Kocaoğlu: İzmir'in en büyük özelliği teslim olmamak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ile yılbaşı kutlamasında bir araya gelen Başkan Aziz Kocaoğlu, coşkunun zirve yaptığı geceye duygusal konuşmasıyla damga vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını bir araya getiren "2018'e merhaba" buluşması, çok renkli görüntülere sahne olurken, yeni yıl için "moral ve motivasyon yüklemesi" yapıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı kutlamada yılbaşı pastası kesildi; hatıra fotoğrafları ile birlikte halaylar da çekildi. Koca bir yılın yorgunluğunun atıldığı geceye, Başkan Kocaoğlu'nun konuşması damga vurdu. Büyükşehir emekçileri, yaşanan operasyon süreçlerini hatırlatan Kocaoğlu’nun konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı “Bizi suçladılar, haksız yere yargıladılar, hapis yatırdılar ama ne sizde ne bizde en ufak leke bulamadılar. Bir laf var, ‘Doğrunun kalesi yıkılmaz’ diye.. Evet arkadaşlar, doğru sallanır ama yıkılmaz. O zor günlerde, görevi başında kalan arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarının yerini aldı; yeri geldi üç kişilik çalıştı ve hizmeti sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi çökecek dediler, daha güçlü kalktık. Çünkü biz İzmir’e ve İzmirli hemşehrilerimize, hemşehrilerimiz de bize inanıyor” diye konuştu.





İzmir'in en büyük özelliği..

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz kocaman bir aileyiz. Aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en büyük kurumuyuz. Hem yatırımda, hem hizmette, hem de istihdamda.. El atmadığımız sektör, hizmet etmediğimiz alan neredeyse yok. Doğumdan ölüme hizmet veriyoruz. Yangını söndürüyoruz, insanları sevdiklerine kavuşturuyoruz, çocuklarımızı sağlıklı sütle buluşturuyoruz, parkları-bahçeleri süslüyoruz, projeler yürütüyoruz, asfalt döküyoruz, zor durumdaki ailelerin yardımına koşuyoruz, 1 milyon 600 bin haneye 24 saat sağlıklı su veriyoruz, atık konusunda Türkiye şampiyonuyuz. Bunların hepsini birlikte başardık. Bunlar bizlerin, sizlerin eseri. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hangi sektörde hangi kriterde ölçülürse ölçülsün, 14 senede en fazla yatırım yapan belediye olarak Türkiye belediye tarihine geçti ve merkezi hükümetle yarışıyor. Hatta 3-4 adım öndeyiz. Sadece belediye yatırımları ile değil, kırsalda kalkınma, hizmet, turizm ile de kentlinin kalkınmasında itici güç olduk. İzmir’i dünyanın en hızlı büyüyen kentlerinden biri yaptık. Başka kentlerden İzmir’e gelen herkes 'burada nefes alıyoruz, mutlu oluyoruz, İzmir’de yaşamak istiyoruz' diyor. Ama en önemlisi, İzmirlinin en büyük özelliği teslim olmamak, hür yaşamak, 'şunu yap şunu yaparım' diye pazarlık yapmamak, Cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkmaktır. Aynı inançla 2018 yılında da devam edeceğiz. İnançla ve heyecanla, barış, demokrasi ve özgürlük içinde çalışmaya devam edeceğiz."