Büyükşehir Belediye Meclisi’nde faaliyet raporunun oylanması sırasında AK Parti Grubu’nun yoğun eleştirisine karşı çıkış yapan Kocaoğlu, ‘İzmir açık ara bir numaradır. Yarışacak varsa çıkarsın rakamları. Seçim geliyor. Seçim zamanı da bir buçuk iki ay herkes kucağındakini döker, kazanmak ister. Buna saygı duyarım. Ama 5 sene siyaset yapılmaz ya! Yerel yönetimde siyaset ayrı bir şey. Ayrım yapıyor. Her parti kazanmak ister ama 5 sene siyaset yapılmaz ya!’ dedi

- İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleşti. Toplantıda ESHOT Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı Faaliyet Raporları okundu. Her iki kurumunda raporlar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kabul, AK Parti’nin ret oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ’nun 14 yılda yaptıklarını anlattığı programda kullandığı tabiri kullanan Çetinkaya, ‘Güneş artık İzmir’den doğuyor. 2017 rekor kırılan bir yıl olmuştur. Bu rapora grup olarak olumlu oy kullanacağız. İzmir modeli yarattığı için Sayın Başkan Aziz Kocaoğlu’na genel sekreterinden tüm çalışanlara kadar teşekkür ediyorum’ dedi.Rapor karşısında eleştirilerini sıralayan AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi yerinde saymıştır. Karşımızda her yıl aynı projeler vardır. Belediye sınıfta kaldı demiştik. Bunu açıklamak istiyoruz. 4 yıldır bütçeye konan çivi bile çakılmayan, hedefler amaçlar arasında yer alan atık yönetimi sistemine bir bakalım. Gerçekleşen yatırımlar koca bir sıfırdır. Rutin faaliyetlerin yer aldığını görüyoruz. 7 ayrı kentsel dönüşüm projesinde sadece ege mahallesi ve Uzundere programa alınmış. Kalan 5 projeden umut kesilmiş. Ulaşımda belediye gerçekten sıkıntılı noktada. Kentte trafik sorununu çözecek bir proje yok. Muğlak ve ucu açık ifadelerle yeniden karşılaştık. Bütçede yüzde 89’luk bir gerçekleşme yaşadık. Hedeflenen rakamlar tutmamış. İdarenin gelir gider farkı 1 milyar TL’ye merdiven dayamış. İzmirlilerden toplanan paranın 5’te 1’i boşa gidiyor. Kaynaklarımız sokağa atılıyor. Personel giderleri çok fazla. Belediye parayı İzmir’e değil, kendisine harcamış. Ortada kentin hayrına bir proje olmadığına göre borca giden para nedir? Ne yaptınız? Borç parayla maaş ödendi. Hani bir kuruş borç yoktu. Belediye seçimlere giden son yılda adeta borç batağına sürüklenmiştir. Bu borcu nasıl ödeyeceksiniz?’ dedi.AKP’li ilçe belediyelerinin projelerinin görmezden gelindiğini söyleyen Doğan, şöyle devam etti: İlçelere toplam 69 milyon maddi destek sağlanmışken 13 milyonluk aslan payını iki ilçe almıştır. 7 AK Partili belediye es geçilmiştir. Talepleri görmezden gelinmiştir. Kitaptan konuşuyorum. İl başkanımız tarafından Başkan Kocaoğlu’na iletilen dosyada hepsi var. Sadece ve sadece Kiraz nasibini almıştır. Çifte standartta sınır tanımayan, diğer ilçeleri es geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Denizli Buldan’a bile destek götürmüştür. 2018’de de pek umutlu değiliz. Seçimlere gireceğimiz gelecek yılda bu manzaranın tersine dönmesi ve İzmir’in sıçrama ili olmasını istiyoruz. 2017 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu’na ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyorum.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ‘Aynı projeler gibi eleştiriler geliyor. Bu doğaldır. Stratejik planlar belirleniyor. Projelerin devam olarak görmek gerekir. ‘İzmir sınıfta kaldı’ eleştirisine katılmak mümkün değil. Yapılan araştırmalar yüzde 75 gibi ciddi bir oranda insanların İzmir’de yaşamak istediği gerçek. İzmir’de hoşgörü, barış ortamı, ortak aklın yaşatılması var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kentte yaşam farklı noktalara geliyor. Yapılan işlere ‘rutin işler’ deniyor. Bunlar da çok acımasız eleştiriler. İzmir Büyükşehir Belediyesi esasında alt yapıya hizmetler veriyor. Yeni yeni üst yapıyla birlikte tamamlanmaktadır. Herkes kendi ilçesinde bunları görüyor. Bu nasıl bir sınıfta kalmak anlamak mümkün değil. Belediyeye reklam yapıyor diyorlar. Keşke İzmir Büyükşehir Belediyesi daha fazla reklam yapsa, yaptıkları daha fazla görülse. Güneş İzmir’den doğuyor’ diye konuştu.‘Perdeden izlediklerimiz tamamen illüzyon ve sihirbazlıktır’ AKP Meclis Üyesi Ali Kökoğuz, ‘Burada göz aldanması yapıyorsunuz. Yeteneksizsiniz yarışmasına girseniz derece alırsınız’ açıklamasında bulundu. Bu sözler sonrasında salonda tansiyon yükseldi. Aydoğan, ‘Sizi baştan uyardım. Tavırlarınıza dikkat edin’ dedi. Kökoğuz ise, ‘Yarışmaya girseniz, derece alırsınız. Bunun neresi kötü? Rapor fon müziğiyle başlamıştır, sahilleri gösteriyor. Hani bu kentin yüzde 60’ı gecekonduydu? Orada ne yapılmış? Oradaki insanlar vatandaş değil mi? Neden yapılan bir iş gösterilmez. Onlar da insandır. Bu illüzyona karşıyız’ ifadelerini kullandı.Kentsel dönüşümde harikalar yarattık iddiasını ortaya sürenin AKP olduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: Kentsel dönüşümde harikalar yarattık iddiasını ortaya süren AKP. Biz kentsel dönüşümde gerçekçi davranıyoruz. Orada oturan insanları odağa koyarak o projeleri gerçekleştiriyoruz. Sulukule’deki gibi insanları yerlerinden yurtlarından etmiyoruz. Bunu çok iyi anlamak gerekir. Kentsel dönüşümde de bir İzmir modeli yerleşiyor. Gerçek budur. Türkiye’ye örnek olacak uygulamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Bunu çok iyi anlamak gerekir. Eğer yapılacak bir şey varsa bu despot yasayı değiştirelim. Bu yasayla Türkiye’nin birçok yerinde dönüşüm gerçekleşmiyor. Ali Bey gecekondular nerede diyor? Gecekondular Uzundere’deki 540 hektardadır. 6 yıl oldu. Ne oldu o gecekondulara? Bizim yaptığımız kentsel dönüşümde rantı halka teslim ediyoruz. İzmir kimliğine sahip çıkan bir kent. İstanbul ve diğer kentler kimliğini kaybetti. İzmir kaybetmesin.Başkan Kocaoğlu ise eleştirilere toplu cevap olarak şunları söyledi: Yine yerinde saydı… Aynı hayaller aynı projeler… Sınıfta kaldı… Böyle devam edip gidiyor. Atık yönetimi çalışmaların kaç yıldır sürdüğünü, izin konusunda nerelerden nerelere gidildiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yer problemi bittiğinde yapılacaktır. Nerede yapacağım? Belediye binasında mı yapacağın? Konak Meydanı’nda mı yapacağım. Bunu da söylesenize. Çevre projeleri… Bu konuda nasıl, niye konuşuluyor? Çevre konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi kişi başına ayda 69.4 ton su arıtıyor. İstanbul 28 küsurlarda, Ankara 4.1. Ankara’nın halini bir düşünün. Ankara’da ne oluyor? Ankara’daki atık su arıtma tesisleri ne işe yarıyor? Var mı yok mu? Çevre yatırımları konusunda kim ne derse nesin. İzmir bir numaradır. Açık ara bir numaradır. Yarışacak varsa çıkarsın rakamları. İstatistik kurumu da orada, bizim rakamlarımız da burada. Çevre yatırımı ne demekmiş onu oturup konuşalım.‘Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da yapılan sadece Sulukule ve Fikirtepe diyen Kocaoğlu, ‘Fikirtepe iyi niyetli müteahhit mezarlığı oldu. Fikirtepe’ye şu kadar para lazım. Niye para lazım? Arsa var, oturan ev sahipleri var. Anlaşacaklar. Fikirtepe’ye bir kuruş para lazım değil. Milyonlardan bahsedildi. Kimin parasını nereye harcıyorsun. Bunu iddia ediyorum eğer kentsel dönüşüme inanılıyorsa çarpık yapılanmadan vatandaşlarımız kurtarılmak isteniyorsa bir tek çözüm yolu vardır. Uzun emeklerle ürettiğimiz ve başka da örneği olmayan ilk iki etap uygulamasını Uzundere’de başlattığımız yüzde yüz uzlaşmadır. Oradan çıkan rantın tamamını orada yaşayan hemşerilerimize veren yerinde dönüşüm yapan sağlıklı konutlara kavuşturan kimseden bir kuruş para talep etmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı projedir. Yol da yöntem de budur. Sen ne kazanıyorsun diyor bana. Ne kazanacağım? Vatandaşımı çarpık yapıdan kurtarıyorum. Kentimizi güzelleştiriyorum. Bulvarlar yapıyorum. Daha ne kazanacağım? Bu para mantığıyla ne verdim ne aldım mantığıyla ne belediye ne devlet yönetilir’ dedi.Raylı sisteme getirilen en büyük eleştirinin trafik olmasına katılmadığını söyleyen Kocaoğlu, şöyle devam etti: Raylı sistem, 11 kilometreden 179 kilometreye çıkmış. Tam 16 kat. 14 senede. Duyan duymayan, anlayan anlamayan, bunu bilecek. 70-80 bin kişi taşıyorduk günde. Konak Travmayı oturduğunda 800 bin kişiye ulaşacağız. Bu yolcu için bu kentin yollarına kaç bin otobüs girmesi lazımdı? Bunu engellemiş olduk. Millete taahhüt ettiği metroları yarım bırakan belediye başkanı değilim ben. Başladığı işi bitiren, yarım işi kimseye vermeyen, yapmak istiyorsan Narlıdere, Buca, Otogar metrosunu yap diyen biriyim. Havuç deyince kızıyorlar. 2008’den beri her seçimde bu havuç önümüze sürülüyor. Tüp geçit… Yapın kardeşim diyoruz. Sayın başbakan teşrif etti. ‘İzmir isterse yapacağım’ diyor. Belediye başkanı olarak ilan ediyorum. Buyurun yapın.Doğan’ın ‘Ulaşım Master Planı’na niye eklemediniz?’ sorusuna Kocaoğlu ise, ‘Planla alakası yok. Bilmediğin işi konuşma. Konak Tüneli’nin Ulaşım Master Planı’nda yeri mi vardı? Bırakın bu ayakları!’ cevabını verdi.Eleştirilere cevap vermeye devam eden Kocaoğlu’nun ‘Bu kentte trafik çilesi yok’ demesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. Doğan’ın ‘Siz Urla’dan gelirken görmeyebilirsiniz ama Alsancak’tan gelirseniz trafik olduğunu görürsünüz’ sözüne Kocaoğlu, ‘Sayın Doğan dünyadan haberin yok. Benim bütün işyerlerim Bornova’da. Haftada en az bir defa Bornova’ya gidiyorum. O yolların hepsini kat ediyorum. Odada oturarak belediye başkanlığı yapmıyorum. Bütün ilçelerimizi adım adım dolaşıyorum. Trafikte maksimum 10 dakika bekliyoruz. O yolda trafik yok. Trafik nerede var biliyor musunuz? Trafik çevre yolunda var. İkinci çevre yolu lazım. Niye tahammül etmiyor anlamıyorum?’ dedi.Kocaoğlu ayrıca şunları söyledi: Kaynaklar sokağa atılıyor... Nasıl kaynaksa, nasıl sokağa atılıyorsa? Borç meselesi… Ben hiçbir zaman belediyeye borçsuz demedim. Benim borcum var. Şuraya uzun vadeli, dengeli borçlanıyorum dedim. İki senede borcumuz TL bazında arttı. Nereden geldi bu? Dolar ve Euro’nun değer artışından, yani enflasyondan geldi. Türk parasının değer kaybetmesinden geldi. Siz döviz işi yapıyorsunuz. Her gün alıp satıyorsunuz. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bunu konuşmanız yaptığınız işe aykırı düşüyor. Niye borç olmasın? Vadesi geçmiş borcum var mı? Ödeme ahlakın düzgün mü? İtibarın var mı? Bu sorgulanır. Ona bakacaksın. Bu AAA ayrı bir hikaye. Bundan da vazgeçtim. Çok rahatsız oluyorlar. ‘Borç batağı nasıl ödenecek?’ diyorlar. 2017 yılında 100 milyon borçlanmışız. 93 milyon ödemişiz. Dış borç olarak 280 milyon TL borçlanmışız 137 milyon TL ödemişiz. Borç ödeme dengemiz tıkır tıkır işliyor. Hizmet notunu İzmirli hemşerilerimiz iki defa verdi. 2009’da verdi, 2014’te verdi, 2019’da da verir. Hizmet notunun ne olduğunu hep birlikte görürüz.Kocaoğlu, belediyelere yardımda adaletsizlik konusu hakkında da şöyle konuştu: Kemalpaşa Belediyesi’ne 2 milyon 950 bin TL, Kiraz Belediyesi’ne 4 milyon 856 bin TL, Menderes Belediyesi’ne 6 milyon 560 bin TL, Ödemiş Belediyesi’ne 7 milyon 858 bin TL, Selçuk Belediyesi’ne 6 milyon 398 bin TL, Torbalı Belediyesi’ne 1 milyon 597 bin TL verilmiştir. Bu verilen paralar bir dönem içinde verilmiştir. Birileri birilerini birileriyle karıştırıyor. Şikayet eden Menderes ve Torbalı Belediyesi’ne alt yapı yapıyoruz. Alt yapı yapmazsak su veremiyoruz. Kanalizasyonu arıtmaya götüremiyoruz. 14 senedir alt yapı yapıyorum. Bize bağlanan 19 ilçede ne olduğuna, ne olmadığına bakın. Kanalizasyon var mı? Belediye başkanlarının en çok kaçtığı işi yapıyorum. Kentin kalkınması için yapıyorum. Bu koltukta olduğum müddetçe de devam edeceğim. İlçe belediyelerine hakaret ediyormuşum. Biz kimseye hakaret etmeyiz, yalancı demeyiz. İktidar partisi temsilcileri, Bostanlı barınağını bize verin de hava bozulduğunda arabalı vapurlarımızı denize salmaktan kurtulalım. Bu iyiliği yapın size minnettar kalacağım. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Yapmadı, sınıfta kaldı, bilmem ne, yerinde saydı gibi subjektif değerlendirmelerle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim gerçeği ve kenti kalkındırması göz ardı edilemez.‘Diğer belediyelerden farkımıza önce Avrupa Birliği uzmanları vardı’ diyen Kocaoğlu, ‘En sonda da bazı görmek istemeyen arkadaşlar hala devam ediyor. Devam etmekte bir mahsur yok. Ama bunları görmemek, yok saymak hepimizi zor duruma düşürür. Zor duruma düşmeyelim. Bu İzmir kenti o siyasi parti bu siyasi partinin uğraşacağı iş değildir. Hep beraber bu kentin bir adım daha ileri gitmesi için el birliği yapmak zorundayız. Seçim geliyor kim aday olur bilmem. Seçim zamanı bir buçuk iki ay herkes kucağındakini döker, kazanmak ister. Buna saygı duyarım. Ama 5 sene siyaset yapılmaz ya! Yerel yönetimde siyaset ayrı bir şey. Ayrım yapıyor. Bunların hepsi lafügüzaf’ dedi.