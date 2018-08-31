Kocaoğlu: “İEF’nin kriz için ilaç olacağına inanıyorum!”

Bu yıl 87’nci kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, “Ben ülkenin, dünyanın geldiği bu durumda, İEF’nin, fuarcılığın ve İzmir’in, İzmir insanının dünya barışına, kardeşliğine mutlaka çok büyük katkı yapacağına inanıyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek için İEF’nin ilaç olacağını düşünüyorum” dedi

Ali Budak- Bu yıl 87’nci kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) tanıtım toplantısı Kültürpark’ta gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7–16 Eylül tarihleri arasında ‘Eylül’de gel’ sloganı ve ‘teknoloji’ temasıyla gerçekleşecek fuarda bu yıl partner ülkenin Sırbistan odak ülkenin de Hindistan olacağı belirtildi. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ana Sponsoru Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve İnovasyon Ana Sponsoru Vestel’in Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler katıldı.

“Sırbistan’la ticari ilişkimiz umuyorum 2 milyar doları bulur”

Bu sene ki partner ülkenin Sırbistan olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl partner ülkemiz var. Bu sene Sırbistan… Sırbistan fuarımıza 20 firmayla iştirak ediyor. Sırbistan’la ticari ilişkimiz 1 milyar 100 milyon civarında. Umuyorum bu rakam en kısa zamanda 2 milyar doları bulur. Biz de bunun mutluluğunu yaşarız. Bu sene odak ülkemiz ise Hindistan… 1943 yılından beri fuarımıza katılan bir ülke. Bu sene teknoloji ağırlıklı olarak 50 firmayla katılıyor. Hindistan’daki büyüme trendini hepiniz takip ediyorsunuz. Değerlendirmelere göre 2022 yılında Hindistan’ın dünyanın en büyük 4’üncü ekonomisi olacağı öngörülüyor. Hindistan’ın burada bulunması İzmir’e, fuarcılığımıza, ülkeye çok büyük katkıda bulunacaktır” dedi.

86’ncı fuar Rusya-Türkiye ilişkilerine olumlu katkı sağladı

Kocaoğlu, önceki yılda gerçekleşen fuara ilişkin de şunları söyledi: Geçtiğimiz yıl partner ülkemiz Rusya’ydı. Çok sıkıntılı bir dönemde Rusya’nın partner olması ve fuarda çok başarılı bir fuar geçirmesi hem İzmir’den hem merkezi hükümetten hem de fuar etkinliğinden çok memnun olması, sitayişle bahsetmesi İEF’ye katkıda bulunmuştur. Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerde İEF 86’ncı fuarının da olumlu anlamda çok büyük katkısı olduğu geçtiğimiz bir sene içinde görülmüştür.

“İEF’nin kriz ortamına ilaç olacağına inanıyorum”

Fuarın tarihi misyonu üzerine konuşan Kocaoğlu, “İEF’nin tarihinde kültür, sanat, ticaret, tanıtım var. Bu çok fonksiyonlu bir fuar. Biz eğlenceye, kültür sanata da ticaretin yanında ağırlık veriyoruz. Bir dönem eğlenceyle anılan İEF’yi bugünün koşullarına taşıyarak sürdürmeye çalışıyoruz. Uluslararası programlarda 25 ülkeden katılımcı heyetler bakan, müsteşar düzeyinde gelecekler. Sayın ticaret bakanımızın başkanlığında ikili görüşmeler gerçekleşecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. İkinci dünya savaşı sürecinde de etkinliklerini sürdürerek, cephede birbiriyle savaşan ülkelerin İEF’de buluşması, doğu ve batı bloğunun soğuk savaşı sürdürürken yine İEF’de ekonomik olarak yarışmaları fuarın ayrıca tarihi misyon zenginliğini göstermektedir. Ben ülkenin geldiği bu durumda, dünyanın geldiği bu durumda, İEF’nin, fuarcılığın ve İzmir’in, İzmir insanının dünya barışına, kardeşliğine mutlaka çok büyük katkı yapacağına inanıyorum. Hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu kriz ortamını aşabilmek için de fuarların, özellikle geçmişiyle birlikte İEF’nin ilaç olacağını düşünüyorum. Bu sene onur konuğu ilimiz yok. 10 sene kadar onur konuğu ili sürdürdük. Biz bu etkinliğe başladığımızda, tanıtıma ihtiyacı olan illeri burada tanıtırken ciddi bir görev yaptık. Çoğu ilimiz zaten İEF’ye fiilen katılıyorlar. Bundan sonra da devam edecekler” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir ve merkezi hükümetin kamu yatırımları bizi mutlu ediyor”

87. Uluslararası İzmir Fuarı’nın bu basın toplantısında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise, şunları söyledi: Fuarın Ana Sponsorluğu’nu onur duyarak üstlenen Folkart’ı temsilen, üçüncü kez sizlerle burada birlikte olabildiğimiz için, çok mutluyum. Hepimiz, İzmir’in gelecekte daha çok yücelmesini, şehrimizin dünya çapında hak ettiği noktaya ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle, değerli Aziz Kocaoğlu Başkanımız önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği; tramvay projesi, körfez kıyılarının düzenlenmesi gibi nitelikli çalışmalar ve merkezi yönetimin İzmir’e yaptığı değerli kamu yatırımları, bu şehri seven herkesi çok mutlu ediyor. İzmir merkezli büyüyerek, sektörünün öncüsü özelliğini kazanan Folkart olarak, biz de yeni projelerimizle İzmir’in bugünü ve geleceğine yatırım yapıyoruz. Ama güzel şehrimize, sadece bir yapı şirketi olarak yaklaşmıyoruz. Şehrin kültür, sanat, spor hayatını ve şehre katkı verecek her organizasyonu da, yürekten sevgiyle destekliyoruz. Ayrıca Folkart olarak 400 kişi ile fuarda olacağız.

Her yıl katılıyoruz, bundan sonra da katılacağız!

Vestel’in Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler de, “Vestel olarak bir fuara da iştirak ediyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Marka yatırımı için fuarlarda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bugün Berlin’de hem şirketimizi hem ülkemizi temsil etmekteyiz. Ama tüm fuarların içinde İEF’nin ayrı bir önemi var. Cumhuriyetimizin ilk fuarı olması açısından bizim için büyük önem arz ediyor. Kültür sanat ve eğlence açısından da katılan katılımcılar açısından İEF parlıyor. Başkanımız Aziz Kocaoğlu’nun desteğiyle her yıl katılıyoruz. Bundan sonra da en büyük katılımcılarından olacağız” ifadelerini kullandı.

Ana tema teknoloji

İnovasyon çatı teması altında, bu yılın ana teması teknolojik ürünlerin hayatımızda ve global ticarette giderek artan etkisi nedeniyle “Teknoloji” olarak belirlendi. Kültürpark 2 No’lu Hol’de hem ana tema kapsamında stantlar hem de firmalar yer alacak. Trabzon Teknokent, Kahramanmaraş Teknokent, Teknopark İzmir, Yaşar Üniversitesi Minevra Kuluçka Merkezi, Bilimpark ile bir ürünün düşünme aşamasından oluşturula aşamasına kadar olan sürecin sunulduğu Maker Fair bölümünde yüzün üzerinde firma olacak. Ortaya çıkacak fikirlere yatırım yapmak isteyenler bu alanı ziyaret edebilecek. İnovasyon Ana Sponsoru Vestel de 2 No’lu holde ziyaretçilerle buluşacak. Vestel, en yeni ürünlerini 87. İEF’de sergileyecek. Ayrıca bu holde kolejler, hastaneler, medikal firmaları, jeotermaller, inşaat firmaları bulunacak.

Uluslararası İş Günleri

87. İEF kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan İş Günleri Toplantıları 5-7 Eylül tarihlerinde Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirilecek. Delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde iş görüşmeleri yapılacak. Bu yıl 25 ülke İzmir İş Günleri Toplantıları’na katılacak. Ülke ve proje sunumları yapılarak, yerli ve yabancı fuar katılımcılarının, üst düzey yabancı delegasyon ve ulusal ticari temsilcilikleri ile buluşması sağlanacak.

Eğlence dolu 10 gün

87. İzmir Enternasyonal Fuarı, on gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle eğlencenin, kültür ve sanatın merkezi olacak. İZFAŞ, Ana Sponsor Folkart, İnovasyon Ana Sponsoru Vestel ve Etkinlik Sponsoru Migros’un katkılarıyla konserler, gösteriler, tiyatro oyunları ve dans gösterileriyle Fuar’ı ziyaret eden 7’den 70’e ziyaretçiler unutamayacakları anılar biriktirecek. Fuar Çim Konserleri, açılış günü olan 7 Eylül Cuma günü saat 21.30’da Nazan Öncel ile başlayacak. Sertap Erener, Hakan Aysev, Kenan Doğulu, Hey Douglas, Ceza, Aleyna Tilki, Berkay, Gülşen, Fettah Can ve İrem Derici Çim Konserleri’nde sahne alacak. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No’lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Saat 20.45’de başlayacak konserler 8 Eylül’de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi’nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd, rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Çim ve Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek.

Caz, tiyatro ve müzikli gösteri

Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00-23.00 arasında Grup Gündoğarken’in sahne alacağı Mogambo’da saat 23.00’ten itibaren ise her gün bir başka sanatçı konser verecek. İlk konseri 8 Eylül’de Zuhal Olcay’ın vereceği Caz Geceleri’nde Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, Fatih Erkoç, Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer, Bülent Ortaçgil sahne alacak.

İzmirliler tiyatroya doyacak

İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda ise müzikli gösteriler ve dans toplulukları sahne alacak. İEF kapsamında yapılacak Edebiyat Sohbetlerinde Kerimcan Kamal, Azra Kohen, Saygı Öztürk, Mine Söğüt, Buket Uzuner okurlarıyla buluşacak. 18. Sinema Burada Festivali’nde dördünün galalı gösteriminin yapılacağı dokuz film izlenebilecek.

Sokak gösterileri eğlendirecek

Bu yıl Kültürpark’ta ziyaretçileri mekanik robot dev çekirge “The Giant Grasshopper” karşılayacak. Uzunluğu 13,5 metre, ağırlığı 14 ton olan dev çekirge fuar boyunca her gün Lozan Kapısı’ndan başlayarak Kaskatlı Havuz’a, oradan da Basmane 9 Eylül Kapısı’na kadar yapacağı yürüyüşte eğlence dolu görsel bir şov sunacak. İEF’de ayrıca her gün dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar sokak gösterileri yapacaklar. Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak. Palyaço Etkinlik Alanı da çocuklara hitap edecek. Sokak gösterilerinin benzerleri çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek.

Fuar giriş ücretleri

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş saatleri 16.00 - 23.00 olarak belirlenirken, fuar giriş ücretleri, İzmirim Kart ile tam 4 TL, öğrenci ise 3 TL olurken; engelli ve refakatçi, gazi ve gazi yakını, şehit ailesi elektronik kart sahipleri ücretsiz olarak Kültürpark’a girebilecek. Kartla girişlerin yanı sıra bu yıl da Biletix ile girişler olacak.