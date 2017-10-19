Kocaoğlu: Katı Atık tesisi için dava açan avukatlara yalvardım

Başkan Aziz Kocaoğlu, Yamanlar bölgesindeki yer seçimi tamamlandıktan sonra iki avukatın itirazıyla mahkemelik olan İzmir Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların mahalle bazında sorunlarını tespit etmek, talepleri değerlendirerek hızla çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri ile devam etti. Ekim ayı başında Karabağlar ilçesi ile başladığı “muhtar buluşmalarında” sırasıyla Buca, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Bornova ve Bayraklı'ya giden Başkan Kocaoğlu, kent merkezindeki toplantı serisini Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri ile tamamladı.



Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın evsahipliğinde gerçekleşen toplantılarda Başkan Kocaoğlu, aynı günde iki ilçenin 53 muhtarını tek tek dinledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, toplantılar öncesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" nedeniyle muhtarları kutlayarak onlarla birlikte pasta kesti.





Tesis için her şeyimiz hazır

Mahkeme aynı bilirkişileri atadı

Muhtarlar müdahil olmak istiyor

Tramvay ve kentsel dönüşüm