullarından başlayarak çocuklara “atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin kazandırılması” için kampanya başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelen işsizliğe rağmen, sanayicilerin kalifiye işgücü bulmakta büyük sıkıntı çektiğini vurgulayan Vatansever, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Meslek Fabrikası bu noktada çok önemli işlev görüyor. Özellikle enerji sektörüne yönelik ara işgücünün yetiştirilmesi için ENSİA olarak deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu konuda da ortak bir program oluşturarak çalışmalara başlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.ENSİA Yönetim Kurulu Üyeleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, “Kuracak katı atık bertaraf tesisinde atıkların geri dönüşümünü maksimum oranda sağlamak istiyoruz. Bu kentte yaşayan herkes benim siyaset ayrımı yapmadığımı, bu kentin zararına hiçbir şey yapmayacağımı biliyor. Bunu Katı Atık Bertaraf Tesisi için dava açanlar da çok iyi biliyor” diye konuştu. Geri dönüşebilir atıkların ayrı toplanmasının çok önemli olduğunu ve bunun hem eğitim hem uygulama ayağıyla birlikte yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, Meslek Fabrikası’nın amacının sanayicilerin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını gidermek olduğunu belirterek, “Bizim amacımız gençlerimizin iş bulması. Bunun için bir eleman ne kadar sürede yetişecekse biz bu eğitimi vermeye ve destek olmaya her zaman hazırız” dedi.