Kocaoğlu: Katı Atık tesisi için dava açan avukatlara yalvardım

Başkan Aziz Kocaoğlu, Yamanlar bölgesindeki yer seçimi tamamlandıktan sonra iki avukatın itirazıyla mahkemelik olan İzmir Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların mahalle bazında sorunlarını tespit etmek, talepleri değerlendirerek hızla çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri ile devam etti. Ekim ayı başında Karabağlar ilçesi ile başladığı “muhtar buluşmalarında” sırasıyla Buca, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Bornova ve Bayraklı'ya giden Başkan Kocaoğlu, kent merkezindeki toplantı serisini Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri ile tamamladı.



Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın evsahipliğinde gerçekleşen toplantılarda Başkan Kocaoğlu, aynı günde iki ilçenin 53 muhtarını tek tek dinledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, toplantılar öncesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" nedeniyle muhtarları kutlayarak onlarla birlikte pasta kesti.





Tesis için her şeyimiz hazır

Mahkeme aynı bilirkişileri atadı

Muhtarlar müdahil olmak istiyor

Tramvay ve kentsel dönüşüm

Çiğli Harmandalı bölgesindeki muhtarların, İzmir Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi'ne ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Nasıl bir adam olduğumu biliyorsunuz. Ben kimsenin önünde eğilmem. Ama çöp tesisi için eğildim. Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi'ne dava açan avukatlara gidip davayı geri çekmeleri için yalvardım. Her şeyimiz hazır. Bakanlık da bu konuda söz verdi. Kamuoyunda bu sorunu sürekli gündemde tutmaya çalışıyorum. Yasal yollardan bu sorunun çözümü için elimden geleni yapıyorum. Kente böylesine modern ve çevreci bir tesis kurabilmek için yıllardır yer arıyorum. Ama her defasında önümüze bir engel çıkartılıyor" dedi.Yamanlar bölgesinde buldukları son yer ile ilgili kurum görüşlerinin olumlu olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:"Bütün meslek odalarını toplayarak bölgeye gittik. Sistemi anlattık. ÇED süreci başladı. DSİ'nin sızdırmazlık ünitesi ile ilgili sorusu vardı. Onun da projesini verdik; kabul ettiler. Orman Bakanlığı'ndan izin alamıyorduk. Başbakanımız Binali Yıldırım'a gittim. Kendisi Orman Bakanı'nı aradı ve birlikte konuştuktan sonra 'tamam o zaman' dedi. Her şey hazırken, bu defa da iki avukat itiraz etti. Mahkeme tarafından atanan 5 bilirkişi olumsuz rapor verdi. Biz tezimizi güçlendirmek için üniversitelere başvurduk. Aldığımız olumlu raporlarla yeniden mahkemeye gittik. Mahkeme Başkanı aynı bilirkişileri atadı. O bilirkişiler bu sefer daha da kötü bir rapor hazırladı. Şimdi bu bilirkişi raporlarına itiraz ettik."Başkan Kocaoğlu'nun bu açıklamasının ardından söz alan Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Hıdır Işık, Harmandalı Çöp Depolama Alanı'nın ömrünü doldurduğunu belirterek Başkan Kocaoğlu'na destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çiğlili muhtarlar olarak mahkemede hep birlikte bulunmak istediklerini belirten Işık, "Sivil toplum örgütleriyle birlikte biz muhtarlar da bu sorunun çözümü için mahkemede bulunmak istiyoruz" diye konuştu.Toplantıda muhtarlar, tramvay hattındaki istasyonların sayısının artırılmasını istedi. İstasyon sayısı arttıkça durakta bekleme sürelerinin arttığını ve sistemin çalışamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, tramvay seferleri ile birlikte değişen taksi dolmuş hatları ve otobüs güzergahları ile ilgili eleştirileri de yanıtladı. Her yeni sisteme geçildiğinde bu tür sıkıntıların olabileceğini ve zamanla aşılacağını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "İzliyoruz, gözlemliyoruz. Aşmamız gereken sıkıntılar oldukça çözeceğiz. Bu konuda lobi çalışmaları yapılıyor. Yaşlıların, engellilerin tramvaya binmekte zorluk çektiği söyleniyor. Ellerinden tutup götürelim, hangisine daha rahat inip biniyorlar görelim" dedi.Başkan Aziz Kocaoğlu, Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesine de başlayacaklarını söyleyerek, 140 konutluk ilk etap ihalenin yıl sonunda gerçekleşeceğini, Güzeltepe'deki kentsel dönüşüm projesi için de Kasım ayında talepleri toplamaya başlayacaklarını açıkladı.