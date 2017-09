Kocaoğlu: İzmir Marşı bu milletin gururudur, onurudur!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’in 95. Kurtuluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. “Yaşa Mustafa Kemal” dizeleriyle gönlümüze taht kurmuş İzmir Marşı’nın, korkulacak, utanılacak, unutturulmak istenecek bir marş olmadığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “İzmir Marşı bu milletin gururudur, kıvancıdır, onurudur. İstedikleri kadar silmeye çalışsınlar; biz Mustafa Kemal Paşa’nın adını o mücevher taşa defalarca yazacağız Allah’ından utansın dönenler geri.. Ama biz dönmeyiz bu yoldan!” dedi

İzmir’in 95. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören coşkulu ve dolu dolu bir programla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törene katılan İzmirlilere, “Atatürk ilkelerini yaşamayı ve yaşatmayı kutsal ve milli bir sorumluluk; 9 Eylül’e ve onun değerlerine sahip çıkmayı “boynunun borcu” bilen Sevgili İzmirliler, Sevgili Hemşehrilerim, bugün sadece topraklarımızın değil; varlığımızın, namusumuzun ve hürriyetimizin işgalden kurtarıldığı bir gün” diyerek seslendi. 9 Eylül’ün sadece kurtuluş olmadığını, aynı zamanda kuruluş ve küllerinden doğuş günü, bir destan olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Emperyalizme karşı ilk kurşun 9 Eylül... Hasan Tahsin, Yüzbaşı Şerafettin, İsmet Paşa, Mustafa Kemal’dir 9 Eylül, Mustafa Kemal! 9 Eylül namus, 9 Eylül zafer, 9 Eylül bağımsızlık.. 9 Eylül inanç, 9 Eylül hürriyet, gurur, kıvanç.. Ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin mayasıdır 9 Eylül..” dedi. Kurtuluş Savaşı’nı başlatan böylesine kahraman bir kentte yaşamanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



“İzmirliler olarak, Atatürk’ün “hemşehrisi” olmaktan müthiş onur duyuyoruz. Atamıza sahip çıkmayı, her şeyden önce bir yurttaşlık görevi olarak görmekteyiz. Evet; İzmirli, her şeyden önce Atatürkçüdür. İzmirli vatanseverdir, merttir. Efedir İzmirli, efe! Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa onu yapar; gözünü kırpmadan! Ama aynı ölçüde barışa ve özgürlüğe düşkündür. Aydındır, uygardır. Demokrattır İzmirli, hiç kimsenin olmadığı kadar..”



Atatürk’ü unutturmak isteyenlere…



İzmir’in ve Türkiye’nin kurtuluş gününde, 9 Eylül’de; Atatürk’ü silmek, unutturmak ve itibarsızlaştırmak isteyenlere Atatürk’e yapılan saldırılara kol kanat gerenlere, Atatürk’ün kenti İzmir’den önemli mesajlar veren Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



“Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlığın varlık sebebi; halk iradesinin, yurttaş özgürlüğünün teminatı, modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın en büyük dayanağıdır. Cumhuriyettir Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet! Herkes bunu böyle bilmelidir! Ve “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” dizeleriyle gönlümüze taht kurmuş İzmir Marşı, korkulacak, utanılacak, unutturulmak istenecek bir marş değildir. İzmir Marşı bu milletin gururudur, kıvancıdır, onurudur. İstedikleri kadar silmeye çalışsınlar; biz Mustafa Kemal Paşa’nın adını o mücevher taşa defalarca yazacağız. Allah’ından utansın dönenler geri..Ama biz dönmeyiz bu yoldan! Doğum günün kutlu olsun İzmir! Sen çok yaşa, çok yaşa İzmir!





Müzik, şiir ve folklor



Kocaoğlu’nun konuşmasının ardından şefliğini Hüseyin Çebi’nin yaptığı Kent Orkestrası sahne aldı. İzmirliler kent orkestrasının şarkıları eşliğinde coştu. İzmir Gültepe Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Can Ahmet Bingöl ve Atatürk Lisesi öğrencisi Öykü Turşucuoğlu günün anlam ve önemine uygun şiir okudu. Ege yöresi türküleri eşliğinde Gaziemir Belediyesi, Tire Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi ekiplerinin sahnelediği halk oyunları seyircilerden büyük alkış alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Grubu gösterisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Kafkas halk dansı izleyenleri büyüledi.