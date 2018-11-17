Kocaoğlu: İzmir, art niyetli insanlara taviz vermeyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, rehabilite ettiği Bornova Fatmacık Kayası’ndaki eski taş ocağı arazisine 4 bin 170 adet fıstık çamı dikimi gerçekleştirdi. Törende konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, bugüne kadar İzmir’de seçimlerin coşku ve centilmenlik içinde geçtiğini hatırlatarak, “Bugün görüyorum ki, bunu bozmak ve zıtlaşmalarla, kutuplaşmalarla bir yere varmak isteyenler var. İzmirli hemşerilerim buna izin vermeyecektir” diye konuştu

2004 yılından bugüne kadar 1 milyon 700 bin fidanı toprakla buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da uzun süre moloz ve hafriyat döküm sahası olarak kullandığı arazileri ağaçlandırmaya devam ediyor. Moloz ve hafriyatla dolan yaklaşık 500 dönümlük 4 döküm sahası on binlerce fidanla donatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bornova'daki Fatmacık Kayası Hafriyat Atık Depolama Sahası için fidan dikimi gerçekleştirdi. Yağış altında gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Kani Beko Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan da katıldı.

Daha yeşil bir İzmir için

Geçmiş yıllarda Gaziemir Evka 7, Buca Kırıklar, Bornova Gökdere ve Güzelbahçe Yelki döküm sahalarının yer aldığı toplam 460 bin metrekarelik alanın üzerini toprakla kaplayarak 37 bin adet fidan diktiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, İnciraltı Kent Ormanı’ndan parklara kadar kentin yeşil dokusuna güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

Seçim sürecine girilirken “siyaset yapan devlet bürokratlarını” eleştiren Başkan Kocaoğlu, “İzmir Körfezi’nin mikrop saçtığını” iddia eden İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur’a yanıt verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı şunları söyledi:

“Belediye olarak doğayı ve çevreyi korumak üzere pek çok önemli çalışma yürütüyoruz. Körfezimizi korumak için yıllardır proje üretiloruz. İzmir körfezini siyasi malzeme yaparak, doğru olmayan, ahlaki olmayan suçlamalarla İzmir’i elde edeceklerini sananların söyledikleri, kentin 15-20 sene önceki durumunu ve körfezin rengini bilmeyenler için belki bir anlam ifade edebilir. Ama İzmirli hemşerilerimizle beraber 50-60 senedir körfezin ne durumdan ne duruma geldiğini, kokunun nereden nereye geldiğini çok iyi biliyoruz. Seçimi siyasetçiler yapar, devlet bürokratları değil! Biz giderek bürokrasiyle yani devleti temsil eden insanla siyasetçiyi birbirine karıştırır olduk. Siyasetçi bürokratın yanında fetva, talimat, karar veriyor. Bürokrat da siyasette yer almak için onun yerine geçiyor, eleştiri yapıyor. Bir il müdürü siyaset yapmaz. Özgüveni varsa ve siyasete çok hevesliyse aday olacaktır. Hem il müdürlüğü görevini elinde tutacaksın hem de Büyükşehir ve muhalefetteki ilçe belediyelere siyaset yapacaksın, haddini aşan konuşmalar yapacaksın. Bu bizim bildiğimiz, uyguladığımız, tenezzül ettiğimiz bir yöntem değil bu. Seçimler geçecek, iktidarlar da değişecek. Siyasetin bir adabı, ahlakı var. Koltuk gelsin, maddi, manevi, çıkar gelsin diye her değeri ayaklar altına aldığınız zaman olmaz. Kendinizi ayaklar altına alabilirsiniz ama kentimizi, hemşerilerimizi alamazsınız. Kendisini buradan şiddetle kınıyorum ve devlet memuru edep ve ahlakına davet ediyorum.”

Gereken dersi vereceğiz

İzmir üzerine rant ve çıkar planları yapanların 31 Mart’ta dersini vereceklerini de sözlerine ekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Birbirimize sımsıkı sarılacağız ve çalışacağız. İzmir çıkar çevrelerine, İzmir art niyetli insanlara, İzmir maddi, manevi zenginleşmek için siyaset yapanlara hiçbir zaman taviz vermedi. Önümüzdeki seçimlerde de taviz vermeyecektir. Biz belediyelerimizle, meclis üyelerimizle dimdik ayakta duruyoruz. Başarmak üzere, hemşerilerimize layık olmak üzere, kenti kalkındırmak üzere çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bugüne kadar İzmir’de seçimler coşku içinde ve centilmenlik içinde geçti. Bugün görüyorum ki, bunu bozmak is tiyorlar. Görüyorum ki, zıtlaşma ve kutuplaşmalarla bir yere varmak istiyorlar. İzmirli hemşerilerim bunu izleyecek ve gereken dersi verecektir” diye konuştu.

Her yer İzmir gibi olsun

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye yapmış olduğu yatırımlarla örnek bir belediyecilik sergilediğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ise “Çevreye yapılan yatırım, çocuklarımıza, geleceğimize yapılan yatırımdır. Her yer İzmir gibi olsun; doğaya, hayvana, insana saygılı olsun” dedi.

1.7 milyon ağaç, 64 milyondan fazla bitki

Doğal yapısı bozulmuş eski bir taş ocağı olan 150 bin metrekarelik Fatmacık Kayası Hafriyat Atık Depolama Sahası'ndaki yaklaşık 2 milyon ton hafriyat atığının üzerine 6120 kamyon seferiyle 159 bin ton bahçe toprağı sererek ağaç dikimine uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, buraya da 4 bin 170 adet fıstık çamı dikerek araziyi Orman Bölge Müdürlüğü'ne devredecek.

Kentteki yeşil dokuyu güçlendirmek adına yenilikçi ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken dev rekreasyon alanları, kent ormanları ve parklar kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, taş ocaklarını bile değerlendirirken 1 milyon 700 bin ağaç ve 64 milyondan fazla bitkiyi toprakla buluşturdu. Bakımı yapılan yeşil alan miktarı ise 16 milyon metrekareyi aştı.

İnciraltı, Sasalı ve Buca Portakal Vadisi'nde kent ormanları oluşturulurken Kadifekale'deki heyelan alanında 46 hektar alanda yer alan 2241 sağlıksız yapı yıkılarak yerine erguvan, fıstık çamı, mavi servi gibi ağaçları dikildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yeşil alan projeleri arasında Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, Buca Neşet Ertaş Parkı, Bornova Macera İzmir, Karşıyaka Muzaffer İzgü Parkı ve Halk Park, Çiğli Hava Şehitleri Parkı, Çiğli Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Bornova Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı ve Gaziemir Evka7 Mesire Alanı ile Çiğli Balatçık, Menemen Seyrek ve Süleymanlı, Urla Bademler ve Güzelbahçe Yelki Çalıcası mevkii ağaçlandırma alanları yer alıyor.