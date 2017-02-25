Kocaoğlu İzmir'e 'köy' diyenlere böyle yanıt verdi

Bayındır'da arıtma tesisi açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , İzmir için ' köy ' diyenlere böyle yanıt verdi.

Dünden bugüne arıtma yatırımları

Küçük Menderes 70 yıl önceye dönecek

Rakibimiz Kuzey Almanya

Bertaraf tesisinde yolun sonu

Kooperatifleşme çağrısı

"İzmir köy diyenlere…"

Huzur için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var

Başkan Sesli'den arıtma teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Küçük Menderes Havzası’nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliği kapsamında bölgenin 11. arıtma tesisini de hizmete aldı. Havzada Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı ile Ayrancılar -Yazıbaşı ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bayındır Hasköy’deki arıtma tesisini de törenle açtı.Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 13 yıllık süreçte İzmir'in temiz su ve atık su arıtma tesisleri konusunda tarihi nitelikte yatırımlara imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:"Göreve geldiğimizde iki arıtma tesisimiz vardı. Bu dönemde Gördes'ten gelen suyun arıtılması için bir temiz su arıtma tesisi yaptık. Sarıkız kuyularında, Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi'nin orada Çullu kuyularında, Halkapınar'da, Menemen kuyularında temiz su arıtma tesisleri yaptık. Şimdi Çeşme'deki arıtmayı rehabilite ediyoruz. Aliağa'daki arıtmayı yeniden yapıyoruz. Diğer arıtmaların da kapasitesini artırıyoruz. Ana şebekede arıtma yapmadan sisteme su vermiyoruz. Göreve geldiğimizde sadece Tahtalı ve Balçova barajının suyunu arıtıyorduk. Bugün bütün yer altı ve yer üstü sularını arıtıyoruz."Atık su arıtma tesisleri konusundaki çalışmalarını da anlatan Başkan Kocaoğlu şunları dile getirdi:"Göreve geldiğimizde Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi açılmıştı. Güneybatı arıtmamız vardı. Bir de Tahtalı havza arıtmanın temeli atılmıştı. Başka da bir arıtma tesisimiz yoktu. O günden bu yana Urla, Seferihisar, İYTE, Doğanbey Ürkmez, Özdere Gümüldür, Ayrancılar Yazıbaşı, Menderes Havza, Bayındır'da atık su arıtma tesisi yaptık. Bugün Hasköy'ü açıyoruz. Tire'de çalışmalarımız sürüyor. Kiraz, Birgi gibi bölgelerde paket arıtmalar yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kemalpaşa'da Nif arıtma'yı yaptık. Menderes'te, Aliağa'da, Yeni Foça'da arıtma tesisi yoktu. Sadece Yeni Foça için 120 milyon TL civarında kayn ak ayırdık. Çeşme'deki arıtmayı geliştiriyoruz. Bergama'da, Ödemiş'te arıtma var, onların geliştirilmesi ve isale hatları konularını çalışıyoruz. Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Tire ve Torbalının beldelerinde arıtma planlama çalışmalarımız devam ediyor."İzmir'de Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Tahtalı olmak üzere 4 havzanın bulunduğuna dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu, Tahtalı'nın İZSU sayesinde Türkiye'nin en iyi korunan su havzası olduğunu belirterek, yaptıkları yatırımlarla diğer havzaları da büyük ölçüde koruma altına aldıklarını dile getirdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, Küçük Menderes'i 70 yıl önceki durumuna kavuşturmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Tarihin en eski, en verimli ovalarından birine yeniden hayat vereceğiz" dedi.Devraldıkları ilçelerin birçoğunda altyapının iflas etmiş halde olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İlçe belediyeleri altyapı gibi maliyeti yüksek işleri yapacak bir yapıda değil. Onları suçlamak hiçbirimizin haddi değil. Günlük 600 ton çamur çürütme kapasitesine sahip tesisimizin ihale bedeli 4 yıl önce 61 milyon 500 bin TL'ydi. Yine Çiğli'de 4. faz için 81 milyon TL'ye ihaleye çıkmıştık. İzmir olarak çevre konusunda zaten Türkiye'de çok büyük farkla öndeyiz. Bizim hedefimiz İzmir'i dünyada bugün en ileri olan Kuzey Almanya ile yarıştıracak duruma gelmektir ." diye konuştu.Göreve geldiği günden bu tarafa katı atık bertaraf tesisi kurmak için mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "13 senedir tesisi yapacak araziyi İzmir çukurunda bulamadık. Şimdi bir yer bulduk. Her bakımdan mutabık kaldık. Önümüzde bir hukuki süreç var. Dava lehimize biterse 1,5 ay içinde ÇED raporunu alıp, 2017 yılında ihaleye çıkmış olacağız" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kooperatifleşmenin önemine ise şu sözlerle dikkat çekti:"Küçük Menderes Ovası İzmir'i de Ege Bölgesi'ni de yetiştirdiği ürünlerle ve ürün çeşitliğiyle besleyebilecek bir ovamız. Tarıma, kırsala, hayvancılığa nasıl baktığımız, kırsal kalkınmayla neyi hedeflediğimizi hepiniz biliyorsunuz. Küçük Menderes'teki üreticilerin bir şansı var. Aynı şansı Gediz, Tahtalı, Bakırçay'da bulamıyoruz. Bu şans kooperatif örgütlenmeleridir. Bir çiftçi çocuğu olarak bana tarımla ilgili hayalimi gerçekleştirme şansı veren buradaki kooperatif örgütlenmelerine sonsuz teşekkür ediyorum"İzmir'i haksız bir şekilde karalamaya çalışan bazı kesimlere de seslenen Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti:"Büyükşehir Belediye Başkanın kim olduğu kente bakışından belli oluyor. Toprağa mı, sağlığa mı, tarımın kalkınmasına mı, tarihin ayağa kalkmasına mı ağırlık verecek? Belediye başkanının farkı insana bakışından, yaptığı yatırımlardan ortaya çıkıyor. Bizim nüfusumuz 4 milyon 200 bin. Norveç kadar nüfusumuz var. 13 senedir yaptığımız bütün yatırımları hep Türkiye'deki en ucuz fiyata mal ettik. İhalelerimizi hep şeffaf yaptık. Herkes girdi, teklifini verdi. Biz de inceledik, uygun teklif sunana işi verdik. Bu yatırımları çalmadan, çaldırmadan, çalışarak tüm ekibimizle beraber gerçekleştirdik. Belediye başkanlığımızın birinci döneminde 2 milyar TL, ikinci dönem 4 milyar 500 bin TL yatırım yaptık. 3. dönemin ilk 3 yılında ise 8,5 milyar liralık yatırım yapmış olacağız. Her dönem ikiye katlayarak yatırımlarınızı sürdürüyoruz. İzmir'e söz söylüyorlar. 'İzmir köy, geri kalmış' diye olumsuz propaganda yapıyorlar. Bunu da daha çok dışarıdan İzmir'e gelen siyasetçiler yapıyorlar. 2016 yılında Ege Bölgesi illerinin devlete verdiği vergi ve aldığı paylar yayınladı. Sonuç; İzmir 52 milyar lira vergi vermiş, kamu görevlilerinin maaşına varıncaya kadar devletten 13 milyar lira para almış. Nasıl oluyor? Hem köy, hem geri kalmış… Hem İzmir'in işadamları şöyle.. Dilin kemiği yoktur. Sözler incitici olabilir. Ama rakamlara doğru baktığınızda İzmir'in ne yaptığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne yaptığı ayan beyan ortaya çıkar."Başkan Aziz Kocaoğlu sözlerini yine birlik ve beraberlik çağrısıyla noktaladı:"Huzura ihtiyacımız var. Onun için birlik beraberliğe, komşularımızla iyi geçinmeye, dış politikamızı gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Ayrımcılığı bir kenara bırakıp, kol kola girmeye ihtiyacımız var. Eğer uyanık olmazsak, eğer birbirimize kenetlenmezsek, ülkenin birlik beraberliğini savunmazsak işimiz hiç kolay değil. Bu ülkeyi koruyup kollamak, ülke insanını koruyup kollamak, kalkındırmak zorundayız. Bunun için çalmadan, çaldırmadan çalışarak kalkındırmaya çalışıyoruz."Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de törende yaptığı konuşmada, arıtma tesislerinin bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, "2009 yılında Bayındır'da ilk arıtma tesisi açılmadan önce Bayındır'ın bütün atıkları açık kanallardan geçiyordu. Bugün o arıtma sayesinde bütün bölgemiz atıklardan, kötü kokudan sineklerden kurtuldu. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.Bayındır’ın Arıkbaşı, Çırpı, Hasköy ve Havuzbaşı yerleşimlerinin evsel atık sularını arıtan tesis, Hasköy ve Gerenler Mahallesi sınırları içerisinde 10 bin metrekarelik alanda yer alıyor. Günlük 2 bin metreküp artıma kapasitesiyle yaklaşık 10 bin kişinin atık suyunu arıtacak kapasiteye sahip tesiste, ileri biyolojik yöntemlerle arıtma yapılıyor. Arıkbaşı, Çırpı, Hasköy ve Havuzbaşı mahallelerinin evsel atıklarının alınarak tesise iletilmesi amacıyla yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda atık su iletim hattı ile iki adet terfi merkezi imal atı da yapıldı. İletim hattı ve elektrik temini ile birlikte yapılan yatırım miktarı 12.8 milyon liraya ulaştı. Hasköy arıtma tesisinin de devreye girmesiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin K.Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı 11’e çıktı. İZSU, havzanın 12. arıtma tesisini de Tire’de kuruyor. 2009 yılında Bayındır'da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan arıtmanın ardından Hasköy, ilçenin ikinci ileri biyolojik atık su arıtma tesisi oldu.