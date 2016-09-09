Doğru adres İzmir



Sihirli formül Atatürk’te

Müzik, şiir ve folklor

İzmir'in 94. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, coşkulu ve dolu dolu bir programla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törene katılan İzmirlilere hitaben yaptığı konuşmada 9 Eylül tarihinin sıradan bir gün olmadığını belirterek, “Bugün günlerden zafer, bugün günlerden özgürlük ve bugün günlerden barış” diye konuştu.94 yıl önceki büyük zaferin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, tüm dünyaya İzmir’den anlamlı bir çağrıda bulundu. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:“Hangi güç koşullarda kazanıldığını çok iyi bildiğimiz; inançla ve azimle yoğrulup kanla ve terle yazılan bu olağanüstü destanı asla unutmuyoruz. Unutmayacağız! Ama bugün, aynı zamanda geçmişten ders alıp ileri, daha ileri bakma günü olmalı! Savaşları, çatışmaları, tutsaklıkları; acıları ve gözyaşlarını tarihin derinliklerine gömüp ‘ille de barış’ diye haykırmalıyız bugün! Tüm insanlığa yapılacak bu çağrı için en doğru adres, asırlar boyunca hep hoşgörü kenti olmuş güzel İzmir’dir. Ve işte şimdi, bu çağrının tam zamanı!”Bayrak, devlet, millet, vatan, özgürlük ve demokrasi gibi kutsal bildikleri değerler uğruna göz kırpmadan can vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Ama biz, her şeyden önce barışçı bir ulusuz. Biliriz ki, mutlu olmak için önce özgür olmak, özgür hissetmek gerekir. Barış ve özgürlük insan olmaktır. Sevmektir, umuttur, tebessümdür. Öyleyse gelin tüm dünyaya İzmir’den bir çağrı yapalım: İnsan insanı öldürmesin, sömürmesin! İnsan insanı incitmesin, aşağılamasın! İnsan insanın onurunu çiğnemesin! Kötülüklere inat gülümseyelim, bitsin bu karanlık! Yazında güzünde, karında buzunda barış ve mutluluk olsun! Zulüm değil adalet, esaret değil özgürlük, katliam ve işkence değil huzur gelsin dünyam ıza! Tüm bunların sihirli formülü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ağzından çıkan 4 kelimede gizli: ‘Yurtta barış, dünyada barış’”Kocaoğlu''nun konuşmasının ardından Kültür Modern Brass Ensemble" müzik grubu solisti Levent Gündüz, sözleri Paul Eluard, müziği Zülfü Livaneli’ye ait “Ey özgürlük” parçasını seslendirdi.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende şefliğini Uğur Sayınbatur’un yaptığı "Kültür Modern Brass Ensemble" müzik grubu ve Türk Koleji Çocuk Korosu da sahne aldı. Ege yöresi türküleri eşliğinde Tire Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi ekipleri sahnelediği halk oyunları gösterisi, etkinliklere renk kattı. Göztepe Mesleki Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi Ekin Güldiken ve Namık Kemal Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi Çağdaş Çilek “9 Eylül’ü Düşünüyorum” adlı şiiri okudu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” şarkısı eşliğindeki halk oyunları gösterisini vatanlar alkış yaparak izledi. 10. Yıl Marşı’nı ise tüm protokol ve İzmirliler ellerinde bayraklar büy& uuml;k bir coşkuyla söyledi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu sanatçısı Esen Şeyda, çok sevilen “İzmirli” parçasını seslendirdi. Şarkıya Tire, Seferihisar, Gaziemir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri zeybek gösterisi ile eşlik etti.3. Büyük Taarruz Bisiklet Gurubu, Anıtkabir’den getirdiği bayrağı, savaşın yaşandığı güzergahtan geçerek Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a teslim etti.