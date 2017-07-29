Kocaoğlu İZDENİZ greviyle ilgili ilk kez konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZDENİZ greviyle ilgili önemli açıklamalar yaptı

Grevdeki sendikacılardan bugüne kadar kendilerine herhangi bir görüşme talebi gelmediğini kaydeden Başkan Kocaoğlu, önceki gün Ankara’da TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalayla yaptıkları görüşmenin detaylarını da anlattı. Atalay'la yaptıkları görüşmede İZDENİZ’in kara çalışanları için yüzde 10 olarak öngördükleri zammı iki puan daha arttırdıklarını, deniz çalışanları için ise yüzde 25'lik vergi avantajının üzerine yüzde 5 zam ilave ettiklerini ve bu oranlarda mutabık kaldıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti. “Ben Ankara’dayken arkadaşlar sendika yöneticileriyle bir araya geldi. Genel Başkan'la da mutabık kaldığımız ve biteceğini düşündüğümüz grev maalesef bitmedi. Biz gereğini yaptık, grev olmasını da istemiyoruz. Sendikanın yaptığı işin mantıklı bir tarafı yoktur. Biz yolcumuzu taşıyoruz. Grev haktır. Herkes hakkını kullanacak ama Belediye de hizmet etmek için kaynak yaratacak. Grev haktır diye enflasyonun kat be kat üzerinde ücret zammı veremez. Sorumlu bir belediye başkanı hem işçisini hem vatandaşı hem de hizmeti düşünecek. Ben nasıl grevin bitmesi için pazarlığı sürdürüyorsam, hemşerilerimi taşımak için çırpınıyorsam hemşerilerimiz de bize destek olmalıdır. Sıkıntıyı birlikte aşmalıyız. Yoksa bu işin sonu yok. Belediye bir müddet sonra maaş ödeyemez duruma gelir ve geçmişte olduğu gibi iflas eder. Ben bugüne kadar konuşmadım, sustum, gerekli girişimleri yaptım.”



