Kocaoğlu: "İyi ki Fuar İzmir var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere 25.7 milyon liralık maliyetle satın aldığı 90 aracın 21’ini daha teslim etti. Dikili’deki törende ‘turizmde kriz’ vurgusu yapan Başkan Kocaoğlu, “Her hafta fuar yaparak biz bu kentte turizm sektörünü, otelleri, lokantaları, taksicileri beslemeye, onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Eğer bugün Fuar İzmir olmasaydı, kentimizde turizm ve hizmet sektörü çok daha büyük sıkıntı yaşayacaktı" dedi

Türkiye'de çevre yatırımlarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin evsel atıkları daha hızlı ve sağlıklı toplanması amacıyla araç desteğini sürdürüyor. İlçe belediyelere bugüne kadar çöp kamyonu ve yol süpürme araçlarından oluşan 149 adet temizlik aracı, 38 bin adet çöp konteyneri ve bin adet moloz konteyneri hibe eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak aldığı 90 temizlik aracının dağıtımına Kuzey ilçeleriyle devam etti. 30&nb sp;ilçe belediyesine hibe edilmek üzere 25 milyon 758 bin liralık maliyetle satın alınan araçların dağıtımına iki hafta önce İzmir'in güney bölgesinde bulunan Ödemiş, Tire, Kiraz, Selçuk, Beydağ, Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinden başlayan, ardından Yarımada bölgesindeki Menderes, Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Urla, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri ile devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Dikili’de bir araya getirdiği Bergama, Kınık, Çiğli, Aliağa, Menemen ve Foça belediye başkanlarına 21 aracın&nb sp;anahtarını teslim etti. Dikili Nazım Hikmet Parkı’nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “İlçe sınırlarının büyümesi ve köylerin de katılımıyla hem bizlere hem de ilçe belediyelere büyük görev düştü. Biz de bölgelerin ihtiyacını karşılamak için ek görev üstlendik. 597 köy ile 60 küsür belde ve bin 300’e yakın muhtarla, 1 milyon 250 bin kmlik alana hizmet veriyoruz. Hızlı ve etkili olm a için mücadele ediyoruz. Hem ilçelerde hem de Büyükşehir’deki personelimizle birlikte bu görevin altından samimiyetimizle, iyi niyetimizle ve gayretimizle kalkmaya çalışıyoruz dedi.



“ALTYAPI 2019’DA TAMAM"



Büyükşehir Belediyesi’nin sınırlarının genişlemesiyle birlikte idarenin sadece merkezden yapılamayacağını ve bunun için de 19 ilçede yerel hizmet müdürlükleri kurduklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu “Yerel yönetim hizmet birimlerini açarak halkla ilişkilerden, İzsu’ya kadar pek çok konuyu bu binalarda konuşlandırdık. Böylece vatandaşlarımız 2 saat gibi bir sürede merkeze gelip isteklerini iletebileceğine, çok daha kısa süre içinde bu birimlere gelerek dilek ve şikayetlerini iletiyor" dedi.



"BERGAMA ŞANTİYESİ'NİN SAATTE ÜRETEBİLDİĞİ ASFALT 160 TON"



Daha önce sadece Belkahve Şantiyesi’nde saatte 160 ton asfalt üretebilirken, bugün Bergama’da ve Bayındır’da kurdukları yeni şantiyelerle kapasiteyi 3 kattan fazla büyüterek 740 tona çıkarttıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bergama Şantiyesi’nin saatte üretebildiği asfalt 160 ton. Bayındır şantiyesinin ise saatte 240 ton. Merkezde ise saatte 340 ton kapasiteli şantiyemiz var. İhtiyaçlar tespit edildikçe daha da iyi hizmet vereceğiz. İZSU birimimiz de bütün ilçelerimizde örgütlü bir biçimde çalışıyor. Bütün ilçelerde su ve kanalizasyonları sıfırdan yenilebildiğimiz gibi arıtmayı da yeniliyoruz. Dere temizleme çalışmakları pek önemli gibi gözükmes e de kırsalda hayati önem taşımakta. Biz bir an evvel çevre alt yapısını yenilemek ve 24 saat kesintisiz su verebilmek, evsel atıkların arıtmasını sağlayabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa da 2019’a kadar 30 ilçede ve beldelerimizde kanalizasyon, arıtma ve su şebekesi problemini bitireceğiz."



"FUAR İZMİR OLMASAYDI, KENTİMİZDE TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ ÇOK DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAYACAKTI"



İzmir’in çok zengin kaynakları olduğunu ama bu kaynakların kullanabilmesi için girişimci-yatırımcı kapasitesini artırmanın ve bütün alt yapı eksiklerinin tamamlanması gerektiğini dile getiren Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



“2010 yılından itibaren kentimizi dünyada en hızlı gelişen kentler kategorisine soktuk. Bunu sadece kendi başımıza yapmadık, İzmir halkıyla birlikte yaptık. 2016 yılında İzmir 55 milyar lira merkezi hükümete vergi beyan etti. 52 mi lyar lirasını ödendi. Bu 52 milyar liraya karşı 13 milyar lira merkezi hükümetten para aldı. Demem o ki İzmir’in insanı sanayicisinin, iş adamının ödeme ahlakı ‘İzmir geri kalıyor, gelişmiyor’ diyenlere örnek olsun. İzmir gelişiyor, kalkınıyor, eksiklerini tamamlıyor. Ülkemizde turizm gelirlerinde çok ciddi düşme var. İzmir’de de durum aynı. Yıllar önce başladığımız Fuar İzmir’i 2 sene önce tamamladık ve bu alanı büyütüyoruz. Bir belediyenin kolay kolay altından kendi bütçesiyle kalkabileceği bir iş değildi ama biz bunu alnımızın akıyla tamamladık. Kent ürünlerinin tanıtılması, otellerin dolması, taksicilerin daha iyi iş yapması için fuara olan inancımızı gösterdik ve bunu başardık. Her hafta fuar yaparak biz bu kentte turizm sektörünü, otelleri, lokantaları, taksicileri beslemeye, onların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Eğer bugün Fuar İzmir olmasaydı, kentimizde turizm ve hizmet sektörü çok daha büyük sıkıntı yaşayacaktı."

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