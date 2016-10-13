Kocaoğlu: İpe çekseler yine yaparım

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında konuşan Başkan Kocaoğlu, Kültürpark’tan Büyük Körfez Projesi’ne, Yamanlar Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden Menemen Tıbbi Atık Tesisi'ne kadar kentin gündemindeki 4 konuda önemli açıklamalar yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark Projesi'nden Yamanlar'da kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisine, Büyük Körfez Projesi'nden Menemen'de yapılması planlanan tıbbi atık tesisine kadar kentin gündeminde yer alan pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı.



Oturumda son dönemde kentte tartışma konusu olan Kültürpark Projesi gündeme geldi. Hazırladıkları Kültürpark Projesi ile yüzde 26 olan bina oranını yüzde 7'ye düşürdüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Kültürpark'ı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ve kültür etkinliklerinin gerçekleştirileceği bir alan haline getirmek istiyoruz. Bunun için bir mekana ihtiyacımız var. İsmet İnönü Kültür Merkezi'ni 'yıkalım' dedik, eleştirildi. Oysa bu bina ekonomik ömrünü yitirmiş durumda. Her sene bakımını ve onarımını yapıyoruz ama bina toparlanmıyor. Atlas Pavyonu da çok eski. Burası ve fuar holleri ile birlikte 33 bin metrekare alan üzerindeki binaları yıkarak yerine 11 bin metrekarelik bir alan üzerinde, hem İEF'nin hem de kültür sanat etkinliklerinin yapılac ağı bir bina yapmak istiyoruz” diye konuştu.



Saygı duyarız..



Proje kapsamında yaşlanan ağaçların da rehabilitasyonun sağlanacağını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Bugüne kadar niye yapmadık? Çünkü fuar işlevini sürdürüyordu. Kültürpark'a büyük iş makineleri, mermer bloklar giriyor yol ve kaldırımlar dayanmıyordu. Şimdi ihtisas fuarları organizasyonunu Gaziemir'deki Fuar İzmir'e aldık. İzmir'in kültür sanat kenti olması için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni açtık. Yıl sonuna kadar Karşıyaka'daki opera binasının inşaatının ihalesine çıkıyoruz. Kültür sanat etkinliklerinin ve İEF'nin sergilerinin yapılacağı 11 bin metrekarelik bir bina, kentin gelişmesine fayda sağlayacaktır. Bu bölgede otellerin, restoranların para kazanmasına ‘hayır’ deyip, Kültürpark Projesi'ne karşı çıkabilirsiniz. Kültürpark'ta gerçekleştireceğimiz iyileştirmelere, inşaat alanını minimuma indirmemize rağmen ‘hayır kardeşim yapılmasın’ diyorsanız, b unu eleştiri olarak kabul edip saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Yasal süreci tamamladıktan sonra Kültürpark'a yeni bir kültür sanat merkezi kazandırmak ve İsmet İnönü Kültür Merkezi adını vermek istiyoruz”.



Kentin göbeğindeki yeşil alan artıyor



Başkan Kocaoğlu'nun Kültürpark ile ilgili açıklamalarının ardından söz alan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, belediye başkanlarıyla birlikte Pakistan Pavyonu’ndaki Kültürpark Projesi sunumuna katıldıklarını ve projeden çok etkilendiklerini belirterek, “Projeyi yöneten ciddi bir ekip var ve sunum mükemmeldi. Bu projeyle birlikte, kentin göbeğindeki yeşil alan miktarı daha da artıyor. Bu kent için önemli bir adım diye düşünüyorum” dedi.



Adanın yerini belirliyoruz



Meclis üyelerini “Büyük Körfez Projesi” hakkında da bilgilendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Körfez'den çıkacak tarama malzemelerden oluşturulacak adanın yeri ile ilgili çalıştıklarını kaydederek şöyle devam etti:



“Körfez'in ÇED onayı geldi. Adanın yerinin belirlenmesi için bir çalışma yapmamız lazım. Körfez'den çıkacak malzemeyi İZSU'nun arazisinde, bin 900 dönüm bir alanda rehabilite etmek için 6-7 ay içinde çalışmalara başlıyoruz. Ancak hem sirkülasyon kanalı hem de liman yolunda çok büyük bir malzeme söz konusu. Mutlaka ada yapmamız lazım. ÇED raporunu hazırlayan firma, akıntıya zarar vermeyecek şekilde bir yer belirledi. Bunu DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile detaylı bir şekilde çalışıp ihalesine çıkmamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da konuyu görüşüp hızlandırmaya çalışacağız.”





İpe çekseler yine yaparım



Meclis üyeleri, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen'de yapmayı planladığı tıbbi atık tesisi ile ilgili eleştirilerini de gündeme getirdi. Tıbbi atık tesisini 5 dönümlük bir alanda kurulmasının planlandığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Bu sadece yakma tesisidir. Geriye atık kalmıyor. Atık sağlığa zararsız hale getirilip Harmandalı Çöp Depolama Alanı'nda depolanacak. Hangi belediye başkanına sorarsanız sorun, kimse arka bahçesine bir şey istemiyor. Saygı duyarız. Ama yasa izin verdiği müddetçe, isterse beni ipe çeksinler, yaparım. Yasa izin vermiyorsa, yapacağım bir şey yok. ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ der yapmam. Her belediye başkanı ‘Benim sınırımda yapılmasın’ diyor. Sanki kendisi evsel atığı getirip bize bırakmıyormuş gibi... Bu da ayrı bir mantık, ayrı bir şey” şeklinde konuştu.



Harmandalı kurtulacak



Yamanlar'da kurulacak katı atık bertaraf tesisi ile ilgili de meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Kocaoğlu, ÇED olumlu görüşünün alındığını ancak tesis ile ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma karanının kesinleşmediğini vurgulayarak, “Mahkeme kararını bekliyoruz. Bu işe başlarsak ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı dünya alem görecek. Harmandalı kurtulacak” dedi