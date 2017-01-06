Kocaoğlu: Kahraman polisimiz İzmir'i kurtardı

İzmir Adliyesi önünde yaşanan hain terör saldırısını lanetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Terör İzmir’de de hain yüzünü gösterdi. Şehit polisimizin kahramanca çatışması ve kendini feda etmesi, İzmir’imizi daha büyük bir felaketten kurtardı” dedi

İzmir Adliyesi, C kapısı girişi önünde yaşanan hain terör saldırısı sonrası olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu, “Terör, İzmir’de de, İzmir Adliyesi’nde hain yüzünü gösterdi. Bir polisimiz ve bir adliye görevlimizi şehit verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Şehit polisimizin kahramanca çatışması ve kendini feda etmesi, İzmir’imizi daha büyük bir felaketten kurtardı. Hem kendi adıma hem de tüm hemşerililerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Biz birlik beraberlik içerisinde olmadığımız, küçük hesapları bir tarafa bırakmadığımız ve içeriden-dışarıdan belli çıkar odaklarının etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyiz. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, terörü ; yenmek için uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Hain terörü şiddetle lanetliyoruz” şeklinde konuştu.



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü Bayraklı’da gerçekleştireceği Park İzmir açılış törenini, Adliye’deki menfur saldırı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.







