Kocaoğlu: İzmir'i büyük farkla kazanırız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, partisinin İzmir'de 26- 27 ilçeyi alabileceğini, Büyükşehir Belediyesi'ni ise büyük farkla kazanacağını söyledi

31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sandığa dair konuştu. Gazeteciler, Kocaoğlu'na AK Parti ile MHP'nin yerel seçimlerde bazı illerde birbirini destekleme kararı aldıklarını, İzmir'de de MHP'nin Büyükşehir'e aday göstermeyerek AK Parti'nin adayının destekleneceği hatırlattı. AK Parti ile MHP'nin bu hamlesinin İzmir'de CHP'nin oylarını etkileyip etkilemeyeceği sorulan Kocaoğlu, "Hayırlı olsun. CHP, en az bizim kadar değerli bir arkadaşımızı aday gösterecek, biz de hep birlikte çalışacağız. Kaza, siyasette mutlaka olur. Ya adayda problem olur, ya öbür aday çok güçlü olur. Ama eğer bir kaza olmazsa, ben minimum 26- 27 ilçeyi alabileceğimizi düşünüyorum. Birkaç ilçe hariç, her yeri kazanırız" dedi. Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ise CHP'nin büyük bir farkla alacağını savundu.

'YARIŞACAĞIZ, KİMLERLE YARIŞMADIK'

AK Parti kulislerinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı son günlerde ön plana çıkan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'nin aday gösterilmesi ihtimali ve Zeybekci'nin İzmir adaylığı için "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez ki" sözlerini de değerlendiren CHP'li Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Nihat Bey arkadaşımız. Birlikte belediye başkanlığına başladık. O sonra belediye başkanlığını bıraktı, istifa etti, milletvekili oldu, bakan oldu. 2004 yılından beri tanışıyoruz. Bir toplantıda, 'İzmir Denizli'yi örnek alsın' demişti. Sonra toplantıdan ayrıldı, biz orada gerekeni söyledik. İzmir farklı bir yer. Tabii ki 'hayırlısı olsun' demekten başka çare yok. Nihat Bey'e de İzmir'e gelecekse, aday olacaksa, hayırlısı olsun. Yarışacağız, kimlerle yarışmadık. Parti olarak yarışacağız."